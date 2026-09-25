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ArcelorMittal отказалась возобновлять работу крупнейшего завода на Украине
Базирующаяся в Люксембурге металлургическая корпорация ArcelorMittal, являющаяся крупнейшим в Европе производителем стали, сообщила правительству Украины о невозможности безопасно и устойчиво возобновить работу своего предприятия в Кривом Роге и ожидает в связи с этим списания активов примерно на 1 млрд долларов, говорится в заявлении компании.
Руководство люксембургской компании уведомило украинское правительство о приостановке деятельности предприятия. Ожидаемые финансовые потери связаны с обесцениванием недвижимости и производственных мощностей, передает РИА «Новости».
Ранее корпорация выделила более 700 млн долларов для поддержания работы завода.
«Мы пришли к выводу, что больше не можем безопасно эксплуатировать «АрселорМиттал Кривой Рог». Мы обсуждаем будущее предприятия с правительством Украины и сосредоточимся на сохранении инфраструктуры, чтобы после возвращения мира сохранялась возможность возобновить производство», – заявил генеральный директор предприятия Мауро Лонгобардо.
ArcelorMittal считается одним из ведущих мировых производителей стали. В 2025 году выручка всей группы превысила 61 млрд долларов. При этом украинские активы принесли корпорации около 1,7 млрд долларов благодаря выпуску 1,7 млн тонн стали и 7,6 млн тонн железной руды.
Как писала газета ВЗГЛЯД, весной металлургический комбинат в Кривом Роге приостановил производство из-за проблем с логистикой.
В августе предприятие частично остановило работу после ракетного удара.
В сентябре Министерство обороны России сообщило о массированной атаке на украинские металлургические заводы.