    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива
    Путин встал на колено при награждении паралимпийца Голубкова в Кремле
    Иран заявил, что сбил истребитель F-35 ВВС США
    В Венгрии впервые увековечили имена более 300 советских воинов
    Бортников заявил об усилении защиты высокопоставленных генералов
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    Дегтярев призвал не критиковать выступающих в нейтральном статусе спортсменов
    Медведев на примере Гитлера объяснил невозможность переговоров с Зеленским
    Гладков: Белгород добивается работы мессенджера Max при ограничениях интернета
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция, даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Аппетиты Израиля могут вырасти

    Очевидно, цель Израиля – не в обретении новых территорий, а в обеспечении выживания в рамках уже имеющихся территорий и в условиях полностью враждебного окружения. Цель Израиля – не непрерывная война, цель – ослабление и разобщение противника, а война – средство.

    Андрей Манчук Андрей Манчук Иран переживает нашествие варваров

    Атаки на исторические памятники древней Персии отнюдь не случайны – они вполне могут иметь осознанный и даже демонстративный характер. Еще в 2020 году Трамп говорил: «Мы уже наметили пятьдесят две цели в Иране... Некоторые из них очень важны для Ирана и иранской культуры. И по этим целям будет быстро нанесен удар».

    20 марта 2026, 08:09 • Новости дня

    ВС России совершили массированный налет FPV-дронами в Харьковской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» совершили массированный налет на позиции ВСУ в Харьковской области, сообщил командир расчёта с позывным «Ветер».

    Операторы FPV-дронов российской группировки войск «Север» провели массированный налет на позиции ВСУ в Харьковской области, передает РИА «Новости».

    «Ветер» заявил: «Операторы FPV-дронов группировки «Север» произвели массированный налет ударными дронами на позиции ВСУ в Харьковской области».

    Во время круглосуточного дежурства операторы БПЛА обнаружили вышку связи на позициях противника. Командир отметил, что оператор точно попал и уничтожил аппаратуру FPV-дроном, а детонация осколочно-фугасной боевой части нарушила управление подразделениями ВСУ.

    В ходе воздушной разведки был обнаружен и уничтожен комплекс радиоэлектронной борьбы, который прикрывал опорный пункт и огневые позиции ВСУ. Командир добавил, что благодаря профессионализму оператора FPV-дрона на оптоволоконном управлении была уничтожена установка подавления радиочастот, что позволило российским военным совершить налет на позиции противника.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка войск «Север» продолжила формировать полосу безопасности в Харьковской и Сумской областях. Пленный сержант украинской теробороны передал российским военным данные о позициях ВСУ около Купянска. Российская авиация и артиллерия поразили места запуска ударных беспилотников и объекты энергетики противника.

    18 марта 2026, 08:53 • Новости дня
    Зеленский заявил о «плохом предчувствии» по поводу переговоров по Украине

    @ Efrem Lukatsky/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский заявил в интервью Би-Би-Си, что у него «плохое» предчувствие по поводу влияния конфликта в Иране на переговоры по Украине, так как трехсторонние встречи постоянно откладываются.

    Зеленский сообщил, что трехсторонние встречи постоянно откладываются из-за ситуации на Ближнем Востоке, передает «Газета. Ru». Он пожаловался, что Вашингтон уделяет иранскому конфликту больше внимания, чем Киеву.

    «У меня очень плохое предчувствие по поводу влияния этой войны на ситуацию на Украине», – сказал Зеленский.

    Несмотря на сложности, переговорные группы продолжают взаимодействовать в ежедневном режиме. Глава государства уточнил, что его команда поддерживает контакт с американской стороной, а представители США каждый день общаются с россиянами.

    Ранее Владимир Зеленский предрек возникновение дефицита ракет у Киева из-за начала американской операции на Ближнем Востоке.

    Зеленский перешел к открытой критике западных партнеров из-за неудач на фронте и задержек финансирования.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что киевским властям стоит прекратить сопротивление.

    Кремль также назвал Киев основным тормозом мирных переговоров.

    18 марта 2026, 19:59 • Новости дня
    Разведка США признала преимущество России на Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американские разведслужбы пришли к выводу, что Россия сохраняет преимущество в конфликте на Украине и способна бросать вызов интересам США по всему миру.

    Разведорганы США признали преимущество России в вооруженном конфликте на Украине, сообщает ТАСС. Директор Национальной разведки США Тулси Габбард заявила: «Россия в 2025 году сохраняла преимущество в войне против Украины». Ее слова прозвучали во вступительном слове на слушаниях в специальном комитете по разведке Сената Конгресса США.

    По мнению Габбард, Россия по-прежнему способна выборочно бросать вызов интересам США по всему миру, используя как военные, так и невоенные средства. Россия продолжает инвестировать в оборонно-промышленный комплекс и разрабатывать новые виды вооружений, которые, по оценке Директора Национальной разведки, представляют для США большую угрозу, чем обычные виды вооружений.

    Помимо этого, по словам Габбард, Россия располагает передовыми системами, среди которых вооружения для противодействия в космосе, гиперзвуковые ракеты и подводные средства, способные нивелировать военное преимущество США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка допустила возможность развития избирательного партнерства между Россией и США.

    Ранее сообщалось, что директор национальной разведки США Тулси Габбард не проявляет заинтересованности в преследовании России. Также Габбард заявила, что deep state и НАТО пытаются втянуть военных США в прямой конфликт с Россией.

    19 марта 2026, 15:55 • Видео
    Развал ЕС продолжится Польшей

    Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    18 марта 2026, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили Александровку в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Запад» освободили населенный пункт Александровка в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой нанесено поражение живой силе и технике четырех механизированных бригад, двух батальонов беспилотных систем ВСУ и двух бригад теробороны около Осиново, Великой Шапковки, Грушевки и Боровой в Харьковской области, Яцковки и Красного Лимана в ДНР, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери противника при этом составили до 180 военнослужащих, две американские бронемашины HMMWV, два орудия полевой артиллерии и склад с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны возле Новой Сечи, Мирополья, Лужков, Марьино и Кондратовки в Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ, бригад теробороны и нацгвардии рядом с Избицким, Петровским, Колодезным и Веселым.

    При этом потери ВСУ составили до 255 военнослужащих, БМП и три артиллерийских орудия. Уничтожены три склада матсредств, перечислили в Минобороны.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям пяти механизированных, штурмовой, артиллерийской, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Константиновки, Алексеево-Дружковки, Славянска, Новоселовки, Белокузьминовки, Краматорска и Никифоровки в ДНР.

    Противник при этом потерял более 135 военнослужащих, два американских бронетранспортера М113, четыре бронемашины и два орудия полевой артиллерии. Уничтожены три склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике пяти механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, бригады беспилотных летательных аппаратов, штурмового полка ВСУ, бригад морской пехоты и нацгвардии у Новофедоровки, Петровки, Новогригоровки, Кучерова Яра, Ленина, Гришино и Белицкого в ДНР, Ивановки, Андроновки и Новопавловки в Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 275 военнослужащих, десять бронемашин, два орудия полевой артиллерии, радиолокационная станция и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО.

    19 марта 2026, 04:10 • Новости дня
    В результате атаки украинских БПЛА на Севастополь погиб мужчина
    @ Департамент здравоохранения Севастополя

    Tекст: Антон Антонов

    Мужчина погиб в результате атаки украинских БПЛА на Севастополь, еще два человека пострадали, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    Развожаев сообщил в Max, что силы ПВО и Черноморского флота отразили атаку ВСУ, сбив 27 беспилотников. «К сожалению, есть жертвы. В результате атаки ВСУ на Севастополь погиб мужчина, который во время атаки находился в одном из частных жилых домов в СНТ», – сообщил Развожаев.

    Он также сообщил, что у пострадавших диагностированы травмы средней тяжести. На улице Вакуленчука в нескольких квартирах выбило окна, а осколками повреждено восемь автомобилей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Спасательная служба Севастополя сообщила о возгораниях травы и построек в разных районах города из-за падения обломков сбитых беспилотников.

    19 марта 2026, 12:41 • Новости дня
    Российские войска освободили Павловку и Федоровку Вторую в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Центр» освободили Павловку, а Южная группировка зачистила от противника Федоровку Вторую в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Центр» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных, пехотной, аэромобильной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты и нацгвардии около Шевченко, Белицкого, Новоалександровки, Доброполья, Кучерова Яра, Кутузовки, Торецкого, Гришино и Новониколаевки ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области, говорится в канале Max Минобороны.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили до 345 военнослужащих, два танка, восемь бронемашин, орудие полевой артиллерии и станция РЭБ.

    Подразделения Южной группировки освободили населенный пункт Федоровка Вторая. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, штурмовой, мотопехотной и горно-штурмовой бригад ВСУ возле Кривой Луки, Алексеево-Дружковки, Голубовки, Константиновки, Никифоровки, Ильиновки и Степановки ДНР.

    При этом противник потерял более 185 военнослужащих, семь бронемашин и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция РЭБ, четыре склада боеприпасов и матсредств.

    Подразделения группировки «Север» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике механизированной бригады, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны рядом с Миропольем, Новой Сечью и Грабовским Сумской области.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Юрченково, Избицкого, Колодезного, Старицы и Волчанских Хуторов, отчитались в Минобороны.

    Потери ВСУ составили до 155 военнослужащих и два артиллерийских орудия. Уничтожены семь складов боеприпасов и матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад, батальона беспилотных систем ВСУ и бригады теробороны в районах Боровой, Моначиновки, Шийковки, Новоосиново, Великой Шапковки, Глушковки Харьковской области, Красного Лимана ДНР и Новоегоровки Луганской народной республики (ЛНР).

    Потери противника составили до 160 военнослужащих, орудие полевой артиллерии и три склада с боеприпасами.

    Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад и двух штурмовых полков ВСУ у Воздвижевки, Любицкого, Копани, Долинки, Заливного, Зарницы, Комсомольского, Мирного, Луговского Запорожской области и Покровского Днепропетровской области.

    Противник при этом потерял до 285 военнослужащих, две бронемашины и американскую 155-мм гаубицу М777 ША. Уничтожены два склада боеприпасов и матсредств, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне российские войска освободили Александровку в ДНР.

    За день до этого они освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР.

    Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки Южной группировки сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    17 марта 2026, 12:49 • Новости дня
    Российские войска освободили сумскую Сопычь и Каленики в ДНР
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Сопычь в Сумской области, а Южная группировка освободила Каленики в Донецкой народной республике (ДНР).

    Группировкой «Север» нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны около Павловки, Пролетарского, Мирополья, Кондратовкя и Кучеровки Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям двух механизированных, аэромобильной и мотопехотной бригад ВСУ рядом с Верхней Писаревкой, Избицким, Волчанскими Хуторами, Веселвм и Удами.

    При этом потери ВСУ составили до 270 военнослужащих, три бронемашины, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и израильская станция контрбатарейной борьбы RADA RPS-42. Уничтожены два склада боеприпасов и восемь складов матсредств.

    Подразделения Южной группировки освободили Каленики в ДНР. Было нанесено поражение формированиям трех механизированных, мотопехотной, штурмовой бригад ВСУ и бригады морской пехоты возле Константиновки, Алексеево-Дружковки, Шабельковки, Новоселовки, Александровкаи и Славянска ДНР.

    Противник при этом потерял до 200 военнослужащих, бронемашину, американский бронетранспортер М113 и четыре орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и шесть складов матсредств.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах Василевки, Новоосиново, Грушевки, Ковалевки Харьковской области, Красного Лимана и Брусовки ДНР, отчитались в Минобороны.

    Потери противника составили более 170 военнослужащих, бронемашина, два америкаснких бронетранспортера М113 и орудие полевой артиллерии. Уничтожены пять складов с боеприпасами.

    Подразделения группировки «Центр» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных, егерской, пехотной бригад, штурмового полка ВСУ, бригадам морской пехоты, теробороны и нацгвардии у Белицкого, Красноярского, Доброполья, Новониколаевки, Гришино ДНР, Новоподгородного и Новопавловки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований при этом составили свыше 280 военнослужащих, две бронемашины, два орудия полевой артиллерии, в том числе 155-мм самоходная артиллерийская установка Paladin и три станции РЭБ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов после проверки группировки «Южная» сообщил об освобождении 12 населенных пунктов за две недели марта.

    ВС России за прошлую неделю взяли под контроль два населенных пункта в зоне СВО, в частности, они освободили Червоную Зарю в Сумской области.

    19 марта 2026, 06:59 • Новости дня
    Пленные солдаты ВСУ рассказали о приказе убить людей в селе Сопычь

    Tекст: Антон Антонов

    Допросы пленных украинских националистов показали, что приказ на убийства граждан в селе Сопычь отдал командир батальона 104-й отдельной бригады территориальной обороны вооруженных сил Украины Велиш Вельдар Шукурджиев оглы, сообщил связанный с группировкой российских войск «Север» Telegram-канал «Северный Ветер».

    «Характерно, что звание «подполковник» неонацисту было присвоено 8 марта «авансом» за «удержание» населенного пункта. Этот военный преступник является участником АТО и причастен к убийствам мирных жителей Донбасса. До 2015 года он проживал в Крыму, где неоднократно задерживался российскими правоохранительными органами», – сообщил «Северный Ветер».

    На Сумском направлении штурмовые группы «Северян» продолжили наступление, продвигаясь вглубь области и нанося удары по позициям ВСУ с помощью армейской авиации, ВКС и ударных беспилотников.

    В районах Лужков, Эсмани, Пролетарского, Кондратовки, сел Хотень и Новая Сечь уничтожены скопления сил и техники ВСУ. В Сумском районе продвижение «Северян» зафиксировано на восьми участках, а в Глуховском – двух, за сутки пройдено до 250 метров.

    В районе освобожденного села Сопычь ВСУ пытались остановить продвижение российских войск, перебрасывая резервы, однако российские силы нанесли огневое поражение, уничтожив украинских операторов БПЛА и штурмовиков.

    В Краснопольском районе украинской стороной были задействованы заградительные отряды националистов для сдерживания бегства солдат территориальной обороны ВСУ, но после комплексного огневого воздействия вся группа была уничтожена, часть солдат ВСУ сбежала, а трое попали в плен.

    На Харьковском направлении российские штурмовые группы также продвигались вперед, уничтожая скопления ВСУ в районах Избицкого, Веселого, Колодезного, Нестерного и Малиновки. На Волчанском направлении продвижение составило до 200 м, а на Великобурлукском – до 250 м. В районе Избицкого российские военные химики уничтожили скопление сил ВСУ.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 160 человек (из них более 90 в Сумской и свыше 70 в Харьковской области). Три военнослужащих ВСУ взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские штурмовики выбили ВСУ из села Сопычь в Сумской области.

    19 марта 2026, 12:51 • Новости дня
    Бородай объяснил причины массовой сдачи украинских военных в плен

    Tекст: Вера Басилая

    Часть пленных украинских солдат осознанно переходит на сторону России и продолжает службу в российском добровольческом корпусе, заявил депутат Госдумы и председатель Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.

    Депутат Госдумы Александр Бородай заявил, что российские войска захватывают значительно больше пленных, чем противник, передает RT.

    По словам политика, многие украинцы сдаются осознанно.

    «У них, конечно, столько пленных нет, сколько есть у нас... Более того, часть тех людей, которые попадают в плен к нам, – это пленные осознанные, которые переходят на нашу сторону и на нашей же стороне воюют потом. В Добровольческом корпусе (ВС России) есть батальон, который состоит практически исключительно из бывших пленных», – рассказал парламентарий.

    Собеседник отметил, что сдавшиеся часто жалуются на плохую подготовку, дефицит боеприпасов и нежелание воевать, однако такие заявления не всегда соответствуют действительности. Пленные нередко пытаются выдать себя за поваров или связистов, которых бросило командование.

    В качестве примера Бородай привел случай с раненым бойцом ВСУ, которого забыли при эвакуации. Российским военным пришлось на себе выносить брошенного противником солдата с линии боевого соприкосновения.

    Ранее украинский военный заявил, что российские бойцы обращаются с пленными гуманнее, чем сержанты и инструкторы в украинских учебных центрах.

    Украинские военнослужащие у Димитрова в ДНР предпочитают сдаваться группами при первой возможности.

    Украинские военные возле Гуляйполя сдаются в плен российским силам, опасаясь своих заградотрядов, которые открывают по ним огонь при попытке оставить позиции.

    18 марта 2026, 21:58 • Новости дня
    Сотни украинских солдат пропали в «черной дыре» у села Зыбино в Харьковской области

    Tекст: Вера Басилая

    В районе села Зыбино в Харьковской области сотни военнослужащих 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ считаются пропавшими без вести или погибшими, сообщили в силовых структурах.

    В российских силовых структурах сообщили о появлении на Украине очередной «черной дыры», где исчезают украинские военнослужащие. На этот раз речь идет о небольшом селе Зыбино в Волчанском районе Харьковской области, передает ТАСС.

    Представитель силовых структур отметил: «Только анализ объявлений о поиске пропавших без вести показал, что оттуда не вернулись с задач сотни солдат 159-й отдельной механизированной бригады ВСУ».

    Собеседник агентства добавил, что большинство из пропавших военнослужащих были уничтожены в районе соседнего села Волчанские Хутора. По его словам, командование ВСУ ежедневно отправляет туда десятки мобилизованных солдат, считая этот район стратегически важным.

    Ранее 159-я бригада ВСУ понесла колоссальные потери при попытке пересечения реки Волчья у села Зыбино.

    19 марта 2026, 01:59 • Новости дня
    Силы ПВО в Севастополе и Черноморского флота сбили 14 беспилотников
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе отражения атаки вооруженных сил Украины сбиты 14 беспилотников, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

    «Силы ПВО и нашего Черноморского флота отражают атаку ВСУ. В общей сложности сбито 14 БПЛА», – сообщил Развожаев в Max.

    По предварительным данным, пострадавших нет. Спасательная служба Севастополя сообщает, что из-за падения их обломков в разных районах города возникли локальные пожары.

    В районе Стрелецкой бухты обломки дрона привели к возгоранию травы. В парке Победы из-за падения фрагментов аппарата загорелась часть крыши жилого здания, а в районе Фиолента огонь охватил частный дом. На Фиолентовском шоссе зафиксированы возгорания травы и промышленного здания.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Развожаев сообщал, что в Севастополе военные отражают атаку ВСУ.

    18 марта 2026, 22:30 • Новости дня
    Песков прокомментировал заявления о стремлении США отдалить Россию от Китая

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя публикации о попытках США использовать переговоры по Украине для отдаления России от Китая, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал ориентироваться на официальные заявления.

    «Сейчас много разных рассуждений. Нет смысла их все оценивать. Надо ориентироваться на официальные заявления», – приводит слова Пескова РИА «Новости» со ссылкой на Daily Storm.

    Ранее газета Politico со ссылкой на представителя администрации США сообщила, что инициатива Америки по участию в переговорах по Украине связана с желанием Вашингтона сблизиться с Москвой и ослабить ее партнерство с Пекином. По данным издания, в Вашингтоне рассматривают возможность достижения «иного баланса сил с Китаем», который мог бы быть выгоден для США.

    Источник Politico полагает, что поиск точек соприкосновения между Россией и США способен изменить глобальный миропорядок, а стимулирование возвращения России в мировую экономику и привлечение американских инвестиций может ослабить позиции Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Северного командования США Грегори Гийо заявил, что Россия способна создать максимальную угрозу Северной Америке среди всех вероятных противников Штатов.

    19 марта 2026, 11:44 • Новости дня
    Подполье сообщило об атаке «Гераней» на судно с военным грузом НАТО под Одессой

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Одной из целей атаки «Гераней» на город и порт Измаил в Одесской области стала баржа, доставившая военный груз из Румынии и стоявшая под разгрузкой. Судно не уничтожено, хотя попадание было, сообщил координатор подполья Сергей Лебедев.

    Лебедев сообщил, что судно с военными поставками из стран НАТО было атаковано российскими беспилотниками у порта Измаил в Одесской области, передает «Российская газета».

    Баржа доставила военный груз из Румынии и находилась под разгрузкой, когда по ней был нанесен удар. Лебедев сообщил, что часть груза вывалилась в Дунай, а само судно, сильно накренившись, ушло в Румынию. Он заявил: «К сожалению, судно не уничтожено, хотя попадание было».

    Атака также была произведена по портовой подстанции, в результате чего в городе исчезло электричество. Помимо этого, российские беспилотники нанесли удар по базе хранения безэкипажных катеров и автобазе коммунальных служб, которую украинские военные использовали как стоянку для техники ПВО. По предварительным данным, на предприятии были уничтожены две немецкие зенитные системы: IRIS-T и Gepard.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские военные нанесли удар по контейнеровозу с безэкипажными катерами в порту Одессы. Координатор подполья Сергей Лебедев заявил о поражении судна с британскими наемниками и военным грузом в этом регионе. Порт Измаила ранее прекратил прием военных поставок из-за разрушения складской инфраструктуры.

    18 марта 2026, 14:43 • Новости дня
    Орбан назвал спецоперацию на Украине ответом России на действия Европы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецоперация на Украине стала ответом на игнорирование позиции России Европой, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

    В интервью GB News Орбан отметил, что в течение двух десятилетий Украина была буферным государством, однако со временем Запад начал рассматривать возможность ее вступления в НАТО и Европейский союз, передает ТАСС.

    Орбан подчеркнул, что российская сторона с самого начала ясно дала понять: продвижение НАТО к границам России, в том числе принятие Украины в альянс, станет причиной войны. «Мы проигнорировали эту позицию России», – заявил политик.

    Премьер-министр Венгрии также считает, что изменение системы безопасности в Европе произошло без согласования с Россией, и именно это, по его мнению, спровоцировало вооруженный конфликт. Орбан подытожил, что так он понимает текущую ситуацию вокруг Украины.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что многолетнее непризнание Западом независимости и суверенности России привело к проведению спецоперации на Украине.

    18 марта 2026, 07:46 • Новости дня
    Сапер раскрыл тактику ВСУ по использованию шприцев для мин

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские военные приспособили пластиковые шприцы для создания мин с ударным датчиком, которые неэффективны, рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».

    Бойцы ВСУ приспособили обычные пластиковые шприцы для конструирования мин, оснащенных ударным датчиком, передает РИА «Новости». Об этом рассказал сапер 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным «Локи».

    «Шприц противник использует как ударный датчик... Подлая штука очень: ее можно спрятать, установить в коробку, например», – отметил военнослужащий.

    По словам специалиста, такие ловушки малоэффективны из-за небольшой площади нажатия. Для срабатывания механизма необходимо наступить точно на поршень либо сооружать дополнительные конструкции вроде досок.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны Украины закупило мины времен Второй мировой войны по завышенной цене. ВСУ продолжают получать тысячи бракованных боеприпасов от Минстратегпрома. Ранее на Украине изъяли дефектные снаряды после жалоб военных.

    17 марта 2026, 11:34 • Новости дня
    Политолог: Москва придерживается последовательной линии в конфликте на Украине

    @ Александр Кряжев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Российские политики неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта на Украине при обязательном учете интересов Москвы. Но основным препятствием для мира остается позиция Европы и Киева, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Павел Данилин. Ранее Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет достигать целей спецоперации «на земле».

    «В конце 2021 года стало понятно, что так называемый коллективный Запад не готов учитывать законные опасения России по поводу собственной безопасности. Начало спецоперации на Украине стало своего рода точкой бифуркации», – отметил политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Он указал на последовательность дипломатической линии Москвы, которая направлена на достижение устойчивого мира. «Российские политики самого высокого уровня неоднократно выступали с заявлениями о готовности к дипломатическому урегулированию конфликта при обязательном учете наших интересов», – подчеркнул собеседник.

    «В 2022 году переговоры почти привели к разрешению кризиса, но были сорваны. Сейчас уже год мы наблюдаем тренды, которые ведут к возможности открытия окна к дипломатическому урегулированию», – сказал эксперт, напомнив о встрече Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске, трехсторонних переговорах по Украине.

    Между тем, Дональду Трампу не удается навязать Владимиру Путину невыгодные условия. «Россия не собирается отступать от своих интересов», – акцентировал Данилин. При этом Европа и Киев по-прежнему стремятся сорвать переговорный процесс и «всячески нагадить». «Основным препятствием для мира является позиция Владимира Зеленского и европейских политиков», – указал аналитик.

    Ранее Сергей Лавров подтвердил приверженность России дипломатическому разрешению конфликта на Украине. Однако, как отметил глава МИД, к этому не готов Киев. «Мы будем достигать целей специальной военной операции «на земле», что сейчас и происходит», – сказал он на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Кении Мусалии Мудавади.

    Лавров напомнил, что урегулирование могло состояться уже в апреле 2022 года, «если бы не помешали всякие Борисы Джонсоны и евросоюзовские деятели», отговорившие украинское руководство выполнять соглашение, которое было предложено самими украинцами и уже было парафировано.

    «ЕС сам себя уже дискредитировал по полной программе. Слушая заявления тех же французов, немцев, брюссельских бюрократов, не вижу ничего, что могло бы восприниматься конструктивно с прицелом на какой-то прогресс на переговорах», – подчеркнул министр.

    По его словам, «американцы в отличие от европейцев продвигают необходимость все-таки решить проблему признания реалий «на земле» и полного освобождения Донбасса в соответствии с задачами СВО». «Они понимают, что это необходимо для ликвидации первопричин конфликта», – добавил Лавров.

    «Но вторая первопричина – это наличие нацистского режима в Киеве: а его-то как раз европейцы точно хотят сохранить на какой бы там территории ни осталось от Украины, и этот режим будет продолжать враждебную антироссийскую деятельность … Мы на этот счет уже много раз говорили: урегулирование, которое сохранит нацистский режим – это серьезнейшая проблема», – подчеркнул глава МИД России.

    На минувших выходных Дмитрий Песков рассказал, что официальный представитель Франции приезжал в Москву для проведения контактов по Украине, однако Россия не услышала от него «позитивных сигналов» о завершении конфликта. Как писали СМИ, дипломатический советник Эммануэля Макрона посетил российскую столицу 3 февраля для встречи с помощником президента России Юрием Ушаковым.

    Британский генерал назвал Герасимова «отлитым из железа»
    КСИР впервые применил новейшие управляемые ракеты Nasrallah
    Хегсет: США не должны отдавать боеприпасы Украине
    Венгрия и Словакия заблокировали кредит ЕС Украине и 20-й пакет антироссийских санкций
    Готовность обеспечить безопасность в Ормузском проливе выразили шесть стран
    В Москве подросток устроил взрыв банкомата
    Чак Норрис экстренно госпитализирован на Гавайях

    Разрушение газовой инфраструктуры страшнее перекрытия Ормузского пролива

    Новый виток атак по газовой инфраструктуре Ирака и Катара может стоить очень дорого всему миру. Блокировка Ормузского пролива выглядит теперь не самым страшным сценарием. А что если после его разблокировки на мировой рынок так и не выйдут выпавшие объемы газа? Кому это выгодно, а кто окажется в кризисе? Подробности

    В деле археолога Бутягина польский суд поддался русофобии

    Варшавский суд удовлетворил запрос Украины об экстрадиции российского археолога Александра Бутягина. Защита ученого намерена обжаловать этот вердикт. Российский МИД назвал суд над Бутягиным политическим процессом и обещает добиваться возвращения ученого на родину. Юристы говорят, что Варшава вообще не должна была рассматривать вопрос об экстрадиции – по делу вышли все сроки, а то, в чем обвиняют Бутягина, не является преступлением на Украине. Подробности

    Как опыт СВО изменит защиту городов

    В ходе СВО такие ключевые элементы инфраструктуры, как энергосистемы, водоснабжение и отопление, стали прямыми военными целями. Районы с умеренной плотностью застройки показали куда большую устойчивость к блэкаутам, чем спальные кварталы-муравейники. Эксперты отмечают, что российские нормативы, девелоперы и стратегии пространственного развития готовы к новым вызовам. Главное – не впадать в крайности и не превращать города в крепости в ущерб комфортной среде. Подробности

    Персидскому заливу придется делать выбор между США и Ираном

    В ответ на удар по иранскому газовому месторождению Южный Парс Иран атаковал СПГ-завод в Катаре. Это не только вызвало новый рост цен на газ в мире, но и показало, что страны Персидского залива больше не могут чувствовать себя в безопасности, помогая США. Дальнейшая эскалация конфликта невыгодна никому, включая Вашингтон. Однако Америка сейчас не может завершить операцию, не потеряв лица. Как будет развиваться ситуация дальше и кто выйдет победителем? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Развал ЕС продолжится Польшей

      Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что перспектива выхода его страны из Евросоюза реальна, хотя сам он выступает резко против этого. Почему поляки могут последовать примеру британцев?

    • США хотят забрать самую важную часть Ирана

      Власти США делают вид, будто нацелились на оккупацию иранского острова Харк. Чем он важен? И почему у Пентагона, скорее всего, ничего не получится?

    • Война с Ираном ударила по Украине

      США грубо дали понять Владимиру Зеленскому, что не нуждаются в его помощи для победы над Ираном, хотя война на Ближнем Востоке явно затягивается. Это затягивание – плохая новость для Украины и окно возможностей для России.

    Перейти в раздел
    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    • День весеннего равноденствия 2026: когда будет, точное время, традиции и народные приметы

      Ежегодно в марте происходит астрономическое событие, которое наши предки считали магическим рубежом между зимой и весной. Речь о дне весеннего равноденствия – моменте, когда Солнце пересекает небесный экватор, а продолжительность дня и ночи сравнивается по всему миру. Для одних это повод вспомнить древние обряды, для других – возможность синхронизировать свои планы с природными циклами. Разбираемся, когда наступит равноденствие в 2026 году, что происходит в этот день с точки зрения астрономии и какие традиции с ним связаны.

    • Страстная неделя 2026: когда будет, календарь питания по дням, народные приметы и что нельзя делать

      Страстная неделя в 2026 году начнется 6 апреля и продлится до 11 апреля – это самые строгие и важные дни в церковном календаре. Каждый из них посвящен воспоминаниям о последних днях земной жизни Спасителя: от Тайной вечери до распятия и погребения. В материале – значение каждого дня, правила питания по монастырскому уставу, народные приметы и ответы на главные вопросы: что можно и нельзя делать на Страстной неделе, чтобы достойно встретить Пасху.

    Перейти в раздел

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
