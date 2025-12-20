Лула да Силва заявил о катастрофе из-за действий США против Венесуэлы

Лула да Силва: Агрессия США в отношении Венесуэлы приведет к гуманитарной катастрофе

Возможное военное вмешательство США в дела Венесуэлы может привести к катастрофе. Об этом на открытии 67-го саммита «Меркосур» заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва. По его словам, любое вооруженное вмешательство в Венесуэлу станет бедствием для западного полушария, передает ТАСС.

«Вооруженное вмешательство в Венесуэлу стало бы гуманитарной катастрофой для всего полушария и опасным прецедентом для всего мира», – подчеркнул Лула да Силва.

Бразильский лидер отметил, что все страны региона должны объединиться ради сохранения Южной Америки как зоны мира и стабильности.

Лула да Силва также назвал строительство процветающей и мирной Южной Америки единственно верной доктриной для региона. Он напомнил, что после Фолклендской войны прошло более 40 лет, однако сейчас континент вновь ощущает давление со стороны военного присутствия внешней державы.

Между тем власти США обвиняют венесуэльское руководство в неэффективном противодействии контрабанде наркотиков, однако не предоставляют доказательств. ВМС США развернули в Карибском море ударную группу кораблей с авианосцем Gerald R. Ford, атомной подводной лодкой и более чем 16 тыс. военнослужащих.

С сентября американские военные потопили в регионе не менее 20 скоростных лодок, что привело к гибели более 80 человек. По сообщениям американских СМИ, США в ближайшее время могут начать наносить удары по объектам наркокартелей в Венесуэле.

В субботу береговая охрана США задержала судно, находящееся под санкциями, у берегов Венесуэлы.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможности войны с Венесуэлой.



