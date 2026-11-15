Россия начала формировать делегацию на саммит G20 в Майами

Tекст: Антон Антонов

Саммит пройдет в американском Майами 14–15 декабря, Россия активно готовится к этой встрече, сказал дипломат.

«Начали формирование соответствующей делегации. О том, кто ее возглавит, официально объявим», – приводит его слова РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности к возможной встрече с президентом России Владимиром Путиным на полях саммита G20 в Майами.

В понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Путина на саммит G20 в Майами и его контактах с Мерцем.

На прошлой неделе замглавы МИД России Александр Панкин заявил о начале работы над лидерской декларацией саммита G20 в Майами.