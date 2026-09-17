О чем на самом деле дискуссия вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.0 комментариев
Минобороны: Поражен украинский завод по производству комплексов РЭБ
Российские войска поразили украинский научно-производственный комплекс «Искра», выпускавший средства радиоэлектронной борьбы и детали для зенитных ракет, сообщило Минобороны.
Вооруженные силы России нанесли удар по сборочному предприятию радиоэлектронной промышленности в Запорожской области, указало ведомство в Max.
Завод занимался производством комплексов радиотехнической разведки и средств радиоэлектронной борьбы для нужд украинской армии.
Помимо этого, на объекте изготавливались комплектующие для зенитных управляемых ракет.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал о ночном ударе по оборонному предприятию «Искра» в Запорожье.
В этот же день российские военные поразили металлургический комбинат «Запорожсталь» в Запорожской области.
До этого в сентябре ВС России атаковали металлургические заводы в Запорожье.