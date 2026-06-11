Даже западные политики не могут не понимать, что Украина проводит террористическую кампанию против России – это параллельный процесс, никак не влияющий на ситуацию на фронте. И чем более она будет жестокой и бесчеловечной, тем более жестким будет ответ со стороны России.3 комментария
Медведев призвал не забывать доставленные России неприятности
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев подчеркнул важность сохранения в памяти всех недружественных действий против страны.
Выступая на заседании экспертного совета партии «Единая Россия», он отметил, что ни одно государство в истории не сталкивалось с таким количеством незаконных ограничений, передает РИА «Новости».
«Мы готовы к сотрудничеству, естественно, и сотрудничеству конструктивному, но забывать те неприятности, которые нам доставили, те гадости, которые были сделаны в отношении нашей страны, государства, а, самое главное, граждан, мы просто не имеем права. Это все должно остаться в памяти», – заявил политик.
По словам председателя партии, несмотря на беспрецедентное скоординированное информационное и экономическое давление, ставшее элементом гибридной войны, Россия должна продолжать развиваться. Он добавил, что оппоненты пытаются уничтожить русскую и многонациональную российскую культуру, поэтому стране необходимо укреплять свои ценностные основы и защищать историческую память.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев назвал беспрецедентные санкции Запада открытой войной.
Политик отметил сохранение высокой конкурентоспособности государства вопреки масштабному внешнему давлению.
В прошлом году зампред Совбеза призвал граждан как можно дольше помнить о мерзкой русофобии европейцев.