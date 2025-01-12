Когда-то люди говорили друг с другом цитатами из фильмов. Эти вроде бы несерьезные прибаутки были одним из важных элементов, делавших нас соотечественниками, а не просто соседями по стране. Сегодня нам тоже необходимо общее культурное поле. Но продуктивно возделывать его смогут лишь те, кого ведет подлинная любовь к стране и людям.10 комментариев
ВСУ нанесли удары по жилым домам в Новой Каховке
ВСУ обстреляли жилые многоэтажки, АЗС и магазин в Новой Каховке
Украинские вооруженные силы совершили обстрел жилых зданий в Новой Каховке и Таврийске, повредив инфраструктуру, включая автозаправку и гражданскую вышку связи.
Украинские войска нанесли прицельные удары по жилым многоэтажкам в Новой Каховке Херсонской области, передает РИА «Новости».
Глава правительства региона Андрей Алексеенко сообщил, что пострадали дома на улице Букина в Новой Каховке и на улице Каховской в Таврийске.
«Днем под прицельные удары попали жилые многоэтажки на улице Букина в самом городе и на улице Каховской в Таврийске. Десятки выбитых окон и поврежденных квартир людей», – сообщил Алексеенко
Кроме того, ВСУ атаковали автозаправочную станцию, продуктовый магазин и гражданскую вышку связи на высотном здании. Андрей Алексеенко отметил, что основной целью обстрела стала инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность города.
«Главное – сегодня обошлось без жертв и пострадавших. А все остальное восстановим», – добавил глава региона.
Ранее в Херсонской области FPV-дрон атаковал гражданский автомобиль, убив 76-летнюю женщину и ранив 57-летнего мужчину.
До этого Сальдо сообщил, что при обстреле автозаправки в Новой Каховке погиб оператор, ранены четыре человека, включая беременную женщину.