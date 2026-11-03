При ударе ВСУ по микроавтобусу в Белгородской области пострадали четыре человека

Tекст: Денис Тельманов

«К сожалению, пострадали четыре человека, среди которых трое детей. 10-летняя девочка и 16-летний юноша получили слепые осколочные ранения ног. У двух других пострадавших – женщины и девочки пяти лет – предварительно, акубаротравмы», – сообщил Шуваев в Max.

Всем пострадавшим оказывают помощь в Ракитянской ЦРБ, они направлены на обследование в медучреждения Белгорода.

По словам губернатора, при необходимости пострадавших переведут в федеральные клиники.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Шебекино мирный житель получил ранения при атаке украинского беспилотника на легковой автомобиль.

В тот же день мужчина получил осколочное ранение при атаке дрона ВСУ на грузовик в Валуйском округе Белгородской области.

В воскресенье при атаке украинского FPV-дрона на автомобиль в Шебекино пострадал мужчина.