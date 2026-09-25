ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Руководство люксембургской компании уведомило украинское правительство о приостановке деятельности предприятия. Ожидаемые финансовые потери связаны с обесцениванием недвижимости и производственных мощностей, передает РИА «Новости».

Ранее корпорация выделила более 700 млн долларов для поддержания работы завода.

«Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог». Мы обсуждаем будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство», – заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.

ArcelorMittal считается одним из ведущих мировых производителей стали. В 2025 году выручка всей группы превысила 61 млрд долларов. При этом украинские активы принесли корпорации около 1,7 млрд долларов благодаря выпуску 1,7 млн тонн стали и 7,6 млн тонн железной руды.

Как писала газета ВЗГЛЯД, весной металлургический комбинат в Кривом Роге приостановил производство из-за проблем с логистикой.

В августе предприятие частично остановило работу после ракетного удара.

В сентябре Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на украинские металлургические заводы.