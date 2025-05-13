Джозеф Най подвел под идею «мягкой силы» прочную теоретическую базу, он увидел ее мощное разрушительное действие на геополитических противников, и он же увидел, как большая американская мечта превратилась в скромный план просто поддержать собственное физическое существование.9 комментариев
Путин отметил вклад бизнеса в устойчивость экономики России
Президент России Владимир Путин высоко оценил вклад предпринимательского сообщества в развитие экономики страны.
Выступая на XX съезде «Деловой России» по видеосвязи из ситуационного центра Кремля, глава государства подчеркнул, что именно «в огромной степени благодаря усилиям бизнеса, энергии предпринимательского труда, экономика России демонстрирует устойчивость, развивается», передает РИА «Новости».
Ранее Путин предсказал усиление Азиатско-Тихоокеанского региона и снижение влияния развитых стран в течение следующих 25 лет. Российский лидер также заявил, что не ожидал столь уверенного ответа России на экономические вызовы после начала спецоперации на Украине, подчеркнув глубину зависимости страны от внешних факторов.
В апреле премьер-министр Михаил Мишустин отметил ускоренное развитие экономики страны и подчеркнул, что ВВП России увеличился более чем на 4%.