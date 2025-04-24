Каждый крупный результат – это сумма удачных и неудачных штурмов отдельных домов, окопов, блиндажей. А каждый такой отдельный штурм – это преодоление страха, который не может вообразить обыватель, рисующий с дивана стрелки на карте.2 комментария
Путин заявил о снижении роста ВВП ради контроля инфляции
Президент Владимир Путин заявил, что рост ВВП России в текущем году будет немного ниже, чем в предыдущем, так как власти сознательно стремились к так называемой «мягкой посадке» экономики для борьбы с инфляцией.
«В этом году динамика валового внутреннего продукта будет чуть ниже, чем в прошлом. Собственно говоря, мы об этом с вами и говорили, мы к этому и стремились. Мы говорили о так называемой мягкой посадке для того, чтобы сохранить макроэкономические показатели и прежде всего побороть инфляцию», – передает ТАСС слова главы государства.
Президент добавил, что замедление темпов роста ВВП призвано помочь в борьбе с инфляцией, которая остается одной из ключевых задач экономической политики. Власти рассчитывают, что такие меры позволят поддержать финансовую стабильность страны.
Президент также добавил, что в январе и феврале 2025 года рост ВВП на Украине составил 1,9% в годовом выражении. При этом обрабатывающая промышленность демонстрирует более динамичное развитие – за первые два месяца текущего года рост в этом секторе составил 5%.