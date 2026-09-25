Лула да Силва предостерег США и Трампа от вмешательства в выборы в Бразилии

Tекст: Мария Иванова

Лула да Силва назвал Флавиу Болсонару, сына бывшего главы государства Жаира Болсонару, «кандидатом Дональда Трампа», желающим сдать бразильские богатства Вашингтону. По его словам, у Бразилии есть только один хозяин – бразильский народ, пишет ТАСС.

В предвыборном ролике штаба Лулы да Силвы, опубликованном в соцсети, говорится о возросшем риске американского вмешательства в выборы президента. Отмечается, что кампания Флавиу Болсонару финансируется на американские деньги, а Трамп хочет колонизовать Бразилию и лишить бразильцев будущего.

Очередные выборы президента Бразилии пройдут 4 октября. Флавиу Болсонару считается главным оппонентом Лулы да Силвы. Ранее действующий глава государства предостерег Вашингтон от вмешательства в бразильский избирательный процесс.

Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Бразилии заявил, что Венесуэла лишилась суверенитета из-за США.

В декабре Лула да Силва рассказал о катастрофе из-за американских действий против Каракаса.

Летом прошлого года Москва сообщила о нежелании России и Китая терпеть вмешательство Вашингтона.