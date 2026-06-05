В обществе, причем не только российском, созрело осознание, что мир перегнул палку в стремлении защитить детей и обеспечить им лучшее детство из возможных. А это неизбежно означает пересмотр очень многих принципов.7 комментариев
Путин заявил о развитии России вопреки санкциям
Путин: Россия развивается вопреки санкциям
Отечественная экономика успешно справляется с внешним давлением, сохраняя темпы реализации ключевых инициатив даже после ухода зарубежных партнеров, отметил глава государства.
Президент Владимир Путин подчеркнул устойчивость развития страны в условиях текущих ограничений. Выступая на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, российский лидер обратил внимание на неэффективность попыток экономической изоляции, передает ТАСС.
«Там, где выгодно у нас ничего не прекращалось, у нас не прекращаются энергетические проекты на Дальнем Востоке с некоторыми странами, которые тоже формально объявили о выходе из проектов. <…> Все развивается, все происходит без особого ущерба для нас», – заявил президент.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также заявлял о выработанном иммунитете российской экономики к западным ограничениям.
В мае прошлого года сам глава государства сообщал о росте ВВП страны вопреки внешнему давлению. Как писала газета ВЗГЛЯД, отечественные предприниматели успешно адаптировались к работе в условиях санкций.