  Губернатор Севастополя назвал цель массированной атаки украинских беспилотников
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне
    Эксперты рассказали об уроках Чернобыля
    Лавров: Зеленский получает удовольствие от возрождения нацизма
    Названо сырье, которое есть только у России
    В братской могиле в Судже нашли тела 524 мирных жителей
    ПВО Севастополя сбила 71 воздушную цель
    Стали известны подробности стрельбы на ужине Трампа с прессой
    Израиль тайно отправил ОАЭ систему «Железный купол»
    Лихачев исключил «чернобыльский сценарий» на российских АЭС
    Мнения
    Анна Сытник Анна Сытник Каким может быть «Чернобыль» искусственного интеллекта

    Вместо того, чтобы поставить вопрос о пределах инфраструктурной экспансии ИИ, конкурирующие за лидерство техно-предприниматели ищут, куда вынести следующую ступень нагрузки – в океан, под воду, в космос?

    0 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Три стадии принятия атома – любовь, страх, равнодушие

    Печальная дата 40-летия чернобыльской катастрофы может быть отмечена в том числе и гарантиями российских специалистов – технически такое уже невозможно. Все прочее остается на совести иностранных «партнеров». Ведь удары по Запорожской и Бушерской АЭС по-прежнему возможны.

    1 комментарий
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Мы больше не люди книги

    Не так давно на сетевых барахолках вдруг возник тренд, вгоняющий людей, выросших с книгой в руках, в некоторый ступор: книги продают на килограммы, кубометры (я не шучу), целыми домашними библиотеками. За копейки. За самовывоз.

    37 комментариев
    26 апреля 2026, 15:56 • Новости дня

    ВМС КСИР задержали два судна при попытке скрытно пройти Ормузский пролив

    Tекст: Ольга Иванова

    Морские силы Корпуса стражей исламской революции остановили два нарушивших правила навигации корабля, направлявшихся через стратегически важную акваторию.

    Военно-морские силы Корпуса стражей исламской революции пресекли попытку скрытного прохода двух связанных с Израилем судов через Ормузский пролив, передает РИА «Новости». Нарушители пытались тайно покинуть акваторию.

    «Военно-морские силы КСИР, использовав системы умного наблюдения за Ормузским проливом, обнаружили и задержали два судна-нарушителя: связанное с сионистским режимом MSC-FRANCESCA, а также EPAMINODES, которые... имели целью скрытый выход из пролива», – говорится в официальном сообщении.

    Отмечается, что задержанные корабли осуществляли движение без необходимого разрешения. При этом они неоднократно игнорировали нормы морского права и намеренно создавали помехи в работе навигационного оборудования.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные захватили контейнеровоз Epaminondas под флагом Либерии.

    Неделей ранее Тегеран заблокировал движение судов через Ормузский пролив до полного снятия американской блокады.

    До этого Корпус стражей исламской революции запретил иностранным боевым кораблям приближаться к данной акватории.

    25 апреля 2026, 17:49 • Новости дня
    Экс-глава ЦРУ назвал уроки конфликта с Ираном

    @ Rod Lamkey/CNP/Consolidated News Photo/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Война США с Ираном дала Вашингтону важные уроки, которые могут помочь президенту США Дональду Трампу «спасти интересы Америки», сообщил в колонке для The New York Times (NYT) экс-глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Уильям Бернс.

    «Исламская Республика Иран и ее жестокие срывы висели над всей моей карьерой», – написал бывший руководитель американской разведки в колонке для The New York Times.

    Он отметил, что президент США в ходе конфликта с Тегераном не обращал внимания на прошлые ошибки и совершил множество новых.

    По мнению Бёрнса, решение внешнеполитических проблем требует времени и терпения. Он подчеркнул, что дипломатия редко бывает идеальной, особенно при взаимодействии с жестким идеологическим режимом. Эксперт считает, что устранение руководства страны может казаться привлекательным путем, но на практике это часто оказывается иллюзией.

    Вторым важным уроком автор назвал необходимость использования всех инструментов национальной безопасности. Военное и экономическое давление должно сопровождаться кропотливой дипломатией и качественными разведданными. Бёрнс уверен, что для достижения договоренностей по ядерной программе и Ормузскому проливу потребуется сложный процесс уступок.

    Третий урок заключается в том, что применение грубой силы без долгосрочного плана лишь усугубляет проблемы. В результате действий США иранский режим стал жестче, а доверие европейских и арабских союзников к Вашингтону снизилось. Кроме того, конфликт сыграл на руку России и Китаю, предоставив им новые стратегические преимущества.

    Ранее Вашингтон потратил на военную операцию против Ирана более 61 млрд долларов.

    США усиливают морскую блокаду Ирана.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что эскалация в Иране для США – это стратегический тупик, повторение вьетнамского сценария.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 19:16 • Новости дня
    Трамп отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил об отмене визита спецпредставителя Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Пакистан, где планировались переговоры по Ирану.

    Президент США заявил, что отменил поездку американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса, передает РИА «Новости».

    Он пояснил, что инициировал отмену поездки несколько дней назад, отметив, что американская сторона располагает всеми необходимыми рычагами влияния.

    «Я сказал моим людям некоторое время назад, которые были готовы уезжать, я сказал: «Нет, мы не будем туда лететь 18 часов. У нас на руках все карты», – заявил президент США в эфире Fox News.

    Американский лидер также подчеркнул, что США остаются открытыми для контактов с Ираном, несмотря на отмену планируемых переговоров.

    По его словам, иранские власти могут обратиться к Вашингтону в любой момент, если захотят, однако, добавил Трамп, «мы не будем больше тратить 18 часов на перелет, чтобы сидеть и болтать ни о чем».

    Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с США.

    CNN сообщил, что Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном.

    Axios заявил о возможных прямых переговорах США и Ирана 27 апреля.

    Комментарии (3)
    26 апреля 2026, 14:30 • Видео
    Свершилось: против Израиля даже Германия

    Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 22:10 • Новости дня
    Трамп заявил о получении нового предложения от Ирана

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США заявил, что иранская сторона направила Белому дому обновленные условия урегулирования ядерной проблемы всего через десять минут после внезапной отмены визита американских дипломатов.

    Глава Белого дома сообщил об изменении переговорных позиций Тегерана, передает ТАСС.

    По словам президента, инициатива поступила буквально через десять минут после отмены визита американских дипломатов в Пакистан.

    «Интересно то, что сразу после того, как я отменил ее, в течение десяти минут мы получили новые бумаги, они намного лучше», – заявил американский лидер журналистам перед вылетом в Вашингтон.

    Оценивая возможный мораторий на обогащение урана, политик отметил недостаточный характер предложенных уступок. Он подчеркнул недопустимость появления у исламской республики ядерного оружия и напомнил о полном преимуществе Соединенных Штатов в текущем диалоге.

    Напомним, в субботу президент США отменил визит американской делегации в Пакистан для обсуждения иранского вопроса. Американский лидер объяснил это решение неразберихой в руководстве Исламской Республики.

    Глава иранского МИД Аббас Аракчи передал пакистанскому военному командованию позицию Тегерана по завершению противостояния с Вашингтоном.

    Комментарии (6)
    25 апреля 2026, 20:43 • Новости дня
    Опубликован спутниковый снимок разрушений на базе США в Бахрейне

    Tекст: Вера Басилая

    На опубликованном спутниковом снимке видны разрушения штаба 5-го флота США в Бахрейне, возникшие после ударов, нанесённых Ираном, сообщает иранское агентство Tasnim.

    Агентство Tasnim 25 апреля обнародовало фото, на котором якобы зафиксированы разрушения на территории американской базы в Бахрейне, передает Рен ТВ.

    Журналисты агентства заявили: «Спутниковый снимок показывает масштабы разрушений штаб-квартиры 5-го флота США в Бахрейне после иранских атак».

    Ранее телеканал NBC сообщил, что расходы на восстановление инфраструктуры военных баз США в регионе могут составить миллиарды долларов. По предварительной оценке, ущерб оказался куда более значительным, чем это официально признавалось.

    Иранские военные нанесли ракетные удары по штабу Пятого флота США в Бахрейне.

    Министерство обороны США оценило ущерб от этого нападения примерно в 200 млн долларов.

    Американский телеканал NBC спрогнозировал многомиллиардные затраты на восстановление поврежденной военной инфраструктуры.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 21:45 • Новости дня
    Карлсон обвинил власти США в действиях против интересов американцев

    Tекст: Вера Басилая

    Журналист Такер Карлсон заявил, что решение о военной операции против Ирана принималось руководством США без учета интересов американских граждан.

    Американский журналист Такер Карлсон заявил, что власти США, начиная военную операцию против Ирана, действуют не в интересах собственных граждан, передает RT. По его мнению, подобная политика наблюдается в США уже давно и не связана исключительно с администрацией президента США.

    Карлсон подчеркнул в интервью изданию The Wall Street Journal, что американское правительство на протяжении многих лет руководствовалось интересами, которые не совпадают с желаниями большинства жителей страны. Он добавил: «Трамп лишь доказал, что система оказалась сильнее его».

    Ранее Такер Карлсон отдал Израилю ведущую роль в противостоянии с Тегераном.

    Карлсон заявил, что Вашингтон не может контролировать действия Тель-Авива. Он отметил, что из-за этого США оказались втянуты в опасное противостояние с Ираном.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 20:31 • Новости дня
    Иранская делегация покинула Пакистан, не встретившись с представителями США

    Tекст: Вера Басилая

    Иранская делегация во главе с Аббасом Аракчи уехала из Пакистана после переговоров с властями страны, не встретившись с представителями США, сообщает в субботу телеканал Al Jazeera.

    Как сообщает телеканал Al Jazeera со ссылкой на корреспондента на месте событий, иранская делегация, в которую входил министр иностранных дел Аббас Аракчи, покинула Исламабад после целого дня переговоров на высоком уровне с премьером и главой МИД Пакистана, передает «Интерфакс». Перед отъездом делегация передала пакистанскому руководству официальный список требований Тегерана по прекращению войны с США.

    В своем сообщении в телеграм-канале Аракчи сообщил, что встретился с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и министром иностранных дел Исхаком Даром. Аракчи отметил: «Изложил принципиальные позиции нашей страны в отношении последних событий, связанных с режимом прекращения огня и полным окончанием навязанной войны против Ирана».

    Премьер-министр Пакистана назвал встречу с иранской делегацией теплой и отметил, что стороны обсудили актуальные вопросы и возможности укрепления двусторонних отношений.

    Ранее СМИ писали о запланированной встрече Аракчи с американской делегацией, в которую должны были войти спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять президента Джаред Кушнер, однако она не состоялась.

    Президент США отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

    Также американский лидер объяснил отмену визита Уиткоффа в Пакистан возникшей «неразберихой» в Иране.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 01:47 • Новости дня
    Пентагон заявил о перенаправлении 37 судов из-за блокады Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Силы США с середины апреля перенаправили тридцать семь судов, пытавшихся покинуть или зайти в порты Ирана, в рамках блокады.

    Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) заявило, что с момента начала морской блокады Ирана тринадцатого апреля, американские военные перенаправили тридцать семь судов, которые пытались покинуть или зайти в иранские порты, передает ТАСС.

    Командование подчеркнуло, что силы США продолжают «содействовать соблюдению американских санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их».

    В заявлении СЕНТКОМ отмечается: «Силы США продолжают содействовать соблюдению американских санкций и осуществляют полную блокаду в отношении судов, которые причаливают в иранские порты или покидают их. 37 судов были перенаправлены с начала блокады».

    Президент США Дональд Трамп ранее объявил, что Вашингтон продолжит блокаду морских путей исламской республики до заключения окончательной сделки между сторонами.

    После этого Корпус стражей исламской революции сообщил о перекрытии Ормузского пролива до полного снятия американской блокады, призвав судоходные компании соблюдать исключительно рекомендации иранской стороны.

    В КСИР также назвали заявления американского президента по Ормузскому проливу «не заслуживающими доверия». Глава МИД Ирана Аббас Арагчи, напротив, информировал об открытии Ормузского пролива для коммерческих судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь Корейской ассоциации арктического судоходства Чхве Су Бом заявил, что Соединенным Штатам будет трудно обосновать законность введенной ими блокады Ормузского пролива.

    Вашингтон тратит более 11,5 тыс. долларов в секунду на проведение военной операции против Ирана. Американские затраты на операцию против Ирана достигли отметки в 61 млрд долларов.

    Американским ВМС поручено уничтожать любые иранские катера, устанавливающие мины в Ормузском проливе, что грозит эскалацией конфликта.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 01:03 • Новости дня
    Израильская армия нанесла удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Денис Тельманов

    Израильские военные атаковали объекты военной инфраструктуры шиитской организации «Хезболла» на юге Ливана после распоряжения премьера.

    Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по объектам «Хезболлы» в Южном Ливане, передает ТАСС. По данным пресс-службы армии, целью атаки стали объекты военной инфраструктуры шиитской организации.

    «Армия обороны Израиля продолжит решительно реагировать на угрозы, направленные против гражданского населения Израиля и военнослужащих Армии обороны Израиля в соответствии с указаниями израильского политического руководства», – говорится в сообщении.

    Вечером 25 апреля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху поручил армии нанести «мощные удары» по объектам «Хезболла» в Ливане. После этого армия провела серию атак по южноливанским позициям организации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля нанести мощные удары по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Армия обороны Израиля ликвидировала за минувшие выходные на юге Ливана более 15 боевиков шиитского движения.

    Депутат от движения «Хезболла» Али Файяд заявил, что продление режима прекращения огня между Ливаном и Израилем на 3 недели не имеет смысла при продолжающихся израильских атаках.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп объяснил отмену визита Уиткоффа в Пакистан «неразберихой» в Иране

    Tекст: Вера Басилая

    Американская делегация во главе с Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером не поехала в Пакистан из-за неясной ситуации с руководством Ирана, заявил президент США Дональд Трамп.

    Отмена поездки спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя президента Джареда Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану связана с отсутствием четкого понимания, кто руководит Исламской Республикой, передает РИА «Новости».

    Президент США в своей соцсети Truth Social отметил: «Никто не знает, кто главный, включая их». По его словам, сейчас в руководстве Ирана царят «неразбериха и междоусобицы».

    Он добавил, что поездка заняла бы слишком много времени и потребовала бы значительных усилий.

    Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, «у нас на руках все карты, у них – никаких». Он также заявил: «Если они хотят поговорить, все, что им нужно сделать – позвонить».

    Газета Axios приводит слова Трампа о том, что отмена поездки не связана с возможным возобновлением американских атак. «Нет, не означает. Мы об этом еще не думали», – сообщил он журналистам.

    Ранее президент США отменил поездку Уиткоффа и Кушнера в Пакистан для переговоров по Ирану.

    Американский лидер указывал на отсутствие в Иране легитимных для диалога руководителей.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 21:21 • Новости дня
    Глава МИД Ирана усомнился в готовности США к дипломатии

    Tекст: Мария Иванова

    По итогам переговоров в Исламабаде исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики, заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи.

    Министр иностранных дел страны Аббас Арагчи обозначил позицию государства по отношениям с Вашингтоном, передает ТАСС.

    «Следует еще понаблюдать, чтобы выяснить, насколько США действительно готовы перейти к дипломатии», – отметил руководитель ведомства на своей странице в соцсети.

    Кроме того, Арагчи назвал свой недавний визит в Исламабад весьма плодотворным. По его словам, в ходе поездки стороны детально обсудили условия для окончательного прекращения любых агрессивных действий в отношении исламской республики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США.

    Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 18:29 • Новости дня
    ЦАХАЛ сообщил о ликвидации свыше 15 членов «Хезболлы» на юге Ливана

    Tекст: Мария Иванова

    За минувшие выходные на юге Ливана были ликвидированы более 15 боевиков шиитского движения, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

    Армия обороны Израиля отчиталась о результатах операций против шиитского движения на юге Ливана за прошедшие выходные, передает РИА «Новости».

    «ЦАХАЛ ликвидировал более 15 боевиков «Хезболлы» на юге Ливана в течение выходных... Ликвидированные боевики представляли угрозу для сил ЦАХАЛ, действующих на юге Ливана», – говорится в официальном заявлении армейской пресс-службы.

    Накануне израильские военные фиксировали пуск двух снарядов со стороны Ливана. Один из них удалось перехватить, другой упал на незаселенной территории.

    Ранее Дональд Трамп объявил о достижении двухнедельного перемирия с Ираном. Однако позже иранская сторона заявила о срыве договоренностей из-за продолжающихся израильских ударов по Ливану. Такую же позицию выразил Пакистан, выступающий посредником. Трамп при этом подчеркнул, что ливанская территория не была включена в соглашение о прекращении огня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, израильские военные ликвидировали огневую позицию на территории Ливана.

    Армия обороны Израиля точечным ударом уничтожила боевика возле ракетной пусковой площадки.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 21:17 • Новости дня
    Нетаньяху приказал нанести удары по целям «Хезболлы» в Ливане

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отдал распоряжение Армии обороны Израиля о нанесении мощных ударов по целям движения «Хезболла» в Ливане.

    Нетаньяху дал указание Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанести мощные удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане, передает РИА «Новости». Такое распоряжение поступило в субботу, о чём официально сообщила канцелярия главы правительства.

    Подробности по числу целей и характеру ударов на данный момент не раскрываются.

    Ранее израильская авиация поразила сотню командных пунктов ливанского движения.

    На юге Ливана военные ликвидировали более 15 боевиков шиитской организации.

    До этого Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по инфраструктуре группировки в Бейруте.

    Комментарии (0)
    25 апреля 2026, 19:56 • Новости дня
    Глава МИД Ирана прибыл с визитом в Оман

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи прибыл в Маскат для проведения серии встреч с руководством султаната.

    Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббас Арагчи прибыл из Исламабада в столицу Омана город Маскат, передает ТАСС.

    Ожидается, что в рамках визита глава иранской дипломатии проведет переговоры с высокопоставленными оманскими официальными лицами. Стороны планируют обсудить развитие двусторонних отношений, а также актуальные региональные события.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне глава иранского внешнеполитического ведомства отправился в дипломатическое турне по Пакистану, Оману и России.

    В субботу в Исламабаде дипломат обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности в отношениях с американской стороной.

    Ранее министр уже посещал Маскат ради переговоров по ядерной программе с представителями США.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 11:55 • Новости дня
    ВМС США задержали судно с иранской нефтью в Аравийском море

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американские военные сообщили о перехвате в Аравийском море судна Sevan, связанного с поставками иранских энергоносителей, и его возвращении в Иран под сопровождением, пишет Bloomberg.

    Военно-морские силы США перехватили судно, связанное с Ираном, в Аравийском море, сообщает Bloomberg. По данным Центрального командования США, операция прошла в рамках блокады иранского экспорта энергоресурсов, инициированной администрацией Дональда Трампа.

    Танкер M/V Sevan, принадлежащий и управляемый компанией Anka Energy & Logistics Co из Дубая, был одним из 19 судов, которые накануне попали под санкции Минфина США. Эти суда обвиняют в транспортировке нефти, газа, пропана и бутана из Ирана на зарубежные рынки на сумму в миллиарды долларов.

    В субботу к судну был направлен американский военный вертолет, после чего экипаж Sevan по требованию США развернул судно и под конвоем начал возвращение в Иран. Танкер отслеживали на подходе к Ормузскому проливу, и ранее он уже перевозил иранские грузы.

    Центральное командование США уточняет, что операции по блокаде и перенаправлению судов продолжаются: с момента введения мер удалось развернуть 37 судов, прибывающих или покидающих иранские порты.

    Ранее в этот же день Дональд Трамп отменил визит своих главных переговорщиков в Пакистан, где планировались обсуждения возможного соглашения с Ираном, что ставит под вопрос перспективы перемирия между сторонами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные перенаправили тридцать семь судов в рамках морской блокады Ирана. Президент США Дональд Трамп подтвердил факт перехвата сухогруза TOUSKA в Оманском заливе. Министерство иностранных дел исламской республики потребовало немедленного освобождения экипажа.

    Комментарии (0)
    26 апреля 2026, 15:48 • Новости дня
    NYT: Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для переговоров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Иранские переговорщики собираются вернуться в Пакистан для попытки возобновить переговоры о перемирии между Тегераном и Вашингтоном, сообщили СМИ.

    Как пишет The New York Times со ссылкой на иранские государственные СМИ, министр иностранных дел Аббас Аракчи вновь посетит Исламабад, где Пакистан выступает посредником на переговорах по прекращению конфликта на Ближнем Востоке.

    Переговоры оказались под угрозой срыва в субботу, когда Дональд Трамп неожиданно отменил визит своих ключевых советников, в том числе спецпредставителя Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера. Сам Трамп объяснил это тем, что «иранцы будут тратить время американцев впустую», хотя позднее отметил, что Иран предложил новые условия для обсуждения. На данный момент не ясно, когда и вернутся ли американские переговорщики в Исламабад.

    По мнению аналитиков, ни США, ни Иран не заинтересованы в затягивании войны, но согласовать условия долгосрочного мирного соглашения пока не удается. Трамп неоднократно угрожал нанести удары по гражданской инфраструктуре Ирана, стремясь вынудить его лидеров принять американские условия, однако каждый раз давал Тегерану отсрочку для продолжения переговоров.

    Американский президент также заверял, что Иран согласился на большинство требований США по окончанию конфликта, начавшегося с совместной атаки США и Израиля на Иран в конце февраля. Тегеран категорически опровергает такие заявления и настаивает на собственных условиях перемирия.

    Накануне глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что по итогам переговоров в Исламабаде Исламская республика намерена дождаться от США реальных шагов, подтверждающих их отказ от агрессивной политики.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, иранская делегация покинула Пакистан без встречи с представителями США. Перед этим Аббас Аракчи обсудил с пакистанским военным руководством перспективы урегулирования напряженности с американской стороной.

    Ранее Тегеран окончательно отказался от участия в запланированных переговорах с Вашингтоном в Исламабаде.

    Комментарии (0)
    Главное
    Песков заявил о неотъемлемой принадлежности России к Европе
    В Кремле назвали главные причины снижения экономики России
    Эксперт предсказал новые покушения перед выборами в США
    Украинский Ан-28 оснастили дронами-перехватчиками
    Зеленский обсудил с Санду вступление Украины и Молдавии в ЕС
    Эксперт рассказала о нелюбимых работодателями качествах сотрудников
    Российские школьники выиграли четыре золота на олимпиаде по биологии

    Морская блокада США медленно задушит Иран

    США усиливают морскую блокаду Ирана: из страны не могут пройти танкеры с нефтью, а в страну – корабли с оборудованием и продовольствием. Вместо блицкрига Вашингтон сделал ставку на медленное удушение Тегерана. Как блокада уже сказывается на иранской экономике, что Иран может сделать в ответ – и когда блокада станет для него действительно невыносимой? Подробности

    Перейти в раздел

    Зеленский грозит Европе превратить Украину в Грузию

    Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя назвать конкретную дату вступления Украины в Евросоюз. По его словам, страна готова присоединиться к ЕС уже в 2027 году, а в противном случае Европа рискует «потерять Украину», как это якобы произошло с Грузией. У стран действительно много общего – вооруженный конфликт, потеря части территорий, разрыв отношений с Россией. Однако сейчас Тбилиси настроен по отношению к Москве вполне конструктивно. Пойдет ли этим путем Украина? Подробности

    Перейти в раздел

    Смерть, голод и чувства. О чем вспоминают вернувшиеся из плена куряне

    Работа российских властей по возвращению 165 жителей Суджанского района, незаконно удерживавшихся на Украине, завершена. Последние семеро заложников вывезены из плена незадолго до первой годовщины освобождения курского приграничья от ВСУ. В одном из пунктов временного размещения в Курске спецкор газеты ВЗГЛЯД встретился с гражданскими военнопленными киевского режима – людьми очень разными, но оказавшимися в схожих обстоятельствах: оккупация, вывоз на Украину, возвращение в Россию. Подробности

    Перейти в раздел

    Чем опасен для ВМС США иранский «москитный флот»

    Сообщения о том, что ВМС Ирана полностью уничтожены, оказались несколько преждевременны. Как оказалось, три американских авианосных ударных группировки не могут обеспечить судоходство в Ормузском проливе из-за противодействия так называемого москитного флота Ирана. Чем опасны иранские катера для ВМС США? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Свершилось: против Израиля даже Германия

      Почти все государства Европы перешли от поддержки Израиля к его критике, многие выступают за приостановку соглашений об ассоциации. Германия и Венгрия оставались чуть ли не последними странами ЕС, на которые Тель-Авив мог во всем рассчитывать. А теперь канцлера Фридриха Мерца сравнивают с Гитлером.

    • Президента России пригласили в США. Лететь стоит?

      «Если бы он приехал, это, вероятно, было бы очень полезным», – заявил президент США Дональд Трамп, говоря о направленном президенту России Владимиру Путину приглашении посетить саммит G20 в Майями. Но стоит ли его посещать?

    • Макрон даст полякам потрогать атомную бомбу

      Появились подробности того, что президент Франции Эммануэль Макрон называл совместным использованием французского ядерного оружия. Использовать он его планирует совместно с поляками. Разумеется, с прицелом на Россию.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 14,5% в апреле 2026 года – что это значит для кредитов, вкладов и рубля

      Банк России 24 апреля 2026 года снизил ключевую ставку до 14,5% годовых – это уже восьмое подряд решение в рамках цикла смягчения. Показатель продолжает снижаться после мартовских 15% и напрямую влияет на кредиты, вклады и курс рубля. Разбираемся простыми словами, что означает новая ставка, почему ее снизили и как это отразится на деньгах россиян уже сейчас.

    • Приметы погоды на май 2026 по дням: народный календарь на каждый день и прогноз на месяц

      Май – ключевой месяц весны, от которого зависит будущий урожай и характер погоды на все лето. В народе говорили: «Май холодный – год хлебородный», но при этом «Майский мороз не выдавит слез». Этот месяц полон противоречий: здесь и возвратные заморозки, и первое настоящее тепло, и буйное цветение садов. Народные приметы на каждый день мая помогают заранее понять, будет ли тепло, ждать ли заморозков и каким окажется июнь. Публикуем полный календарь примет на май 2026 года с практическими советами для дачников и садоводов.

    • Православный церковный календарь на май 2026 года: праздники по дням, Вознесение и Троица

      Май 2026 года – время особой духовной радости для православных христиан. Это период, когда после светлого праздника Пасхи верующие продолжают прославлять Воскресение Христово и готовятся к встрече Святой Троицы. В последний весенний месяц нас ждут сразу несколько значимых церковных дат – от двунадесятого праздника Вознесения Господня до Дня Святой Троицы, а также дни памяти многих почитаемых святых. Публикуем полный календарь церковных праздников на май 2026 года по дням с пояснениями и значением ключевых дат.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации