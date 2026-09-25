АдГ потребовала исключить возможность членства Украины в ЕС и военные гарантии

Tекст: Вера Басилая

Депутаты бундестага приступили к рассмотрению предложения АдГ об отказе от любых гарантий безопасности для украинской стороны, передает РИА «Новости».

Документ призывает правительство ФРГ исключить даже промежуточные формы ассоциации Киева с Евросоюзом. Авторы инициативы считают, что применение статьи о коллективной обороне грозит втягиванием Европы в прямой конфликт.

В тексте документа подчеркивается необходимость прекращения финансирования восстановления Украины.

«Также, за исключением гуманитарной помощи, любая финансовая и военная поддержка со стороны Германии должна быть сокращена до тех пор, пока она не будет готова принять участие в серьезных мирных переговорах», – указано в заявлении.

Заместитель руководителя фракции Маркус Фронмайер подверг жесткой критике действия властей, обвинив их в предательстве национальных интересов. Парламентарий отметил, что Берлин потратил на поддержку Киева более 100 млрд евро, действуя как филиал чужого правительства, в то время как рядовые немцы вынуждены экономить.

Фронмайер также выразил уверенность, что руководство Германии готовит почву для прямого участия страны в боевых действиях на Украине. Он призвал политиков задуматься о жизнях немецких детей, которых могут отправить на фронт.

При этом в федеральном бюджете ФРГ на 2026 год на закупку вооружений для украинской армии заложено 11,5 млрд евро. В последующие годы объемы финансирования планируется сохранить на уровне не менее 8,5 млрд евро ежегодно.

В середине сентября партия «Альтернатива для Германии» приняла программный документ об отказе от военной помощи Киеву.

Летом сопредседатель политической силы Алис Вайдель назвала абсолютно неприемлемым присоединение Украины к Евросоюзу.

Весной канцлер ФРГ Фридрих Мерц предложил предоставить Украине статус ассоциированного члена европейского объединения.