МВД предупредило об использовании ИИ мошенниками для подделки голоса и видео

МВД: Мошенники используют ИИ для подделки голоса и видео

Tекст: Дмитрий Зубарев

Злоумышленники активно применяют искусственный интеллект для создания реалистичных дипфейков, подмены видеоизображений и имитации чужого голоса. С помощью этих инструментов они обманывают граждан, выдавая себя за других людей, передает РИА «Новости» со ссылкой на материалы МВД.

В ведомстве подчеркнули, что наибольшую угрозу такие технологии представляют при попытках мошенников обойти системы идентификации и биометрической аутентификации. Преступники способны генерировать ролики, изображения и голосовые сообщения, правдоподобно копируя общение с родственником жертвы, ее руководителем или представителем официальной структуры.

Правоохранители обратили внимание на то, что в цифровой среде голос и видео больше не могут служить безусловным доказательством личности. В связи с этим полиция советует самостоятельно перепроверять собеседника по альтернативным каналам связи при любых нестандартных просьбах, особенно если они касаются передачи конфиденциальных данных, кодов подтверждения или перевода денежных средств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Совфеде заявили об использовании мошенниками нейросетей для подделки фотографий родственников.

Также глава управления по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Москве Антон Кононенко заявил о записи телефонных разговоров для последующего преобразования голоса жертвы с применением искусственного интеллекта.

Кроме того, в МВД сообщили о возможности распознать дипфейки по неестественному поведению цифровых копий.