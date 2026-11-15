Семь украинских беспилотников уничтожены в Ульяновской области

Губернатор: Семь вражеских БПЛА уничтожены в Ульяновской области

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено семь вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», – написал Русских на своей странице в соцсети.

По его словам, места падения зафиксированы на территории Майнского и Николаевского районов Ульяновской области.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над территорией Ульяновской области.

Также российские военные перехватили четыре дрона над Ульяновской областью.

Кроме того, Ульяновск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.