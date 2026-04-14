Без единой структуры, командования, общей стратегии нынешний коллективный Запад станет просто неким клубом по интересам. Содружеством государств разной судьбы, находящихся на разных континентах и преследующих собственные цели.2 комментария
Иран потребовал компенсации от пяти стран региона за «соучастие в войне»
Иран потребовал компенсации от пяти стран региона
Постоянный представитель Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что за участие в войне США и Израиля против Ирана пять стран региона обязаны выплатить республике компенсации.
«Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», – приводит агентство Tasnim слова дипломата на заседании СБ ООН.
По словам Иравани, эти пять стран своими действиями на международном уровне нарушили свои международные обязательства перед Ираном.
«Они должны в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб в результате их противоправных действий на международном уровне», – добавил он.
Как писала газета ВЗГЛЯД, причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда. В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки, если последний этого захочет.