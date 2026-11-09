  • Новость часаВС России поразили логистический центр «Сухой порт» ВСУ
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Обществу и армии Британии внушают неизбежность войны с Россией
    Шойгу объяснил европейский миф о российской угрозе
    Востоковед: При Айзенкоте Нетаньяху ждет роль «козла отпущения»
    Певица Нюша рассказала о состоянии попавшей в реанимацию чемпионки Шурочкиной
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    Делегация России вылетела в Абу-Даби на переговоры по Украине
    Политолог: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина
    Лавров назвал естественным участие Рябкова в переговорах по Украине
    Санду назвала сроки завершения переговоров о вступлении Молдавии в ЕС
    Мнения
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Почему все войны России с Европой – экзистенциальные

    География и идеология сделали Россию идеальным кандидатом на роль «опасного Иного» в европейской геополитике. Существование угрозы извне необходимо для консолидации внутренней аудитории. Но не только.

    9 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Смена декораций в США надувает Лондону щеки

    Есть Запад, где все ходят строем и подчиняют свои интересы одному лидеру – Вашингтону. Но внутри этой казарменной системы остается много место для интриг и противоречий.

    6 комментариев
    Ольга Андреева Ольга Андреева Парад 7 ноября 1941 года вселил уверенность в Победе

    Сталин выступил со странной идеей – 7 ноября 1941 года, в день годовщины революции, провести на Красной площади военный парад. Какой парад? Враг под Москвой. В городе паника. Войска нужны на фронтах. Да и сроки нереальные. Но Сталин настоял.

    0 комментариев
    9 ноября 2026, 19:36 • Новости дня

    Песков назвал преждевременными разговоры о встрече Путина и Мерца на G20

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал преждевременными разговоры о возможной поездке Владимира Путина на саммит Группы двадцати в Майами и контактах с канцлером Германии Фридрихом Мерцем.

    Песков ответил на вопрос о вероятности визита президента на саммит G20 и контактов с Мерцем на полях мероприятия, передает ТАСС. «Да. Пока рано», – заявил представитель Кремля.

    Ранее канцлер Германии сообщил об отсутствии намерений уклоняться от возможности проведения встречи с российским лидером на полях саммита Группы двадцати в случае приезда президента России.

    В воскресенье пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно возможной поездки главы государства на саммит.

    В прошлом месяце представитель Кремля сообщил об отсутствии решения о личном присутствии российского лидера на саммите «Большой двадцатки» в США.

    9 ноября 2026, 12:12 • Новости дня
    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ

    Политолог Рар: Айгнер – наиболее значимая женщина в немецкой власти

    Рар объяснил выдвижение Ильзе Айгнер на пост президента ФРГ
    @ Sven Hoppe/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    В правительстве ФРГ существует консенсус, что следующим главой государства по гендерным правилам должна стать женщина. Таким образом, Берлин следует в русле либеральных ценностей, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц поддержал кандидатуру Ильзе Айгнер на пост президента Германии.

    «Пост федерального президента в Германии – представительный. Политической власти он, по сути, не придает. Кандидат на эту должность выдвигается самой влиятельной партией в правительстве. Посторонних претендентов, которые были бы ближе к народу, не учитывают», – пояснил немецкий политолог Александр Рар.

    Он назвал Ильзе Айгнер «наиболее значимой женщиной в нынешней номенклатуре власти». «Она является председателем парламента Баварии», – указал спикер. Он также отметил, что «в правительстве существует консенсус: следующим президентом по гендерным правилам должна стать именно женщина». «Таким образом Германия следует в русле либеральных ценностей. А других кандидатур, судя по всему, просто не нашли», – заключил Рар.

    Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц поддержал кандидатуру председателя баварского ландтага Ильзе Айгнер на пост президента Германии. Это произошло во время ужина, организованного Христианско-демократическим союзом в Берлине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

    Представители СДПГ и партии «Зеленые» уже выразили поддержку кандидатуре Айгнер. Таким образом, 61-летняя уроженка Баварии может стать первой женщиной на этом посту. Она заменит Франка-Вальтера Штайнмайера, который уйдет в отставку по окончании срока полномочий в начале 2027 года.

    Накануне сама Айгнер выразила благодарность баварским депутатам за доверие. Также она назвала защиту демократии и конституции главными приоритетами всех немецких политиков независимо от партийной принадлежности.

    Айгнер впервые была избрана в баварский парламент в 1994 году. До этого она окончила техническое училище, получив диплом сертифицированного инженера, несколько лет работала в компании Eurocopter над разработкой электрических систем для вертолетов.

    На минувшей неделе 82% жителей Германии назвали работу Мерца и правящей коалиции неудовлетворительной. Более того, замглавы фракции «Альтернативы для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. Стоит отметить также, что в прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 11:17 • Новости дня
    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России

    Премьер-министр Норвегии Стере заявил об отсутствии изоляции России

    Премьер Норвегии призвал Европу признать отсутствие изоляции России
    @ Daniel Bockwoldt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал коллег из европейских стран признать тот факт, что Россия не находится в международной изоляции.

    Норвежский премьер-министр отметил, что единственный голос, доносящийся до Москвы, исходит из Вашингтона. Таким образом политик прокомментировал критику со стороны европейских коллег из-за открытия прямого канала диалога с властями России, передает РИА «Новости».

    «Давайте признаем. Он не изолирован», – заявил Стере в интервью изданию Politico.

    Телефонный разговор Стере и президента Финляндии Александра Стубба с президентом России Владимиром Путиным состоялся 27 октября по инициативе финской и норвежской сторон. Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен выразила недовольство тем, что политики не согласовали эту беседу с другими странами Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере заявил о невозможности завершения конфликта на Украине без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Телефонный разговор политиков с президентом Владимиром Путиным обострил разногласия среди стран Европы по вопросу урегулирования конфликта.

    Ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко назвал эту беседу противоречащей курсу Евросоюза на затягивание украинского конфликта.

    Комментарии (2)
    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 14:56 • Новости дня
    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина

    Политолог Данилин: Провал попыток изоляции России – результат стратегии Путина

    Эксперт назвал провал попыток изоляции России результатом стратегии Путина
    @ Алексей Бабушкин/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Провал изоляции России стал результатом стратегии президента Владимира Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. Впрочем, Европа не оставит своих планов, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее в Европе заговорили о провале изоляции России.

    «Евросоюз и мейнстримные СМИ в США начали признавать очевидное: ни о какой изоляции России не может идти и речи. И однозначное тому подтверждение – постоянные контакты президента Владимира Путина с мировыми лидерами», – сказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    По его словам, об этом свидетельствуют и проводимые в нашей стране масштабные политические и светские мероприятия, которые посещает «огромное число делегаций различных государств».

    Эксперт подчеркнул: отсутствие изоляции России стало результатом верной стратегии Путина в выстраивании дипломатического и военного треков в противостоянии с Западом. При этом внешнеполитические успехи Москвы затрагивают многие сферы, напомнил спикер.

    В связи с этим он указал на решение Международного олимпийского комитета восстановить в правах Олимпийский комитет России для возвращения российских спортсменов на международные соревнования.

    «Таким образом, европейские чиновники и прочие русофобы различного сорта, пытавшиеся уверить себя, что Россия якобы находится в изоляции, признаются миру, что это был не более чем самообман», – детализировал политолог. Впрочем, уточнил собеседник, Москве и ее партнерам не стоит обольщаться по поводу якобы отрезвления европейских «коллег».

    «Признания в провале изоляции России были сделаны на фоне подготовки к новому раунду переговоров в Абу-Даби и обсуждения потенциальной встречи Путина с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом США Дональдом Трампом. Мне это не кажется простым совпадением. Думаю, «явка Европы с повинной» связана лишь с нежеланием Брюсселя оказаться вне контекста главной мировой повестки», – обратил внимание спикер.

    «Наши противники не откажутся от попыток добиваться изоляции России. А нынешние внешнеполитические успехи Москвы, саммиты на высшем уровне и приглашение нашей страны на саммит G20 Брюссель и его заокеанские партнеры воспринимают как личное поражение», – подчеркнул Данилин.

    Ранее премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере призвал своих европейских коллег отказаться от попыток изоляции России. В интервью изданию Politico он напомнил про свой состоявшийся телефонный разговор с Путина с участием президента Финляндии Александра Стубба.

    90-минутная беседа трех политиков ошеломила и огорчила некоторых соседей, таких как Дания и Латвия. Стере же выступил в защиту работы прямого канала связи с Кремлем. «Давайте признаем: он не изолирован», – подчеркнул норвежский премьер.

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, указал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. По его словам, ранее контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, но разговор Путина со Стуббом одобрили 75% финнов.

    Действия Трампа по ослаблению санкций против России и заключению деловых сделок с Путиным подрывают усилия по изоляции российской экономики, заявил вице-президент Института Брукингса Бен Харрис в беседе с CNN.

    По его словам, в 2022 году в США существовало твердое убеждение в необходимости полного отказа от российской нефти со стороны правительства и промышленности. Однако сейчас Трамп не видит смысла в санкциях и не рассматривает их как способ урегулирования конфликта на Украине, подчеркнул Харрис.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 09:34 • Новости дня
    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии

    Мерц поддержал кандидатуру Айгнер на пост президента Германии

    Мерц предложил сделать Ильзе Айгнер первой женщиной-президентом Германии
    @ Sven Hoppe/DPA/TASS

    Tекст: Игорь Иножарский

    Канцлер Германии Фридрих Мерц поддержал кандидатуру представителя Баварии Ильзе Айгнер на пост главы государства, что может сделать ее первой женщиной-президентом в истории страны.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц во время воскресного ужина Христианско-демократического союза (ХДС) в Берлине выразил поддержку 61-летней Ильзе Айгнер, пишет Bloomberg. Ожидается, что в понедельник глава правительства сделает официальное заявление.

    Ранее Мерц отказывался поддерживать Айгнер, кандидатуру которой продвигал глава баварского Христианско-социального союза (ХСС) Маркус Зедер. При этом политик пользуется популярностью среди консерваторов, социал-демократов и «зеленых». До прихода в политику она работала электриком и участвовала в разработке электросистем для вертолетов, а затем занимала министерские посты в двух кабинетах при Ангеле Меркель.

    В случае избрания Айгнер сменит 70-летнего социал-демократа Франка-Вальтера Штайнмайера, который покинет свой пост 18 марта после двух пятилетних сроков. Она также станет первым представителем ХСС на посту главы государства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу 82% жителей Германии назвали работу канцлера и правящей коалиции неудовлетворительной. Заместитель руководителя парламентской фракции партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер предложил партии канцлера баллотироваться на выборах на Украине. В прошлом месяце уполномоченный правительства ФРГ Элизабет Кайзер выступила за избрание следующим президентом страны женщины из восточных земель.

    Комментарии (2)
    9 ноября 2026, 07:56 • Новости дня
    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией

    Politico: Стёре заявил о необходимости переговоров Европы с Россией

    Стере назвал иллюзией завершение конфликта без диалога с Россией
    @ Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что конфликт на Украине не удастся завершить без проведения переговоров между европейскими странами и Россией.

    Для успешного урегулирования украинского конфликта европейским государствам следует начать переговорный процесс с Россией, сказал Стере в интервью Politico, передает ТАСС.

    «Мы живем месяц за месяцем и думаем, что эта война закончится, если Европа не будет вести переговоры с Москвой. Но это иллюзия», – заявил норвежский премьер.

    Глава норвежского правительства дал такой комментарий в связи со своим недавним телефонным разговором с президентом России Владимиром Путиным, который состоялся в преддверии новых переговоров в Абу-Даби.

    Стере подчеркнул, что возглавить диалог Европы с Москвой должна «евротройка», состоящая из Британии, Франции и Германии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил об участии европейских стран в трехсторонних переговорах России, США и Украины в Абу-Даби.

    В пятницу Путин обсудил с постоянными членами Совета безопасности подготовку к этому мероприятию в ОАЭ.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре по своей инициативе провели телефонный разговор с главой российского государства для обсуждения украинского конфликта.

    Комментарии (8)
    9 ноября 2026, 04:11 • Новости дня
    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае

    Трамп заявил о возможной встрече с Путиным и Си в Китае

    Трамп объявил о планах встретиться с Путиным и Си Цзиньпином в Китае
    @ Aaron Schwartz/CNP/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    Американский лидер планирует обсудить денуклеаризацию на трехсторонних переговорах с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином, передает РИА «Новости».

    «Ну, я собираюсь поехать в Китай... и одна из встреч, я думаю, будет с президентом Путиным и председателем Си», – сказал Трамп журналистам.

    Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о совместной работе Москвы, Пекина и Вашингтона по организации встречи лидеров государств на саммите АТЭС. Мероприятие пройдет в китайском городе Шэньчжэнь 18 и 19 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС. На прошлой неделе он допустил возможность общения Путина и Трампа в Шэньчжэне.

    Политолог Панарин назвал трех противников встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 10:36 • Новости дня
    Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет стран СНГ
    Путин призвал укреплять безопасность и суверенитет стран СНГ
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин указал на важность максимального использования аналитического потенциала советов безопасности стран СНГ для обеспечения стабильности Содружества.

    Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам 14-й встречи секретарей советов безопасности стран – участниц СНГ, сообщается на сайте Кремля.

    «Сегодня – в условиях непростой геополитической обстановки и обострения конфликтов в ряде регионов мира – важно максимально использовать серьезный аналитический, прогнозный потенциал ваших структур для укрепления безопасности и суверенитета государств СНГ, обеспечения стабильности на всем пространстве Содружества», – подчеркнул Путин.

    Российский лидер призвал объективно оценивать происходящие процессы и активно развивать взаимодействие для решения общих задач. По его словам, участникам предстоит обсудить приоритетные меры для эффективной защиты граждан государств от внешних и внутренних угроз.

    Ранее президент России Владимир Путин указал на высокую интенсивность гуманитарных обменов между государствами Содружества.

    Также Владимир Путин отметил высокую эффективность встреч руководителей органов безопасности стран СНГ.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 06:20 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности ко встрече с Путиным на саммите G20

    Мерц заявил о готовности к возможной встрече с Путиным на саммите G20
    @ Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что не станет уклоняться от возможности проведения встречи с президентом России Владимиром Путиным на полях декабрьского саммита Группы двадцати (G20) в Майами.

    «В политике приходится разговаривать и с теми людьми, у которых совершенно иное мнение, чем у вас», – заявил Мерц, слова которого передает ТАСС со ссылкой на Westfalenpost.

    Отвечая на вопрос о возможных переговорах с российским президентом, канцлер ФРГ отметил, что «это не исключено».

    «Если он [Путин] там будет, я не стану уклоняться от возможности побеседовать», – добавил Мерц.

    В этом году в «двадцатке» председательствуют США. Финалом мероприятий по линии этого объединения станет саммит, который пройдет 14–15 декабря в Майами (штат Флорида).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не торопиться с выводами относительно поездки Владимира Путина на саммит G20.

    В среду канцлер Германии Мерц потребовал пригласить на саммит Владимира Зеленского в случае участия российского лидера.

    При этом премьер Британии заявил, что Россия не будет приглашена на саммит G20 в 2027 году.

    Комментарии (5)
    8 ноября 2026, 21:52 • Новости дня
    В Германии выставили на продажу исторический замок за один евро

    Tекст: Ольга Иванова

    В немецком городе Бад-Дюбен выставили на продажу исторический замок Шнадиц за символическую цену в один евро, однако новому владельцу придется вложить около 20 млн евро в его реставрацию.

    В немецком городе Бад-Дюбен выставили на продажу исторический замок Шнадиц площадью 1012 кв. метров за один евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету Bild. Крепости с рыцарским залом и двумя башнями около 800 лет, и она нуждается в масштабной реставрации, стоимость которой может составить 20 млн евро.

    «Мне бы хотелось, чтобы замок был спасен. Это здание важно для региона и для Саксонии. Внешне оно, конечно, уже не выглядит особенно хорошо. Нужно многое сделать. Но крыша не протекает», – заявил глава местного района Маттиас Мит.

    Ранее замок служил резиденцией семьи фон Цашниц. После Второй мировой войны поместье конфисковали, а во времена ГДР в нем разместили квартиры, почту и детский сад. В 2014 году инвесторы из США попытались открыть в здании отель и ресторан, но вложили лишь 400 тыс. евро вместо заявленных миллионов, после чего договор расторгли. Мит добавил, что обновленный замок можно использовать под дом престарелых или учебный центр, однако восстановительные работы придется согласовывать с ведомством по охране исторических памятников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре в Германии нашли элитную недвижимость стоимостью 1,5 млн евро семьи бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира.

    Летом исторический замок Вольфсбруннен в немецком Гессене выставили на продажу за 11 млн евро на фоне многомиллиардных финансовых претензий к его российским собственникам.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 07:26 • Новости дня
    Стубб и Стёре месяцами втайне обсуждали звонок Путину

    Politico: Стубб и Стёре месяцами скрывали подготовку к звонку Путину

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Финляндии Александер Стубб и премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на протяжении нескольких месяцев тайно обсуждали возможность телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Политики посчитали недопустимым оставлять право прямого диалога с Москвой исключительно за США и решили возобновить контакты в преддверии новых переговоров в Абу-Даби, передает ТАСС со ссылкой на Politico.

    Инициатива расколола трансатлантический альянс. Стубб и Стёре подверглись критике со стороны европейских лидеров и высокопоставленных дипломатов за ненадлежащую координацию действий с союзниками.

    Телефонный разговор состоялся 27 октября по просьбе Хельсинки и Осло. Стороны обсудили ситуацию на Украине, а также безопасность на Балтике и Севере Европы. Кроме того, собеседники приветствовали договоренность о возобновлении трехсторонних переговоров между Россией, Украиной и США в первой половине ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее замглавы МИД Александр Грушко назвал разговор лидеров Финляндии и Норвегии с президентом России противоречащим курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

    Также Стубб охарактеризовал беседу с Владимиром Путиным как поворотный момент.

    Кроме того, российский лидер сообщил о проведении телефонного разговора по инициативе Хельсинки и Осло.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 19:06 • Новости дня
    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» выросли на 20% после предложения Путина поддержать компанию

    Акции «КамАЗа» резко подорожали после предложения Путина поддержать компанию
    @ Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Котировки автомобилестроительной компании «КамАЗ» выросли на 20% после того, как президент Владимир Путин высказал идею обновления регионального транспорта для поддержки машиностроения.

    На пике рост акций компании по сравнению с воскресеньем составил 16,64%, цена за бумагу достигла 70,1 рубля. К уровню закрытия торгов пятницы акции подорожали на 20%, передает РБК.

    Соответствующую инициативу российский лидер озвучил во время встречи с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. «Нам нужно делать еще программу обновления региональных и муниципальных транспортных средств. Мы бы поддержали машиностроение», – заявил Путин.

    Отмечается, что вслед за заявлением президента также выросли акции производителя спецтехники и пассажирского транспорта ПАО «Нефаз» – на 9,5% (до 217 рублей), а акции «Соллерс» подорожали на 8% (до 420,5 рубля).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае президент Владимир Путин заявил об уверенном росте машиностроительной отрасли на внутреннем и зарубежных рынках вопреки внешнему давлению.

    На встрече с гендиректором «КамАЗа» Сергеем Когогиным Владимир Путин поделился положительными впечатлениями от управления современной моделью большегруза. Президент отметил повышение налоговых отчислений «КамАЗа» в бюджет.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 05:52 • Новости дня
    Финский политик заявил об улучшении отношения финнов к России

    Финский политик Мема: Отношение финнов к России изменилось в лучшую сторону

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Общественное восприятие России в Финляндии изменилось в позитивную сторону, об этом заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.

    Ранее возможные контакты с российской стороной преподносились с негативной коннотацией, то телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и президентом Финляндии Александером Стуббом назвали «дипломатической победой», которую одобрили 75% финнов, заявил Мема британскому журналисту Алексу Христофору, передает ТАСС.

    «Я искренне верю, что в общественном мнении произошел сдвиг», – сказал политик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема предложил отправлять европейских политиков в психиатрическую клинику для лечения от русофобии.

     Замглавы МИД Александр Грушко заявил о противоречии телефонного разговора Стубба и премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере с Путиным курсу Евросоюза на затягивание конфликта на Украине.

    В прошлом месяце президент Финляндии Александр Стубб назвал телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным поворотным моментом.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планирующаяся на саммите АТЭС встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлечет всеобщее внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.

    Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Политолог Игорь Панарин рассказал о попытках западных игроков помешать диалогу руководителей государств.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 14:14 • Новости дня
    Путин пообещал разобраться с низкими ценами на закупку зерна

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым заявил, что власти будут разбираться с низкими закупочными ценами на зерно.

    Глава государства отреагировал на сообщение Минниханова о хороших показателях уборки урожая, которые омрачаются вопросами по стоимости зерна, передает ТАСС.

    «Так как логистика закрыта, цена зерна пока низкая, конечно, это беспокоит», – отметил Минниханов.

    «С этим будем разбираться вместе», – ответил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце президент Владимир Путин заявил о первом месте России в мире по объемам экспорта зерна.

    В сентябре глава государства сообщил о планах обсудить дополнительные меры помощи отечественным аграриям.

    В прошлом году Путин подчеркнул снижение темпов сельхозпроизводства в Ростовской области из-за потерь урожая.

    Комментарии (0)
    9 ноября 2026, 15:58 • Новости дня
    Акция по продаже дешевых донеров в Германии привела к столкновению с полицией

    DPA: В Дортмунде 300 человек забросали полицию камнями на открытии закусочной

    Tекст: Валерия Городецкая

    В немецком Дортмунде открытие заведения по продаже донеров за один евро вышло из-под контроля и привело к массовым столкновениям собравшихся с сотрудниками правоохранительных органов.

    Причиной большого наплыва посетителей стало снижение цены на донер до одного евро и анонсированный розыгрыш смартфона iPhone. К заведению пришли около 300 человек, нанятая частная охрана не справилась с толпой, и владелец вызвал правоохранителей, передает РИА «Новости» со ссылкой на агентство DPA. О деталях акции сообщило издание Ruhr Nachrichten.

    По прибытии полицейских собравшиеся начали кидать в них камни, пиротехнику, а также стул и электросамокат. В результате был поврежден служебный автомобиль. Правоохранители стянули дополнительные силы и вызвали вертолет для наблюдения за обстановкой с воздуха.

    Полиция возбудила несколько уголовных дел по фактам нарушения общественного порядка, порчи имущества и оскорбления представителей власти. Один человек задержан, при обыске у него изъяли пистолет для стрельбы холостыми патронами. Сейчас стражи порядка устанавливают степень ответственности владельца заведения за произошедшее.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом в немецком Дортмунде мужчина напал на посетителей ресторана.

    Комментарии (0)
    Главное
    ВСУ потеряли два взвода при обороне села Васильковое в Запорожской области
    The Jerusalem Post: Самолет Минобороны России прибыл в аэропорт Израиля
    Колесник предрек уничтожение объектов украинского ВПК грядущей зимой
    Самый титулованный дзюдоист мира решил побороться за пост президента Франции
    Росреестр предупредил о фейковых рассылках об операциях с недвижимостью
    Особняк Блиновской в Подмосковье перешел в собственность государства
    Племянник рассказал о состоянии тренера Татьяны Тарасовой

    Цифровой рубль способен стать новым рубежом защиты финансов

    Самая современная цифровая финансовая инфраструктура показала в последнее время точки своей уязвимости. И речь не только об ударах ВСУ по российским дата-центрам, проблема касается всего мира. Однако вполне возможно обеспечить дополнительную защиту тех сбережений, которые каждый гражданин видит в приложениях своего телефона. Каким образом и при чем здесь цифровой рубль? Подробности

    Перейти в раздел

    Рейтинг недружественных правительств. Звонки Путину заставляют европейцев менять тон

    Газета ВЗГЛЯД представила октябрьский выпуск «Рейтинга недружественных правительств». Европа продолжает конфронтацию с Россией, но одновременно ищет пути к диалогу с Москвой. По мнению экспертов, дизельная сделка Владимира Путина и Дональда Трампа заставила европейские столицы учитывать новую расстановку сил, в которой им рискуют отвести роль наблюдателей. Подробности

    Перейти в раздел

    Новый вид крылатых ракет становится стратегическим преимуществом России

    Минобороны впервые открыто показало то, о чем уже несколько месяцев происходили утечки из зоны спецоперации: российские вертолеты используются как платформы для пуска боеприпасов «Дань-Т». Что представляет собой этот ударный дрон, в чем его существенные преимущества перед другими подобными вооружениями и почему перед нами фактически новый вид российских крылатых ракет? Подробности

    Перейти в раздел

    Польшу потрясла «трагедия в американском стиле»

    В Кракове произошел теракт, ужаснувший всю Польшу. Местный житель открыл стрельбу по прохожим из автомобиля, в результате чего шесть человек погибли, больше десяти человек получили ранения. По мнению экспертов, глубинной причиной теракта стала многолетняя информационная политика Варшавы. Подробности

    Перейти в раздел

    Гражданская авиация показала уязвимость перед пилотами-террористами

    Рейс Flydubai из Дубая в Тель-Авив завершился экстренной посадкой в Саудовской Аравии после конфликта в кабине пилотов. По сообщениям СМИ, задумавший теракт летчик напал на другого с ножом, чтобы нейтрализовать своего коллегу и устроить повторение 11 сентября в Нью-Йорке. Предотвратить катастрофу и посадить лайнер помогли другие пилоты, находившиеся на борту самолета. Какие пробелы в авиационной безопасности позволяют случаться подобным инцидентам? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

      Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    • Как отношения на СВО отличаются от гражданских?

      Подполковник Сергей Чернов о беспрецедентной взаимовыручке между бойцами, поддержке семьи и повышенной требовательности к себе.

    • Миллиарды для Украины найдены. Понятно, кем

      Деньги, срочно необходимые для военного бюджета Украины, Киев не смог найти ни в Вашингтоне, ни в Брюсселе, ни в Париже, ни в Берлине. Однако в Лондоне найти их получилось. Как?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Трамп решает свои проблемы за счет российского топлива

      Президент США Дональд Трамп публично поблагодарил Россию за поставки дизельного топлива на американский рынок. Особенно показательно то, что он произнес слова благодарности на предвыборном митинге республиканской партии: цены на топливо – один из наиболее болезненных вопросов для его избирателей.

    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации