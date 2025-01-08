В начале 2025 года президент США Трамп попытается убедить Россию и Украину принять его «мирный план». Но из этого ничего не выйдет. С одной стороны, ЗЕ-команда и ее патроны в США и ЕС будут противодействовать мирным инициативам Белого дома, так как желают продолжения конфликта. С другой стороны, заморозка конфликта невыгодна России.8 комментариев
ВСУ обстреляли автозаправку в Херсонской области
Мирный житель погиб при обстреле ВСУ автозаправки в Херсонской области
В результате обстрела автозаправки в Новой Каховке погиб оператор, ранены четыре человека, включая беременную женщину, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо в своем Telegram-канале отметил, что в результате атаки погиб 64-летний оператор станции, а четыре человека получили ранения, среди них беременная 19-летняя девушка. Все пострадавшие были доставлены в медицинские учреждения, где получают необходимую помощь.
Он добавил, что обстрел был произведен после ночной атаки дронами на Новокаховскую больницу, когда была повреждена карета скорой помощи. Он подчеркнул, что действия стрелков нельзя назвать военными, они являются «хладнокровными убийцами».
Кроме того, по его словам, в результате артобстрела в Старой Збурьевке погибла женщина 1941 года рождения, и был ранен 57-летний мужчина.
«О своих «успехах» по уничтожению скорых помощей и системы жизнеобеспечения мирных жителей на Левобережье киевские паблики и их руководство предпочитают помалкивать. Эту информацию, очевидно, нужно донести через все имеющиеся возможности лицемерным натовским руководителям. А самое главное, чтобы это увидели жители правобережной Украины. Думаю, что они этого просто не знают – правду от них главари режима скрывают», – резюмировал Сальдо.
Ранее председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил, что украинские войска вновь атаковали больницу в Алешках и сожгли законсервированную школу в Новой Каховке.
В декабре в Алешках Херсонской области произошла атака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи, в результате которой погибли три человека. Кроме того, ВСУ осуществили атаку на школьный автобус в Запорожской области с помощью беспилотника.