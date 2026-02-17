МИД заявил, что спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

Галузин: Спонсоры Киева сделали выводы после атаки на резиденцию Путина

Tекст: Антон Антонов

Дипломат напомнил, что киевский режим попытался атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области, используя несколько десятков беспилотников дальнего радиуса действия. Галузин подчеркнул, что все удары были отражены, а само нападение получило осуждение во многих странах.

Он отметил, что партнеры России смогли лично убедиться в «террористической сущности хунты Зеленского», передает ТАСС.

«Все видели кадры передачи в Москве нашими военными американцам контроллера полетного задания с одного из сбитых украинских БПЛА, нацеленных на резиденцию президента России», – заявил дипломат.

По словам Галузина, «соответствующие выводы и оценки сделаны, в том числе и теми, кто спонсирует киевский режим».

Ответные действия России после атаки киевского режима на резиденцию нанесли серьезный урон военным объектам Украины, заявил Галузин.



Как писала газета ВЗГЛЯД, Минобороны России сообщило, что киевский режим в конце прошлого года атаковал резиденцию Путина в Новгородской области с помощью 91 ударного БПЛА. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что попытка атаки на резиденцию президента Путина свидетельствует о террористической сущности властей, удерживающих власть на Украине.

Российские военные провели массированный удар по инфраструктуре Украины, применив высокоточное оружие и комплекс «Орешник», после атаки на резиденцию президента России.