Беспилотным такси предложили разрешить отказывать пассажирам

Беспилотные такси наделили правом отказывать пассажирам из-за угрозы вождению

Tекст: Дмитрий Зубарев

Согласно документу, фрахтовщик получит право отказать в перевозке пассажиров и багажа, если поведение клиента или выбранный маршрут могут создать угрозу функционированию системы высокоавтоматизированного транспортного средства, передает РИА «Новости».

Основанием для отказа также сможет стать прохождение маршрута через зоны действия ограничений для беспилотного транспорта. Эту информацию, включая время ограничений и координаты зон, предлагается размещать в специальных информационных системах.

Законопроект устанавливает постоянное правовое регулирование эксплуатации высокоавтоматизированных автомобилей вне экспериментальных правовых режимов. Ожидается, что закон вступит в силу с 1 сентября 2027 года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании движения беспилотных автомобилей.

Ранее директор ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова заявила о возможности массового использования беспилотных такси в России после принятия соответствующего закона.

Также замминистра транспорта Андрей Никитин сообщил о появлении первых беспилотных такси в стране не ранее 2030 года из-за вопросов безопасности.