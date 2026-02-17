Конституционный суд назвал дату окончания полномочий Жапарова

Конституционный суд определил окончание полномочий Жапарова на январь 2027 года

Tекст: Тимур Шайдуллин

Полномочия президента Киргизии Садыра Жапарова истекут в январе 2027 года. Конституционный суд республики пришел к выводу, что пятилетний срок, установленный конституцией 2021 года, не распространяется на мандат, начавшийся до ее принятия, передает ТАСС.

В решении суда отмечается: «Пятилетний срок полномочий, установленный статьей 67 конституции 2021 года, не распространяется на президентский мандат, начавшийся в период действия конституции 2010 года. Начатый срок подлежит завершению в первоначально установленной продолжительности – шесть лет».

При этом суд уточнил, что Жапаров продолжает исполнять обязанности президента в рамках конституции 2021 года, а его шестилетний срок считается первым по правилу о двух сроках.

Конституционный суд также принял решение, что очередные президентские выборы в Киргизии состоятся 24 января 2027 года. Назначение даты голосования должно произойти не позднее чем за четыре месяца до дня выборов, то есть до 24 сентября 2026 года.

Ранее, 10 февраля Жапаров подписал указ об освобождении Камчыбека Ташиева от должностей главы Госкомитета нацбезопасности и заместителя председателя кабмина. Как писала газета ВЗГЛЯД, попытка госпереворота в Киргизии вызвала обеспокоенность в России и может повлиять на региональную безопасность.

Напомним, Жапаров вступил в должность президента в январе 2021 года.