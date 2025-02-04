Ганчев сообщил о гибели мирных жителей при попытке эвакуации из Купянска и Изюма

Tекст: Дмитрий Зубарев

Украинские войска обстреливали колонны гражданских при попытке эвакуации из Купянска и Изюма в сентябре 2022 года, передает РИА «Новости». По его Ганчева, население пыталось уехать на территорию России, однако попало под обстрелы украинских военных.

Ганчев рассказал о трагических случаях, когда мирные жители, включая детей, погибали при попытке эвакуации. Он упомянул конкретный инцидент, когда раненая мать потеряла двух детей, умерших у нее на руках. Также он подчеркнул, что такие случаи не были единичными, и вспоминать эти дни очень тяжело.

Ганчев отметил, что основное наступление украинских войск в то время было направлено в сторону Купянска и Изюма. После того как он покинул эти территории, он дал распоряжение обеспечить эвакуацию мирного населения из Волчанского и Харьковского районов. Однако для жителей Купянска и Изюма эвакуация была затруднительной, и многие вынуждены были прорываться через украинские блокпосты, что приводило к гибели людей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный военнослужащий ВСУ рассказал о расстрелах в Курской области людей, которые не говорили по-украински, также наносились удары по жилым домам в Новой Каховке, а в ООН осудили убийство мирных жителей в Русском Поречном.