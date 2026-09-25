Пока европейцы плели интриги, русский барин Чаадаев так кстати пришел им на помощь. Ведь он не только свергал Россию с пьедестала победителя, но в принципе отрицал ее право на существование. Вот уж удружил, так удружил!7 комментариев
АдГ призвала навсегда закрыть Украине путь в ЕС и лишить военной поддержки
АдГ потребовала исключить возможность членства Украины в ЕС и военные гарантии
Немецкая правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) внесла в парламент инициативу с требованием полностью прекратить военную и финансовую помощь Киеву, а также полностью исключить возможность членства Украины в Евросоюзе.
Депутаты бундестага приступили к рассмотрению предложения АдГ об отказе от любых гарантий безопасности для украинской стороны, передает РИА «Новости».
Документ призывает правительство ФРГ исключить даже промежуточные формы ассоциации Киева с Евросоюзом. Авторы инициативы считают, что применение статьи о коллективной обороне грозит втягиванием Европы в прямой конфликт.
В тексте документа подчеркивается необходимость прекращения финансирования восстановления Украины.
«Также, за исключением гуманитарной помощи, любая финансовая и военная поддержка со стороны Германии должна быть сокращена до тех пор, пока она не будет готова принять участие в серьезных мирных переговорах», – указано в заявлении.
Заместитель руководителя фракции Маркус Фронмайер подверг жесткой критике действия властей, обвинив их в предательстве национальных интересов. Парламентарий отметил, что Берлин потратил на поддержку Киева более 100 млрд евро, действуя как филиал чужого правительства, в то время как рядовые немцы вынуждены экономить.
Фронмайер также выразил уверенность, что руководство Германии готовит почву для прямого участия страны в боевых действиях на Украине. Он призвал политиков задуматься о жизнях немецких детей, которых могут отправить на фронт.
При этом в федеральном бюджете ФРГ на 2026 год на закупку вооружений для украинской армии заложено 11,5 млрд евро. В последующие годы объемы финансирования планируется сохранить на уровне не менее 8,5 млрд евро ежегодно.
В середине сентября партия «Альтернатива для Германии» приняла программный документ об отказе от военной помощи Киеву.
Летом сопредседатель политической силы Алис Вайдель назвала абсолютно неприемлемым присоединение Украины к Евросоюзу.
Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена европейского объединения.