  • Новость часаАтака ВСУ на Сочи длилась почти 10 часов
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу
    Захарова на китайском поздравила граждан КНР с Новым годом
    Суд оштрафовал и выдворил из России мигранта за публичный намаз
    На «Золотое Кольцо» Кадышевой подали в суд
    МИД Швейцарии сообщил о закрытом формате переговоров по Украине
    Суд в Москве признал незаконными сделки между российским и ирландским Google
    На Мосбирже начались торги с аналогом доллара
    Зеленский ввел санкции против десяти российских спортсменов
    Тренер Малинина Арутюнян назвал виновных за провал фигуриста
    Мнения
    Дмитрий Новиков Дмитрий Новиков Зачем Вашингтону женевский «дуршлаг»

    Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    7 комментариев
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    7 комментариев
    17 февраля 2026, 08:57 • Новости дня

    Самая сильная магнитная буря февраля произошла ночью

    ИКИ РАН: Самая сильная магнитная буря февраля уровня G2 произошла ночью

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря уровня G2, ставшая самой сильной в феврале, началась и быстро завершилась минувшей ночью.

    Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Прошедшее возмущение, которое продлилось меньше часа, стало самым сильным с начала месяца.

    «Вообще, Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина», – отметили ученые.

    В лаборатории добавили, что во вторник ожидается солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12.58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14.44 до 15.37, а пик ожидается в 15.13.

    Напомним, накануне сильная вспышка произошла на Солнце.

    Днем ранее на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.

    15 февраля 2026, 14:37 • Новости дня
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    Российская станция в Антарктиде зафиксировала мировой минимум температуры за сутки
    @ ААНИИ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую за прошедшие сутки температуру воздуха на планете, сообщили в Гидрометцентре РФ.

    Российская антарктическая станция «Восток» зафиксировала самую низкую температуру на планете за прошедшие сутки – минус 55,8 градуса, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

    По словам синоптиков, в тройке самых холодных мест мира оказались еще два населённых пункта России. В чукотском селе Илирней температура опустилась до минус 52 градусов, а в якутском Оймяконе зарегистрировали 48,9 градуса ниже нуля.

    Самым жарким местом Земли за последние сутки стал аэропорт Каира, где воздух прогрелся до плюс 42 градусов. Почти такой же температурный максимум зафиксировали в городе Бейра, Мозамбик, а в аэропорту столицы Нигера Ниамее столбик термометра поднялся до 40,7 градуса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ученый заявил, что вскоре лед в Балтийском море может полностью растаять.

    Морозы охватили почти 80 млн человек на востоке США.

    Лыжник, который стал известен из-за обморожения пениса на Олимпиаде в Пекине, пропустит зимние Игры 2026 года.

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    Комментарии (2)
    16 февраля 2026, 20:11 • Видео
    Польша рвется к атомной бомбе

    Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 10:02 • Новости дня
    Гидрометцентр назвал время предстоящего резкого похолодания в Москве

    Синоптики предупредили о резком похолодании в Москве после 21.00

    Tекст: Мария Иванова

    Жителей Москвы и Подмосковья ожидает резкое понижение температуры после 21.00, когда столбики термометров опустятся ниже нуля и усилится ветер, сообщили в Гидрометцентре.

    Резкое похолодание ожидается в Москве и Подмосковье после 21.00 по московскому времени, сообщает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, «ожидается, что после 21.00 мск столбики термометров пересекут нулевую отметку и начнут опускаться в зону отрицательных значений». Уже к 6.00 воскресенья, 15 февраля, температура в столице может достичь минус 9 градусов.

    Синоптики объяснили, что причиной резкого похолодания станет прохождение холодного атмосферного фронта, который принесет снег и порывистый северо-западный ветер. До вечера 14 февраля в Московском регионе сохранится оттепель, столбики термометров могут подняться до плюс 4 градусов.

    В ближайшие сутки над Центральной Россией будет господствовать циклон с юго-запада, но Москва и область окажутся на его холодной северной стороне. В регионе ожидаются снег, местами сильный, метель, гололедица и снежные заносы.

    По данным Гидрометцентра, Масленичная неделя в Москве и Подмосковье начнется с морозной и снежной погоды. В ночь на понедельник, 16 февраля, температура в столице может опуститься до минус 15 градусов, а в области – до минус 18 градусов. Днем ожидается до минус 10 градусов в Москве и до минус 13 градусов в Подмосковье, при этом местами прогнозируется сильный снег.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Накануне Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:33 • Новости дня
    Погода парализовала колонны автомобилей на трассе Мурманск–Териберка

    Tекст: Ольга Иванова

    Из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска, водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Сильный снегопад осложнил выезд колонны автомобилей из Териберки в Мурманск, сообщается в региональном оперштабе, передает РИА «Новости». Спецтехника продолжает работу по расчистке трассы, но личный транспорт мешает прохождению уборочных машин. Жителей просят вернуться в Териберку, актуальная информация о возможности проезда появится после 18:00.

    В селе для заблокированных автомобилистов организованы пункты размещения в местной школе и доме культуры, в первую очередь помощь оказывается семьям с детьми. Накануне вечером в направлении Мурманска застряли 160 машин и автобусов, которым утром в воскресенье попытались помочь дорожные службы.

    Ситуация осложнилась после того, как у сопровождающего колонну фронтального погрузчика неожиданно лопнула покрышка, движение на 23 километре трассы остановилось. Из-за снежных заносов дорога оказалась полностью непроходимой, большинство застрявших машин вернулись обратно в Териберку.

    Зимой трасса Мурманск-Териберка длиной 120 километров часто закрывается из-за сильных снегопадов, на 40-километровом участке дороги особенно сложные условия. В такие периоды транспорт пропускают только организованными колоннами, однако погодные условия не всегда позволяют обеспечить гарантированный проезд. Териберка остается популярным направлением у туристов, но зимой въезд и выезд из села регулярно затруднены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, температура воздуха в начале недели будет на 6-7 градусов ниже нормы.

    Синоптики ранее сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Роскосмос опубликовал снимок снежного циклона над Москвой.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 17:01 • Новости дня
    На Байконуре начались испытания грузового корабля «Прогресс МС-33»

    Tекст: Ольга Иванова

    На космодроме Байконур специалисты приступили к предполетным испытаниям транспортного корабля «Прогресс МС-33», уделяя особое внимание состоянию солнечных батарей.

    На космодроме Байконур стартовали предполетные испытания транспортно-грузового корабля «Прогресс МС-33», сообщает ТАСС. В Роскосмосе рассказали, что специалисты расконсервировали аппарат, который находился на хранении с конца 2025 года, и провели его первый осмотр. Особое внимание уделили состоянию панелей солнечных батарей и бортовых систем.

    В ближайшие месяцы планируется провести комплекс работ по проверке оборудования корабля. Будет осуществлена заправка топливом, стыковка с переходным отсеком и установка головного обтекателя.

    «Прогресс МС» – автоматический корабль, предназначенный для обслуживания орбитальных станций. Он доставляет на МКС топливо, оборудование, кислород, воду, продукты и другие необходимые грузы, а также участвует в корректировке орбиты станции.

    Комментарии (0)
    14 февраля 2026, 23:46 • Новости дня
    Корабль Crew Dragon с космонавтом Федяевым пристыковался к МКС

    Tекст: Антон Антонов

    Космический корабль Crew Dragon успешно пристыковался к Международной космической станции, на борту корабля находится российский космонавт Андрей Федяев, сообщил Роскосмос.

    «Андрей Федяев прибыл на МКС», – говорится в сообщении Роскосмоса в Telegram.

    В состав экипажа миссии Crew-12 также входят астронавты Джессика Меир, Джек Хэтэуэй и Софи Адено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экипаж корабля Crew Dragon миссии Crew-12 отправился в полет с легендарным выражением Юрия Гагарина «Поехали!». Федяев первым произнес эту фразу по-русски во время трансляции пресс-центра НАСА. Остальные члены экипажа также присоединились к нему и произнесли «Поехали!» с небольшим акцентом.

    Комментарии (0)
    15 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили подвоз детей в школы из-за снегопада

    Tекст: Ольга Иванова

    В связи с ожидаемым снегопадом и резкими перепадами температуры в Курской области в понедельник школьников, пользующихся автобусами, переведут на дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Власти Курской области ограничат подвоз школьников в понедельник из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что решение принято по рекомендации УГАИ региона.

    «По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате,» – заявил глава региона. Он подчеркнул, что ожидается сильный снегопад и сложная обстановка на дорогах, вызванная перепадами температуры.

    По словам Александра Хинштейна, безопасность детей стала главным приоритетом при принятии решения. Ожидается, что ограничение коснется только тех школьников, которые ежедневно пользуются школьными автобусами. Для них обучение в ближайший рабочий день организуют в дистанционном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска. Водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал обновление зимнего максимума снега в Москве

    Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум

    Tекст: Мария Иванова

    На этой неделе Москву ожидают сильные снегопады из-за южных циклонов, высота снежного покрова может превысить нынешний зимний максимум в 61 см, сообщил синоптик Михаил Леус.

    Высота снежного покрова в Москве на этой неделе может достичь рекордных значений для текущей зимы, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, «сильные снегопады уже в Подмосковье, и это только начало». Уже с утра юг столичного региона накрыл снег, который принес активный циклон балканского происхождения, а к девяти часам утра снег зафиксировали и в центре Москвы.

    В течение дня циклонический вихрь «Вивиан», так его назвали немецкие метеорологи, принесет осадки на всю территорию столичного региона. Основная масса снега выпадет на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9-14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и метелями, ухудшающими видимость до 1-1,5 км.

    Однако уже вечером снегопады ослабеют, станут кратковременными и локальными, а к ночи и вовсе прекратятся. Во вторник в Москве ожидается резкое похолодание: ночью температура опустится до минус 15-19 градусов, днем не выше минус 8-10 градусов, а пик морозов придется на среду, когда ночью столбики термометров приблизятся к минус 20.

    В четверг температура вновь повысится, а в столицу придет новый южный циклон, который принесет свежий снег – объем осадков может достигнуть трети – половины от месячной нормы, а прирост снежного покрова составит до 10-15 см.

    Как отмечает Леус, «в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве может обновить максимум нынешней зимы», который сейчас составляет 61 см и был зафиксирован 30 января.

    Ранее сообщалось, что температура воздуха в начале недели опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.

    Синоптики предупредили, что в европейской части России ожидаются погодные аномалии.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    Январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю

    Прошедший январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в столице Гренландии Нууке в январе поднялась до 11,3 градуса, что сделало прошедший месяц самым теплым за всю историю наблюдений.

    Минувший январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Гренландии, сообщает ТАСС.

    В городе Нуук, административном центре острова, в самый теплый день января температура достигла 11,3 градуса, что является рекордом для этого времени года. Среднемесячная температура в Нууке составила плюс 0,1 градуса, что на 7,8 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов и на 1,4 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1917 году.

    Рекордные показатели были зафиксированы по всей западной части Гренландии. В ряде населенных пунктов столбики термометров поднялись до плюсовых значений, что является исключением для января. На протяжении более 2 тыс. километров, от южной оконечности до западного побережья, в нескольких населенных пунктах наблюдалась аномально теплая погода.

    Как отметил научный сотрудник Национального центра климатических исследований института Мартин Олесен, столь необычная температура может быть связана с последствиями глобального потепления. В западной части Гренландии, особенно в районе Нуука, проживает большинство из 56,5 тыс. жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха на поверхности Земли в 2025 году составила 14,97 градуса Цельсия и заняла третье место в истории наблюдений.

    Среднемесячная температура в сентябре 2025 года на всей территории России оказалась на два градуса выше климатической нормы.

    Прошлый август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильная вспышка произошла на Солнце

    На Солнце зарегистрирована вспышка класса M24 с выбросом плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    Утром на восточном краю Солнца зафиксировали мощную вспышку уровня M2.4, что резко контрастирует с периодом недавней низкой активности звезды.

    На левом краю Солнца утром была зафиксирована мощная вспышка класса M2.4, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик события пришелся на 7.35 по московскому времени. Ученые подчеркивают неожиданность данного явления – за последние дни активность Солнца была крайне низкой, показатели вспышек почти не изменялись.

    Как пояснили в лаборатории, источник вспышки расположен на обратной стороне Солнца, за горизонтом, поэтому пока невозможно установить, какая именно группа солнечных пятен стала причиной взрыва. До этого момента эта область не проявляла никакой активности, и специалисты считали ее полностью спокойной. «Событие выглядит довольно сильно противоречащим общей ситуации на Солнце», – отметили астрономы.

    По мнению экспертов, вспышка может оказаться либо единичным эпизодом, связанным с накоплением энергии в небольшом солнечном пятне, либо свидетельствовать о формировании новой крупной активной области. Если это так, то в течение суток должны последовать новые всплески, а уровень фона на графиках быстро повысится. Уже завтра эта часть Солнца станет видна с Земли – тогда станет ясно, насколько серьезна новая группа пятен.

    Отмечается, что опасности для Земли данное событие не несет. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, но облако движется в сторону и не заденет нашу планету. В ближайшие часы ученые ожидают появления облака на снимках с солнечных коронографов.

    Наплмним, накануне на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.

    Ранее ученые зафиксировали почти полную остановку вспышечной активности Солнца.

    В январе отметили рекордное число магнитных бурь на Земле.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 02:40 • Новости дня
    Климатолог допустил, что зима 2026 года в Москве станет самой снежной за 60 лет
    Климатолог допустил, что зима 2026 года в Москве станет самой снежной за 60 лет
    @ Alexey Belkin/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Зима 2026 года в Москве может побить рекорд снежности с 1966 года, так как в январе в столице был поставлен рекорд за историю регулярных метеонаблюдений, сообщил начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

    «В январе 2026 года выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений – 101 мм, что превышает климатическую норму почти вдвое. Количество зимних осадков может составить около 200 мм, или на 30 мм больше нормы. Поэтому зима по количеству осадков может быть самой снежной за 60-летний период после 1966 года», – рассказал он ТАСС.

    По словам климатолога, высота снежного покрова и в январе, и по состоянию на 10 февраля превысила многолетние средние значения почти вдвое.

    «Средняя январская высота снежного покрова является рекордной за 32-летний период с 1994 года», – добавил Терешонок.

    По его словам, основной причиной снежной зимы является глобальное потепление. Вода интенсивнее испаряется с поверхности океанов и морей и выпадает в виде осадков «на континентах, подчиняясь общей циркуляции атмосферы».

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, синоптик Леус предположил, что высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум. Спутник зафиксировал  снежный циклон, накрывший Москву и принесший сильный снегопад.  Синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 06:28 • Новости дня
    Москвичам пообещали облачный и морозный вторник

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Облачная погода с прояснениями, гололедица и температура до минус 9 градусов ожидаются в Москве во вторник, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

    Облачную погоду с прояснениями, а также гололедицу и температуру до минус 9 градусов прогнозируют в Москве во вторник, передает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. Днем воздух в столице прогреется до минус 7 – минус 9 градусов, а ночью на среду похолодает до минус 20.

    Ожидается северный ветер со скоростью 6–11 метров в секунду. Атмосферное давление будет находиться на уровне примерно 748 миллиметров ртутного столба.

    В Подмосковье температура днем составит от минус 11 до минус 6 градусов. Местами возможен небольшой снег, а ночью на среду похолодает до минус 23.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, снегопады в Москве привели к увеличению количества ДТП почти в полтора раза.

    Синоптики сообщили о наступлении тридцатиградусных морозов в Подмосковье.

    Эксперты спрогнозировали дальнейшее усиление морозов в Московском регионе.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Синоптик назвал регионы России с 40-градусными морозами

    Синоптик Шувалов назвал регионы России с сорокаградусными морозами

    Tекст: Мария Иванова

    Сохраняющиеся на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигнут отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА «Новости».

    По его словам, самые низкие температуры сохранятся на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и на Чукотке. Там ночные температуры опустятся до минус 40 – минус 45 градусов.

    Шувалов отметил: «В Москву пришел снег, в Тулу, в Рязань пришел снег. Морозы будут в центре России вторник-среду. В четверг – опять снегопады сильные». Он также предупредил, что на северо-западе, включая Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области, морозы сохранятся, но ослабнут к четвергу, когда туда придет свежий южный циклон и начнутся снегопады.

    Синоптик уточнил, что на северо-западе и севере, в Вологодской области, Карелии и на юге Архангельской области, ожидается умеренный и слабый снег – чем севернее, тем осадки слабее. В центре России сильные снегопады прогнозируются на четверг и пятницу.

    Шувалов добавил, что экстремальные морозы на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке сохранятся и в ближайшие дни – ночные температуры здесь будут достигать минус 45 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в европейской части России наблюдаются погодные аномалии.

    Между тем синоптики зафиксировали в Гренландии самый теплый январь за всю историю наблюдений.

    Комментарии (0)
    Главное
    Названы сроки пребывания российской делегации в Женеве
    Страховщики пожаловались на массовые выплаты по ОСАГО сверх лимита
    Минэкономразвития предложило пересмотр правил возврата товаров на маркетплейсах
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    Суд в Москве вернул ранее изъятые картины Международному центру Рерихов
    У средств для потенции обнаружены положительные для мужчин побочные эффекты

    Китайский Новый год приносит убытки российскому бизнесу

    Мировая фабрика прекращает работать на две недели с наступлением китайского Нового года. Китайцы уезжают в деревни к родителям и откладывают любые переписки по работе. В итоге ждать заказанные товары россиянам приходится по несколько месяцев. Более того, не факт, что даже после окончания китайских праздников все сразу нормализуется. Что ждет Россию в этот месяц тишины из Китая? Подробности

    Перейти в раздел

    В Белом доме вычислили антиукраинского «серого кардинала»

    Никому не известный чиновник из Белого дома стал человеком, который изменил политику Вашингтона в отношении Украины и несет ответственность за ссору США с Евросоюзом. Так, по крайней мере, утверждают западные СМИ. Действительно ли Энди Бейкер настолько влиятелен? И чего он в таком случае добивается? Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    Атаки БПЛА на российское приграничье раскрыли тактику Киева в Женеве

    ВСУ атаковали приграничные регионы рекордным числом беспилотников: 229 дронов запущено по Брянской области, еще 88 – по Белгородской. Одновременно Владимир Зеленский ужесточил риторику по ключевым вопросам урегулирования и даже выдвинул требования к США. Эксперты видят в этом попытку Киева если не сорвать, то как минимум заметно повлиять на новый раунд переговоров, который стартует в Женеве. Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    • Европа нашла в США корень своих бед

      Ключевой фигурой в переменах, после которых США сократили поддержку Украины и испортили отношения с Европой, является Энди Бейкер, занимающий в Белом доме довольно скромный пост. Так, по крайней мере, утверждают СМИ в ЕС. Кто этот человек? Почему его называют новым «серым кардиналом» Дональда Трампа?

    • Эрдоган подарит Турцию сыну

      Как утверждает турецкая оппозиция, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган определился с преемником. Им станет его младший сын Билал. Если уж взялся строить новую версию Османской империи, строй по-серьезному, с самоотдачей.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    • Четвертая неделя Великого поста 2026: точные даты, календарь питания по дням и главные запреты для верующих

      Четвертая неделя Великого поста – важный духовный рубеж на пути к Пасхе, когда верующие уже прошли половину постного пути. В 2026 году она приходится на особые даты и связана с памятью преподобного Иоанна Лествичника – святого, чье учение о духовном восхождении занимает центральное место в богослужебной традиции. В этот период сохраняются строгие ограничения в питании, действует особый календарь трапез, а богослужения помогают сосредоточиться на внутренней работе и подготовке к Светлому Христову Воскресению.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации