Медведев заявил о сохранении экономической и военной силы России

Случай Северной Кореи является «самой удивительной историей экономического успеха в мире», пишет РБК со ссылкой на The Wall Street Journal. По данным издания, уровень благосостояния северокорейской элиты достиг максимальных значений за долгий период, несмотря на действующие международные санкции.
Как отмечает издание, развитию экономики КНДР способствуют экспорт собственной продукции, включая поставки вооружений в Россию, а также активное экономическое сотрудничество с Китаем. Дополнительным фактором роста стала возможность увеличивать поставки энергоресурсов, комплектующих и сырья, что позволяет стране частично обходить санкционные ограничения.
Наиболее заметны перемены в Пхеньяне. В столице активно внедряются цифровые сервисы: такси можно заказать через мобильное приложение, а время ожидания значительно сократилось. В ресторанах предлагают блюда международной кухни, включая пиццу из дровяной печи и куриные крылышки, а расплатиться можно по QR-коду.
На улицах города становится все больше китайских электромобилей и автомобилей зарубежных марок. Одним из признаков экономической активности стало появление новых автосалонов, где, по данным WSJ, продаются автомобили BMW. Также в городе открываются интернет-кафе, магазины товаров для домашних животных и другие объекты сферы услуг.
Активно развивается и жилищное строительство. Только за прошлый год в Пхеньяне было возведено около 10 тысяч новых квартир и домов. Как отмечает издание, этот показатель превышает объемы жилищного строительства, зафиксированные за аналогичный период в таких крупных американских городах, как Лос-Анджелес и Чикаго.
За последние годы власти завершили ряд масштабных проектов, которые долгое время оставались замороженными. Среди них — новая крупнейшая больница страны, огромный тепличный комплекс и современный курортный объект.
Одновременно реализуется программа «20×10», предусматривающая ежегодное строительство новых промышленных предприятий в двадцати городах и районах страны на протяжении следующего десятилетия.
Южнокорейские аналитики также фиксируют расширение нефтехранилищ КНДР и рост поставок энергоресурсов морским транспортом. По их оценкам, уровень ночного освещения страны за последние пять лет увеличился примерно втрое, что может свидетельствовать об активизации экономической деятельности.
В то же время эксперты подчеркивают, что позитивные изменения распределены неравномерно. За пределами столицы уровень жизни остается значительно ниже. Согласно данным ООН за 2025 год, почти половина населения Северной Кореи по-прежнему сталкивается с проблемой недоедания.
На фоне экономических изменений продолжается укрепление сотрудничества между Пхеньяном и Москвой. Стороны заявляют о намерении расширять взаимодействие в различных сферах, включая военно-техническое и экономическое сотрудничество.
Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый зоомагазин в Пхеньяне.
Ранее глава государства призвал развивать туризм для экономического роста страны. Международные футбольные организации лишили женскую команду из Северной Кореи призовых из-за жестких санкций.