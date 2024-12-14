Украинский беспилотник атаковал школьный автобус в Запорожской области

Tекст: Мария Иванова

ВСУ атаковали школьный автобус в Запорожской области с помощью беспилотника, передает ТАСС. Инцидент произошел в Пологовском округе. Пострадавших нет: на момент атаки автобус был пуст, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.

Автобус, который попал под прицел дрона, обслуживает школу в селе Шевченково и обычно перевозит около 70 детей из соседних сел, таких как Тарасовка, Басань, Ульяновка и Романовское.

Губернатор Балицкий выразил возмущение инцидентом, подчеркнув, что эта атака является террористическим актом, направленным против мирных граждан, и свидетельствует о готовности атакующих на любые действия, невзирая на моральные нормы.

Балицкий добавил, что такие действия подрывают основы гуманности и не оставляют сомнений в намерениях агрессоров.

Ранееатака дронов-камикадзе на пункт выдачи гуманитарной помощи в Алешках Херсонской области привела к гибели трех человек. А обстрел украинских войск Новой Каховки в Херсонской области повредил многоквартирные дома и привел к ранению ребенка.