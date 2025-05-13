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Путин заявил о росте российской экономики вопреки санкциям
Российская экономика продолжила расти даже в условиях внешнего санкционного давления, чему способствовали усилия отечественного бизнеса и трудовых коллективов, заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин, выступая на встрече с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия», подчеркнул успехи бизнеса в условиях санкционного давления, сообщил Telegram-канал Кремля. «Так, несмотря на все сложности и на внешнее давление, в позапрошлом году мы добились значимого роста – в целом значимого роста и для нашей страны, и для мировой экономики», – добавил глава государства.
Путин сообщил, что в позапрошлом году рост ВВП России составил 4,1%, а в прошлом году этот показатель достиг 4,3%. «Это, действительно, результат совместной, партнерской работы государства, бизнеса и трудовых коллективов», – заявил он.
Ранее президент России высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.
4 мая Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.