Москвичам разрешили заменить срочную службу на годовой контракт в войсках бпс

Призывники в Москве получили право служить в войсках беспилотных систем

Tекст: Дмитрий Зубарев

Жители российской столицы теперь вправе подписать годовой контракт для прохождения службы в войсках беспилотных систем вместо стандартного призыва. Об этом ко Дню призывника рассказал военный комиссар Москвы Максим Локтев ТАСС.

«Призыв в Москве стал заметно более «технологичным». Отчасти потому, что столица пилотирует новшества. Появилась альтернатива обычной «срочке»: граждане, подлежащие призыву, вправе поступить на службу в войска беспилотных систем по специальному годовому контракту взамен срочной службы – она засчитывается за призывную», – рассказал Локтев.

По словам комиссара, военкоматы ведут отбор на должности операторов, инженеров и техников беспилотников. Приоритет при отборе получают кандидаты, имеющие опыт в радиоэлектронике, IT-сфере, радиотехнике и авиамоделизме.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее студент московского вуза МИРЭА Дмитрий Баранов подписал годовой контракт с Минобороны для прохождения службы в войсках беспилотных систем.

Также военное ведомство заявило о частом уходе российской молодежи в академические отпуска ради добровольного заключения контрактов с подразделениями беспилотников.

Кроме того, министерство сообщило о старте приема заявлений на службу по годовому контракту в новых подразделениях Войск беспилотных систем.