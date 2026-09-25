Насколько изменившиеся за последние десятилетия обстоятельства дают возможность всем привычным чертам европейцев «разгуляться по-настоящему», делая действительно опасными наших соседей к западу от польских границ?0 комментариев
Президент Бразилии обвинил США в попытке колонизировать страну через выборы
Лула да Силва предостерег США и Трампа от вмешательства в выборы в Бразилии
Действующий президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что приход к власти сенатора Флавиу Болсонару превратит страну в колонию Соединенных Штатов.
Лула да Силва назвал Флавиу Болсонару, сына бывшего главы государства Жаира Болсонару, «кандидатом Дональда Трампа», желающим сдать бразильские богатства Вашингтону. По его словам, у Бразилии есть только один хозяин – бразильский народ, пишет ТАСС.
В предвыборном ролике штаба Лулы да Силвы, опубликованном в соцсети, говорится о возросшем риске американского вмешательства в выборы президента. Отмечается, что кампания Флавиу Болсонару финансируется на американские деньги, а Трамп хочет колонизовать Бразилию и лишить бразильцев будущего.
Очередные выборы президента Бразилии пройдут 4 октября. Флавиу Болсонару считается главным оппонентом Лулы да Силвы. Ранее действующий глава государства предостерег Вашингтон от вмешательства в бразильский избирательный процесс.
Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Бразилии заявил, что Венесуэла лишилась суверенитета из-за США.
В декабре Лула да Силва рассказал о катастрофе из-за американских действий против Каракаса.
Летом прошлого года Москва сообщила о нежелании России и Китая терпеть вмешательство Вашингтона.