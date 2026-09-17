RT: Семья друга Зеленского приобрела недвижимость в Дрездене за 1,5 млн евро

Tекст: Алексей Дегтярёв

Недвижимость стоимостью 1,5 млн евро в Германии была приобретена через несколько офшорных структур, пишет RT.

Кипрская компания Triapos Ltd, владеющая квартирой Шефиров в Крыму, в 2018 году получила кредит на 3,7 млн долларов от белизского офшора SHB.

Обе организации связаны с Борисом Шефиром, а белизская фирма получала доходы от проектов «Квартала-95». Часть заемных средств Triapos передала немецким компаниям Shef GmbH & Co. KG и Shef Line GmbH, которые контролируются Борисом Шефиром и его супругой Еленой.

В 2019 году Shef Line Gmbh приобрела недвижимость в Дрездене на сумму 1,5 млн евро. Немецкий реестр закрыт, но российский адвокат на условиях анонимности рассказал о сделке, указав на клубный дом по адресу Глацисштрассе, 1.

«Не представляю, зачем так делать, если в этом доме живут обычные люди, пусть даже очень обеспеченный бизнесмен Шефир», – отметил адвокат, который оформлял сделки с недвижимостью в городе.

Так он высказался о размытии здания на картах Google. Юрист предположил, что апартаментами мог пользоваться и сам Владимир Зеленский.

Напомним, бывшего помощника Владимира Зеленского Сергея Шефира заметили в аэропорту Варшавы на фоне угрозы ареста.

В элитном поселке под Киевом возводили роскошный особняк для супруги главы киевского режима.

Приближенные украинского лидера ежемесячно переводили около 50 млн долларов на счета офшорных компаний в ОАЭ.