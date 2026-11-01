Ситуация вокруг школьного образования становится наглядным подтверждением того, что признание и уважение – не менее важные измерения неравенства, чем экономические ресурсы. И столь трудно измеримые чувства унижения или обиды становятся катализатором роста социальной напряженности.2 комментария
Мирный житель пострадал при атаке дрона ВСУ в Шебекино
В городе Шебекино Белгородской области мужчина получил осколочное ранение при атаке украинского FPV-дрона на легковой автомобиль, сообщили в оперативном штабе области.
«В Шебекино в результате атаки FPV-дрона на легковой автомобиль пострадал мужчина. С осколочным ранением плеча он доставлен в Шебекинскую ЦРБ», – сообщил оперштаб в «Максе».
Пострадавший после получения медицинской помощи продолжит лечение амбулаторно.
Кроме того, в селе Ржевка Шебекинского округа детонация дрона повредила остекление частного дома.
Как писала газета ВЗГЛЯД, супружеская пара получила осколочные ранения при ударе украинского беспилотника по автомобилю в Белгородской области.
Мирная жительница была ранена при атаке ВСУ на Белгородскую область.
В городе Шебекино Белгородской области мирный житель погиб после удара украинского FPV-дрона.