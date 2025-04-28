В Брюсселе опасаются, что признание Крыма будет первым шагом, затем субъектами РФ могут быть признаны Донбасс и Таврия. Это окончательно похоронит либеральную концепцию «мира, основанного на правилах».3 комментария
Мишустин заявил о существенном превосходстве России по росту экономики
Мишустин заявил о превышении роста ВВП России над показателями развитых стран
Премьер-министр Михаил Мишустин отметил ускоренное развитие экономики страны и подчеркнул, что ВВП России увеличился более чем на 4%.
Экономика России развивается значительно быстрее, чем в западных странах, заявил премьер-министр Михаил Мишустин на марафоне Знание.Первые, передает ТАСС. Он отметил, что Россия входит в четверку крупнейших экономик мира, а рост валового внутреннего продукта превышает четыре процента, что существенно выше средних показателей развитых стран, таких как Британия, США, Япония и государства Евросоюза.
Мишустин подчеркнул, что правительство продолжит делать все необходимое для укрепления экономики, особенно с учетом опыта преодоления санкционного давления. «Сегодня Россия – в четверке крупнейших экономик мира. Рост валового внутреннего продукта превышает 4% – существенно больше, чем в среднем у развитых стран. И мы продолжим делать все необходимое для дальнейшего укрепления нашего государства», – сказал премьер.
Глава правительства также обратил внимание на изменения в мировой экономике, в том числе усиление торговых войн, рост протекционизма и санкционное давление. По его словам, формат геополитических противостояний изменился, а на смену экономике совместного производства приходит экономика совместного потребления.
Мишустин добавил, что началась масштабная гонка за технологическое лидерство, которая, по оценке президента России Владимира Путина, «будет самой жесткой и бескомпромиссной в истории нашей цивилизации».
Ранее президент России Владимир Путин выделил приоритет развития отечественного производства и экспорта на фоне глобальных экономических изменений, а также заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, поскольку власти сознательно стремятся к этому для борьбы с инфляцией.