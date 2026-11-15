В том виде, в каком заявлена переговорная группа Европы по Украине, она может выполнять только одну функцию: создание хаотического антуража во время переговоров и выхолащивание любых попыток остальных участников добиться практического результата.8 комментариев
Мирный житель пострадал при атаке беспилотника в Донецке
В Киевском районе Донецка беспилотник атаковал автомобиль с мужчиной
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате атаки украинского беспилотника на легковой автомобиль в Киевском районе города пострадал местный житель.
В Киевском районе Донецка из-за удара беспилотника ранен мирный житель, передает ТАСС.
«По поступившей информации, в результате вчерашней атаки БПЛА на автомобиль в Киевском районе пострадал мужчина 1999 года рождения», – сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу мэр Горловки Иван Приходько сообщил о ранении мирного жителя при атаке украинского беспилотника.
Во вторник в результате ночного удара украинских дронов по Петровскому району Донецка пострадали шесть мирных жителей.
Ранее в Донецке два человека пострадали при ударе беспилотника по транспортному средству.