Иран потребовал компенсации от пяти стран региона за «соучастие в войне»

Иран потребовал компенсации от пяти стран региона

Tекст: Катерина Туманова

«Мы требуем компенсации от пяти стран региона, включая Бахрейн, Саудовскую Аравию, Катар, ОАЭ и Иорданию, за участие в войне США и Израиля против Ирана», – приводит агентство Tasnim слова дипломата на заседании СБ ООН.

По словам Иравани, эти пять стран своими действиями на международном уровне нарушили свои международные обязательства перед Ираном.

«Они должны в полной мере компенсировать ущерб, причиненный Исламской Республике Иран, включая выплату компенсации за весь материальный и моральный ущерб в результате их противоправных действий на международном уровне», – добавил он.

Как писала газета ВЗГЛЯД, причиненный Ирану ущерб будет компенсирован из инвестиционного фонда. В Иране подсчитали ущерб от бомбардировок США и Израиля. Вэнс заявил о перспективе очень выгодной для США и Ирана сделки, если последний этого захочет.




