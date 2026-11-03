МИД вызвал временного поверенного Норвегии из-за ареста имущества России

Tекст: Ольга Иванова

В порту Баренцбург на Шпицбергене со 2 сентября удерживается научно-исследовательское судно «Профессор Молчанов», арестованное по запросу «Нафтогаза Украины» и ряда других украинских предприятий. В конце октября суд отклонил апелляцию треста «Арктикуголь», сообщает МИД России.

В ведомстве подчеркнули, что длительная зимняя стоянка судна в суровых арктических условиях грозит его поломкой и серьезными последствиями для окружающей среды. В министерстве также напомнили, что из-за прекращения авиасообщения «Профессор Молчанов» оставался единственным транспортом для доставки сотрудников и жизненно необходимых грузов на архипелаг.

Москва потребовала от Осло соблюдать положения Договора о Шпицбергене и обеспечить свободу доступа граждан на архипелаг. Кроме того, российские дипломаты призвали Норвегию соблюдать Венскую конвенцию в связи с арестом пяти объектов российской недвижимости в Осло 22 сентября.

Российские компетентные ведомства продолжат добиваться снятия арестов, а генеральное консульство на Шпицбергене оказывает поддержку остающимся на судне членам экипажа.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду норвежский суд отклонил жалобу треста «Арктикуголь» и оставил в силе решение об аресте российского научно-исследовательского судна «Профессор Молчанов».

В прошлом месяце российская дипломатическая миссия в Норвегии сообщила о расчете на скорейшее освобождение судна.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков подтвердил начало судебного разбирательства с норвежскими властями из-за ареста судна на Шпицбергене.