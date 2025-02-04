Мат предназначен для выражения подчеркнутого неуважения – к самому себе, к собеседнику и к окружающим в целом. Он определенным образом настраивает людей. «Мы здесь не уважаем друг друга, не доверяем и ничего хорошего друг от друга не ждем.0 комментариев
Ганчев заявил о расстрелах гражданских ВСУ при эвакуации из Купянска и Изюма
Ганчев сообщил о гибели мирных жителей при попытке эвакуации из Купянска и Изюма
В сентябре 2022 года украинские войска расстреливали колонны с мирным населением, включая детей, при попытке эвакуации из Купянска и Изюма на территорию России, сообщил Виталий Ганчев, глава российской администрации Харьковской области.
Украинские войска обстреливали колонны гражданских при попытке эвакуации из Купянска и Изюма в сентябре 2022 года, передает РИА «Новости». По его Ганчева, население пыталось уехать на территорию России, однако попало под обстрелы украинских военных.
Ганчев рассказал о трагических случаях, когда мирные жители, включая детей, погибали при попытке эвакуации. Он упомянул конкретный инцидент, когда раненая мать потеряла двух детей, умерших у нее на руках. Также он подчеркнул, что такие случаи не были единичными, и вспоминать эти дни очень тяжело.
Ганчев отметил, что основное наступление украинских войск в то время было направлено в сторону Купянска и Изюма. После того как он покинул эти территории, он дал распоряжение обеспечить эвакуацию мирного населения из Волчанского и Харьковского районов. Однако для жителей Купянска и Изюма эвакуация была затруднительной, и многие вынуждены были прорываться через украинские блокпосты, что приводило к гибели людей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о расстрелах в Курской области людей, которые не говорили по-украински, также наносились удары по жилым домам в Новой Каховке, а в ООН осудили убийство мирных жителей в Русском Поречном.