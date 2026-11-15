В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.7 комментариев
Семь украинских беспилотников уничтожены в Ульяновской области
Губернатор: Семь вражеских БПЛА уничтожены в Ульяновской области
Семь вражеских беспилотников перехвачены и уничтожены на территории Ульяновской области, сообщил губернатор Алексей Русских.
«Над территорией нашего региона перехвачено и уничтожено семь вражеских БПЛА. Пострадавших и повреждений имущества нет», – написал Русских на своей странице в соцсети.
По его словам, места падения зафиксированы на территории Майнского и Николаевского районов Ульяновской области.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее системы противовоздушной обороны перехватили беспилотник над территорией Ульяновской области.
Также российские военные перехватили четыре дрона над Ульяновской областью.
Кроме того, Ульяновск подвергся массированной атаке вражеских беспилотников.