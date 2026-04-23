«Белорусская угроза» может стать важным элементом грядущей информационной кампании по объяснению населению Украины, что снижение мобилизационного возраста необходимо. «Раньше мы противостояли только России, но скоро на нас нападет и Белоруссия».2 комментария
Венгрия возобновила получение российской нефти по трубопроводу «Дружба»
Транзит сырья через украинскую территорию в Венгрию и Словакию успешно возобновился после перерыва, длившегося почти три месяца.
Венгерская нефтегазовая компания MOL заявила о начале получения нефти по трубопроводу «Дружба» из России транзитом через украинскую территорию, передает ТАСС.
«Сегодня утром MOL Group получила нефть на нефтеперекачивающих станциях в Феньешлитке и Будковце. Таким образом, поставки нефти по нефтепроводу «Дружба» в Венгрию и Словакию возобновились после почти трехмесячного перерыва», – говорится в официальном заявлении корпорации.
Москва выразила готовность продолжить прокачку топлива европейским потребителям.
Западные аналитики заподозрили Киев в возможности повторной блокировки трубопровода.