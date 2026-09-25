В ЦИК почтили минутой молчания погибших из-за атак ВСУ членов УИК

Tекст: Дарья Григоренко

«Мы помним каждого из ушедших организаторов. Коллеги, я прошу вас почтить их память минутой молчания», – сказала председатель ЦИК Элла Памфилова на заседании о результатах выборов депутатов Госдумы, передает РИА «Новости».

Памфилова напомнила, что от атаки дронов в Херсонской области погибла член УИК Ольга Демьяненко, а в Запорожской области не стало председателя УИК Елены Астаниной. В ЛНР из-за преднамеренной атаки на автомобиль погибла председатель УИК Наталья Синицына. В Белгородской области жертвами стали секретарь Елена Калтыкова и члены УИК Елена Фоменко и Сергей Смородинов.

По словам главы ЦИК, противник в дни выборов целенаправленно бил по зданиям избирательных комиссий. В 11 регионах были повреждены или полностью разрушены 75 зданий, в которых размещались комиссии. Из-за ударов разрушено шесть зданий в ДНР, одно в Крыму, 14 в ЛНР, два в Краснодарском крае, 13 в Белгородской области, 17 в Запорожской, девять в Брянской, одно в Воронежской, по одному в Самарской и Тюменской областях, а также 10 в Херсонской.

Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала прошедшую избирательную кампанию самой тяжелой из-за беспрецедентных угроз.

Президент России Владимир Путин посмертно наградил орденом Мужества погибшую в Запорожской области главу УИК Елену Астанину.

В Херсонской области при целенаправленной атаке беспилотника на пассажирский автобус погибла член избиркома Ольга Демьяненко.