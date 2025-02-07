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    Глеб Простаков Глеб Простаков По кому ударят торговые войны Трампа

    «Пошлинная дипломатия» Трампа окончательно зафиксирует смерть правил международной торговли, действовавших на протяжении нескольких десятилетий. Всемирную организацию торговли можно списывать в утиль так же, как и Всемирную организацию здравоохранения.

    0 комментариев
    Сергей Лебедев Сергей Лебедев Как России вернуть влияние в Сирии

    Можно сколько угодно рассуждать о том, что новое сирийское руководство является турецким прокси, однако вряд ли в Дамаске откажутся снизить свою зависимость от Анкары. А для этого им нужно как можно больше внешних партнеров с ресурсами.

    11 комментариев
    Владимир Можегов Владимир Можегов Трамп демонстративно завершает однополярный мир

    Шанс построить новую суверенную – имперскую в хорошем смысле – Россию получаем и мы. Ту настоящую Российскую империю, которая не будет ложиться ни под Запад, ни под Китай, но в союзе с новой консервативной Европой, Ираном и, возможно, Индией станет тем чаемым «третьим полюсом мира», который и будет ответственен за мир на планете.

    5 комментариев
    7 февраля 2025, 08:42 • Новости дня

    Ганчев: Киев вывез из Харькова и Купянска лояльных России граждан

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские власти эвакуировали жителей Харькова и Купянска, чтобы не оставлять лояльных России граждан, сообщил глава военно-гражданской администрации Виталий Ганчев.

    По словам Ганчева, Харьков и Купянск находятся практически на линии боевого соприкосновения с 2022 года, что заставляет многих жителей покидать эти города самостоятельно или в результате насильственной эвакуации, передает РИА «Новости».

    Ганчев уточнил, что принудительная эвакуация особенно касалась молодежи и детей, которых вывозили, чтобы занять их жилье и не оставлять у себя в тылу лояльных к России граждан, способных оказать поддержку. Он также отметил, что в Харькове во время насильственной мобилизации многие жители были вынуждены покинуть город из-за тяжелых условий жизни.

    Некоторые из эвакуированных первоначально отправлялись в Россию, в то время как другие выезжали через третьи страны на Запад. Ганчев подчеркнул, что в результате этих действий количество жителей в Харькове и Купянске значительно сократилось.

    Ранее Ганчев сообщил, что украинские власти эвакуируют из Харьковской области молодых людей, оставляя стариков без помощи под обстрелами.

    В сентябре 2022 года украинские войска расстреливали колонны с мирным населением, включая детей, при попытке эвакуации из Купянска и Изюма на территорию России.

    Напомним, в мае прошлого года Украина объявила о новой волне принудительной эвакуации в Харьковской области, а ВСУ начали создавать огневые позиции в жилых кварталах Харькова.

    6 февраля 2025, 10:59 • Новости дня
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    В Харькове ударом ВС России уничтожены офицеры ВСУ и представители НАТО
    @ Алексей Коновалов/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В Харькове нанесен удар по академии нацгвардии Украины, в результате которого уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей НАТО, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В результате удара по академии нацгвардии Украины в Харькове уничтожены несколько офицеров ВСУ и представителей стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Харьков. Вчерашний прилет по академии нацгвардии на площади Восстания подтверждаю... По предварительным данным, среди погибших есть несколько полковников, есть старшие офицеры бандеровского батальона МВД «Лють» и есть пара-тройка представителей стран НАТО», – сообщил Лебедев.

    Он добавил, что некоторые раненые находятся под особым надзором, а местным врачам к ним не разрешают доступ. По его словам, за некоторыми ранеными даже присылали вертолеты.

    Лебедев также отметил, что, вероятнее всего, удар пришелся на время совещания, так как в одном месте оказалось большое количество «красивых целей». Подозревается, что в академии находился штаб группировки, планировавшей прорыв возле села Казачья Лопань в Харьковской области.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ракетный комплекс «Искандер» поразил подземный командный пункт ВСУ в Сумской области, уничтожив до 40 украинских военных.

    В четверг в результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы.

    Ранее в Новой Водолаге Харьковской области Украины был нанесен удар по зданию бывшего завода ЖБК, где с 2022 года размещались боевики ВСУ.

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    6 февраля 2025, 21:56 • Новости дня
    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»

    Украинский эксперт заявил о деморализующем эффекте ракеты «Орешник» на общество

    На Украине заявили о деморализующем эффекте ракеты «Орешник»
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинский военный эксперт Тарас Чмут отметил, что российская ракета «Орешник» может иметь деморализующий эффект на украинское общество.

    Как сообщает «Военное дело», украинский военный эксперт Тарас Чмут выразил опасения относительно новейшей российской гиперзвуковой ракеты «Орешник». По его мнению, ее повторное применение способно привести к полной деморализации украинского общества.

    Чмут предположил, что на данный момент у России немного таких ракет. Но, по его мнению, если применение «Орешника» станет более частым, то это может иметь серьезные последствия для морального духа украинцев. «Даже один прилет в месяц очень деморализует население, подрывает веру», – заявил эксперт.

    Он также подчеркнул, что этот деморализующий эффект вызван неуязвимостью ракеты. По словам Чмута, несмотря на то, что «Орешник» не способен обрушить фронт или нанести тотальные разрушения, его главная особенность заключается в воздействии на моральное состояние украинцев. «Деморализует именно то, что ты не ничего не можешь с этим сделать», – говорит украинский военный аналитик.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в комплексе «Орешник» используются новейшие технологии стелс, что делает его практически незаметным для радаров противника, а также предусмотрена возможность оперативного изменения траектории полета, что усложняет задачу для систем ПРО.


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    6 февраля 2025, 17:40 • Видео
    Зеленский отдает недра Украины США

    Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

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    6 февраля 2025, 12:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска

    Украинские войска потеряли крупную группировку возле Красноармейска

    ВСУ потеряли группировку у Красноармейска
    @ Diego Herrera Carcedo/Reuters

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска, сообщили в силовых структурах.

    По информации источника, украинские военные перебрасывали резервы и укрепляли свои позиции в Удачном и его окрестностях. Однако существенная часть этой группировки была ликвидирована в ходе боевых действий, передает ТАСС.

    Кроме того, украинские войска пытаются удержать контроль над железнодорожной станцией в Удачном. Тем не менее, как уточнил собеседник агентства, ведущая к данной станции железнодорожная ветка практически полностью перешла под контроль российских войск.

    Ранее российские войска уничтожили украинский беспилотник Shark, обеспечивая защиту своих наступательных операций на Красноармейском направлении в ДНР.

    ВСУ вынуждены отступать под Красноармейском из-за нехватки бойцов и проблем со снабжением, что приводит к ослаблению линии фронта.

    В конце января группа солдат 46-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ добровольно сдалась в плен в районе Удачного.

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    6 февраля 2025, 15:42 • Новости дня
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    Минобороны сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские силы утром в четверг предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области, задействовав до двух механизированных батальонов на бронетехнике, сообщило Минобороны РФ.

    По информации из Telegram-канала ведомства, группировка войск «Север» своевременно обнаружила наступление, и подразделения группировки при поддержке авиации нанесли огневое поражение штурмовым группам ВСУ. По состоянию на 14.00 атаки были отражены, и указанные населенные пункты остались под контролем российских войск.

    Потери украинской стороны составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.

    В течение прошедших суток подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение ряду украинских бригад в различных населенных пунктах. Оперативно-тактическая авиация и артиллерия также поражали силы и технику противника в Сумской области.

    Общие потери ВСУ за прошедшие сутки составили до 205 военнослужащих, уничтожены три танка, бронетранспортер, 15 боевых бронированных машин, 17 автомобилей. За время боевых действий на Курском направлении украинская сторона потеряла более 57 860 военнослужащих и значительное количество техники.

    Ранее военные РФ взяли в плен пятерых солдат ВСУ в Курской области на окраинах Свердликова.

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    6 февраля 2025, 13:33 • Новости дня
    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину

    Франция доставила на Украину Mirage 2000 с подготовленными украинскими пилотами

    Французские самолеты Mirage 2000 с пилотами ВСУ прибыли на Украину
    @ Ssgt. Corey Hook/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские пилоты, прошедшие обучение во Франции, получили французские самолеты Mirage 2000, которые были доставлены на Украину.

    Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню сообщил, что первые французские самолеты Mirage 2000 прибыли на Украину, передает ТАСС. По его словам, украинские пилоты, которые управляют этими самолетами, прошли подготовку во Франции.

    «6 июня 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о поставках Украине французских самолетов Mirage 2000. Первые самолеты сегодня доставлены на Украину», – сообщил Лекорню.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Франция решила передать Украине шесть истребителей Mirage, однако эта инициатива направлена на создание иллюзии воздушной поддержки, а не на реальную помощь. Франция планирует поставить истребители Украине в 2025 году.

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    6 февраля 2025, 22:15 • Новости дня
    Назван процент финансируемых USAID украинских СМИ

    USAID оказалось главным донором украинских СМИ

    Tекст: Антон Антонов

    Девять из десяти украинских СМИ прямо зависят от иностранного финансирования, основным донором для них было Агентство США по международному развитию (USAID), следует из отчета международной неправительственной организации «Репортеры без границ» (RSF).

    «Несколько изданий уже объявили о приостановке своей деятельности и ищут альтернативные решения», – приводит текст RSF РИА «Новости». Отмечается, что сокращение финансирования со стороны США может негативно повлиять на «независимость» и редакционную политику украинских СМИ.

    Как передают «Репортеры без границ», СМИ активно ищут альтернативные источники финансирования. Эта проблема обострилась на фоне сокращения числа международных грантодателей и финансовой поддержки с 2024 года. В RSF также выражают обеспокоенность в связи с решением властей США пересмотреть подходы к предоставлению международной помощи, что, по версии RSF, может погрузить глобальную журналистику в кризис.

    USAID за 2023 год спонсировало СМИ и журналистов более чем в 30 странах, оказывая поддержку 6,2 тыс. журналистов, 707 негосударственным СМИ и 279 «организациям гражданского общества». Бюджет внешней помощи на 2025 год предусматривал выделение около 268 млн долларов на поддержку СМИ и «свободного распространения информации».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Украина с 2022 года стала крупнейшим получателем помощи от USAID, получив 32,4 млрд долларов, что составляет 27,2% всего финансирования агентства. В США приняли указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам для оценки ее соответствия внешней политике Соединенных Штатов. Вашингтон приостановил выплату зарплат украинским чиновникам по линии USAID. Агентство по международному развитию США заморозило проекты на Украине по указанию правительства.

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    6 февраля 2025, 12:28 • Новости дня
    Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Экс-канцлер ФРГ Меркель призвала не допустить победы России на Украине

    Меркель призвала не допустить победы России на Украине
    @ Juliane Sonntag/Global Look Press

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель на организованном изданием Die Zeit мероприятии выразила поддержку отказу Германии от поставок ракет Taurus Украине, подчеркнув при этом важность недопущения победы России в конфликте на Украине.

    Меркель призвала не допустить победы России в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Она отметила важность взвешенных решений, принимаемых президентом США Джо Байденом по вопросу поставок оружия.

    Меркель подчеркнула, что Байден, выбирая, какое оружие поставлять Украине, действует осторожно, что способствует поддержке Украины в войне, не допуская победы России.

    Кроме того, бывший канцлер выразила поддержку отказу Олафа Шольца, нынешнего канцлера Германии, поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus. По словам Меркель, у Шольца есть веские причины для такого решения, что она считает правильным и обоснованным шагом.

    Ранее Меркель предложила НАТО систему сдерживания России для усиления безопасности Европы. Также экс-канцлер Германии заявила, что Киеву и его западным союзникам потребуется диалог с Россией для разрешения конфликта на Украине, отметив, что военного решения не будет.

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    6 февраля 2025, 20:05 • Новости дня
    Захарова объяснила неприемлемость заморозки конфликта на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, почему временное перемирие на Украине будет использовано Западом для усиления военного потенциала Киева.

    Как сообщает ТАСС, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге высказалась против временного перемирия или заморозки конфликта на Украине. Она подчеркнула, что такие меры будут использованы Западом для укрепления военного потенциала киевского режима и для попыток вооруженного реванша.

    «Временное перемирие или, как многие говорят, заморозка конфликта неприемлемы. Они будут просто использованы тем же самым Западом, коллективным Западом, отдельными его представителями для укрепления военного потенциала киевского режима и, конечно, попыток вооруженного военного реванша», – заявила Захарова.

    По ее мнению, это лишь усугубит текущую обстановку и приведет к дальнейшему обострению конфликта. Захарова отметила, что важным остается достижение долгосрочного мира, а не временные меры, которые могут быть использованы против российской стороны.

    Заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что Россия планирует провести заседание Совета Безопасности ООН по украинскому кризису в середине февраля.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия и США активизировали диалог на уровне отдельных ведомств.

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    6 февраля 2025, 21:50 • Новости дня
    Российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР

    Депутат Госдумы Водолацкий: ВС России захватили Красноармейск в клещи

    Российские войска взяли в клещи Красноармейск в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные захватили в клещи Красноармейск, также известный как Покровск, в Донецкой народной республике, заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий.

    По его словам, это позволило им перерезать ключевые транспортные коммуникации, используемые ВСУ для доставки вооружения, питания и горюче-смазочных материалов подразделениям, находящимся в Красноармейске, передает РИА «Новости».

    Депутат отметил, что российские военные предпочитают избегать прямых столкновений, выбирая более тактические подходы. Для дальнейшего развития операции российские бойцы планируют обойти Красноармейск с двух направлений. Это позволит создать окружение вокруг противника, после чего начнется освобождение района.

    В четверг Водолацкий сообщил, что командование ВСУ покинуло Красноармейск, оставив его в руках командиров рот и батальонов, и переместило пункты управления в Днепропетровскую область.

    Ранее украинские войска потеряли крупную группировку в районе поселка Удачное, к западу от Красноармейска. Также сообщалось, что российские дроны начали активно контролировать трассу снабжения Красноармейска, что значительно усложнило передвижение и обеспечение украинских войск в этом районе.

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    6 февраля 2025, 21:40 • Новости дня
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    Минобороны назвало отличившиеся при отражении контратаки ВСУ в Курской области подразделения
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Военнослужащие группировки «Север» успешно отразили восемь атак ВСУ на Курскую область, уничтожив более 200 военных и около 50 единиц техники противника, включая танки и бронемашины, сообщило Минобороны.

    По информации из Telegram-канала Минобороны, в четверг подразделениями группировки войск «Север» была сорвана попытка контрнаступательных действий ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок в Курской области. На данной территории было предпринято восемь волн атак силами до двух механизированных батальонов ВСУ с поддержкой танков и машин разграждения.

    Военнослужащие 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 810-й отдельной бригады морской пехоты, добровольческие формирования «Ветераны» и «Арбат», а также операторы БПЛА из Центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» вместе с 40-й отдельной бригадой морской пехоты и 177-м отдельным полком морской пехоты при поддержке авиации и артиллерии остановили и разгромили украинские штурмовые подразделения.

    Потери ВСУ составили более 200 человек и около 50 единиц вооружения и военной техники, включая восемь танков, пять боевых машин пехоты, бронетранспортер и 30 боевых бронированных машин. Также уничтожены три инженерные машины разграждения и мостоукладчик. Подразделения войск «Север» проводят зачистку районов от оставшихся разрозненных групп противника.

    Ранее Минобороны России сообщило о неудачной попытке контрнаступления ВСУ в Курской области. Накануне сообщалось, что в Курской области пятеро бойцов ВСУ сдались в плен.

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    6 февраля 2025, 13:19 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение набитого взрывчаткой катера ВСУ на Днепре

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Министерство обороны опубликовало видеозапись с уничтожением украинского боевого катера, набитого взрывчаткой, судно уничтожили у Днепровского лимана.

    Разведчики группировки «Днепр» заметили оборудованный под дистанционное управление и набитый взрывчаткой украинский катер у Днепровского лимана, пояснило ведомство в своем Telegram-канале.

    С помощью ударного дрона судно было обездвижено, с помощью второго – уничтожено.

    Ранее Минобороны показало удар комплекса «Искандер» в Сумской области, комплекс уничтожил более 50 единиц техники ВСУ.

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    6 февраля 2025, 15:28 • Новости дня
    Келлог оценил шансы Украины на ядерное оружие как нулевые

    Tекст: Валерия Городецкая

    Спецпосланник президента США Кит Келлог считает, что шансы Украины получить ядерное оружие практически отсутствуют.

    Келлог в эфире телеканала Fox News заявил, что шансы Украины вновь получить ядерное оружие «мизерные или нулевые», передает ТАСС.

    Он подчеркнул: «Давайте будем честны, мы все знаем, что этого не произойдет». По его мнению, возобновление ядерного статуса Украины не представляется возможным.

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский предложил предоставить Киеву ядерное оружие как компенсацию за возможный отказ принять страну в НАТО.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что такие требования Зеленского являются абсурдными и граничат с безумием.

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    6 февраля 2025, 13:31 • Новости дня
    Кремль отказался считать экспертами по Украине молчавших после Майдана

    Песков: Кремль не считает экспертами по Украине молчавших после событий 2014 года

    Tекст: Вера Басилая

    В Кремле заявили, что не могут воспринимать как экспертов по Украине тех, кто не высказался о действиях Киева с 2014 года, когда киевский режим использовал танки против населения, несогласного со сменой власти, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    Кремль не воспринимает тех экспертов по Украине, которые предпочли молчать о действиях Киева после событий 2014 года, пишет ТАСС.

    По словам Пескова, в 2014 году киевский режим направил танки против жителей страны, которые не согласились с силовым изменением власти. В это время, как отметил представитель Кремля, многие так называемые эксперты предпочли молчать, и именно поэтому их мнение сейчас не может быть принято во внимание.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал разглашать подробности контактов между Россией и США.

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    6 февраля 2025, 10:48 • Новости дня
    Додон раскритиковал заявление Санду о поддержке Украины в конфликте с Россией

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-президент Молдавии Игорь Додон выразил несогласие с заявлением действующим президента Майи Санду о поддержке Украины в конфликте с Россией, призвав к мирным переговорам.

    Экс-президент Молдавии выразил несогласие с заявлением Санду о поддержке Украины в конфликте с Россией, заявив, что позиция Кишинева не соответствует интересам страны, передает ТАСС.

    «Нужен призыв к миру, к переговорам, а не к войне», – отметил Додон.

    Экс-президент выразил надежду на скорейшее прекращение конфликта, который, по его словам, является трагедией для всех вовлеченных сторон, включая украинский, российский и молдавский народы.

    Додон подчеркнул, что войну можно останавливать только за столом переговоров и необходимо срочно договариваться о мире, надеясь на усилия президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в этом направлении.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что Санду готова пойти ва-банк ради спасения киевского режима.

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    6 февраля 2025, 10:35 • Новости дня
    Удар нанесен в районе завода «Мотор Сич» в Запорожье

    Ударом в Запорожье поражен цех сборки БПЛА завода «Мотор Сич»

    Tекст: Мария Иванова

    В результате удара по заводу «Мотор Сич» в Запорожье поражен цех сборки беспилотников, что привело к вероятному уничтожению оборудования и временной приостановке работы, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

    В Запорожье, подконтрольном Киеву городе, произошел удар в районе завода «Мотор Сич», сообщает РИА «Новости».

    По данным  Лебедева, поражен цех, в котором осуществлялась сборка беспилотников. Удар был нанесен по месту, где изготавливали важную деталь, используемую для сборки дронов.

    Сергей Лебедев уточнил, что в результате удара, вероятно, было уничтожено оборудование, необходимое для производства этой детали. Работникам других смен сказали не приходить на работу до понедельника, что, по его мнению, свидетельствует о серьезном повреждении.

    Для сравнения: после другого инцидента, связанного с испытанием объекта под кодовым названием «Орешник», перерыв в работе составлял всего два дня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе по заводу «Мотор Сич» в Запорожье также был нанесен удар, который повредил цех с важным оборудованием и специалистами, затем произошел второй взрыв, связанный с ошибкой украинской ПВО.

    Кроме того российский удар по КБ «Луч» в Киеве мог привести к уничтожению иностранных специалистов, обслуживающих западные вооружения, включая HIMARS.

    «Мотор Сич» и КБ «Луч» вносят заметный вклад в создание военного потенциала Украины и должны уничтожаться в упреждающем порядке, сказал военный эксперт Александр Бартош.

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    Трамп предложил Ирану то, чего там давно ждали

    Президент США Дональд Трамп впервые в своей практике заявил о том, что желает Ирану добра и предлагает ему заключить «ядерную сделку». Альтернативой может стать военная операция против иранских ядерных объектов. Таким образом, Трамп делает Тегерану предложение, от которого невозможно отказаться. Но в Иране этого предложения ждут уже давно. Подробности

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    Кому была выгодна смерть основателя батальона «Арбат» Саркисяна

    В Москве при взрыве в ЖК «Алые паруса» погиб Армен Саркисян, основатель батальона «Арбат» в ДНР. На Украине он был объявлен в розыск как один из лидеров донецкого ополчения. По словам экспертов, Киев будет наращивать террористическую активность против гражданского населения по мере успехов ВС России на фронте. Какие цели преследует противник и как России защититься от растущих угроз? Подробности

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    • Зеленский отдает недра Украины США

      Помощь Украине со стороны США поставлена в зависимость от богатства ее недр. Новый глава Белого дома считает, что своими «редкоземельными металлами» украинцы должны расплатиться за поддержку. Владимир Зеленский, как ни странно, обрадовался этому требованию. А почему?

    • Зеленский зачищает Украину от конкурентов

      Украинские силовики провели массовую акцию устрашения против органов самоуправления: более 500 обысков за неделю. Крупные проблемы начались у бывшего президента Петра Порошенко и мэра Киева Виталия Кличко. Так Владимир Зеленский начал зачистку украинской политики в свете новых выборов, которые требуют провести власти США.

    • Запад близок к победе в Сербии

      В Сербии продолжаются массовые протесты населения. Ранее они привели к отставке правительства, однако цель оппозиции – президент Александр Вучич. И теперь его положение значительно хуже, чем при предыдущих попытках сербского «майдана»: народ зол, а Евросоюз потерял последний стыд.

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    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как вести себя при атаке БПЛА

      С целью уменьшения рисков в случаях, если ваш населенный пункт стал целью вражеских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), существуют определенные правила и рекомендации МЧС. О том, что при таких обстоятельствах нужно делать и, наоборот, делать категорически нельзя – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Трамп выставил Зеленскому счет за свою поддержку

      Президент США открыто заявил, что хочет «заключить сделку с Украиной, по которой они получат нашу поддержку за счет своих редкоземельных ископаемых и других ресурсов». Трамп имеет в виду прежде всего редкоземельные металлы, важные для производства электроники. Однако проблема в том, что большинство соответствующих месторождений находится уже на территории российского Донбасса, и единственный металл, который в большом количестве имеется в распоряжении Зеленского – металлолом, оставшийся от уничтоженной западной техники.

    • Трамп приступил к укрощению Гренландии

      Западные СМИ сообщают, что недавний разговор Трампа с руководством Дании по поводу судьбы Гренландии (автономного датского региона) оказался для его собеседников «холодным душем». Манера американского лидера вести переговоры шокировала датчан. А вскоре после этой беседы Трамп выразил уверенность, что «мы решим вопрос с Гренландией. Я думаю, мы получим ее».

    • Новый старый Трамп вернулся

      Дональд Трамп принес присягу и официально стал 47-м президентом Соединенных Штатов Америки. Эксперты и политологи предрекают радикальные изменения как во внешней, так и во внутренней политике США, которые могут иметь последствия для всего мира.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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