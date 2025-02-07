Tекст: Вера Басилая

По словам Ганчева, Харьков и Купянск находятся практически на линии боевого соприкосновения с 2022 года, что заставляет многих жителей покидать эти города самостоятельно или в результате насильственной эвакуации, передает РИА «Новости».

Ганчев уточнил, что принудительная эвакуация особенно касалась молодежи и детей, которых вывозили, чтобы занять их жилье и не оставлять у себя в тылу лояльных к России граждан, способных оказать поддержку. Он также отметил, что в Харькове во время насильственной мобилизации многие жители были вынуждены покинуть город из-за тяжелых условий жизни.

Некоторые из эвакуированных первоначально отправлялись в Россию, в то время как другие выезжали через третьи страны на Запад. Ганчев подчеркнул, что в результате этих действий количество жителей в Харькове и Купянске значительно сократилось.

Ранее Ганчев сообщил, что украинские власти эвакуируют из Харьковской области молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

В сентябре 2022 года украинские войска расстреливали колонны с мирным населением, включая детей, при попытке эвакуации из Купянска и Изюма на территорию России.

Напомним, в мае прошлого года Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области, а ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова.