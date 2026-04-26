В Москве возбудили дело из-за взлома аккаунта экс-супруга Лерчек
Уголовное дело возбуждено из-за взлома аккаунта Артема Чекалина, экс-супруга блогера Лерчек, сообщил адвокат Константин Третьяков.
По его словам, дело открыто по части 1 статьи 138 УК РФ – нарушение тайны переписки. Адвокат подчеркнул: «Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 138 УК РФ, по факту нарушения неустановленными лицами тайны переписки Артема Чекалина», передает РИА «Новости».
Следствие установило, что 15 августа 2025 года, в период, когда Чекалин находился под домашним арестом и не имел доступа к интернету, неизвестные взломали его Instagram*-аккаунт (Meta* признана экстремистской организацией и запрещена в России). В результате злоумышленники получили доступ к личным перепискам Чекалина, что, как отметил адвокат, существенно нарушило его права, гарантированные статьей 23 Конституции РФ.
Кроме того, после взлома от имени Чекалина были опубликованы сторис с призывом перейти по подозрительной ссылке. Похожие публикации появились и на странице Лерчек. При этом в ходе обыска у Чекалина были изъяты все устройства с доступом в интернет, подчеркнул адвокат.
Ранее бизнесмен Артем Чекалин, приговоренный к семи годам колонии за незаконный вывод средств в ОАЭ, был переведен после карантина в СИЗО «Бутырка».
Напомним, Гагаринский суд Москвы приговорил Артема Чекалина к семи годам колонии за незаконный вывод средств в ОАЭ. До этого прокурор запросила для бывшего мужа блогера Лерчек семь с половиной лет лишения свободы.
* Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ