Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.0 комментариев
Самая сильная магнитная буря февраля произошла ночью
ИКИ РАН: Самая сильная магнитная буря февраля уровня G2 произошла ночью
Магнитная буря уровня G2, ставшая самой сильной в феврале, началась и быстро завершилась минувшей ночью.
Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).
Прошедшее возмущение, которое продлилось меньше часа, стало самым сильным с начала месяца.
«Вообще, Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина», – отметили ученые.
В лаборатории добавили, что во вторник ожидается солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12.58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14.44 до 15.37, а пик ожидается в 15.13.
Напомним, накануне сильная вспышка произошла на Солнце.
Днем ранее на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.