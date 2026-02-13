Жапаров пообещал реформировать комитет нацбезопасности после отставки Ташиева

Жапаров пообещал реформировать ГКНБ после отставки Ташиева

Tекст: Дарья Григоренко

«ГКНБ полностью выполнил возложенную на него миссию. Более того, можно сказать, что по отдельным направлениям он даже перевыполнил ее. Однако государство – это живой организм, оно должно постоянно развиваться и меняться», – отметил Жапаров в интервью госагентству Кабар, передает РИА «Новости».

Глава государства подчеркнул, что реформа ГКНБ будет отвечать современным угрозам и глобальным изменениям, а национальные институты должны обновляться в соответствии с вызовами времени. Он заверил, что любые факты превышения полномочий представителями спецслужбы или других госорганов будут тщательно расследоваться, а виновные – привлекаться к ответственности. «У нас не существует понятия »прикрывать« тех, кто совершает незаконные действия, кем бы они ни были», – подчеркнул президент.

Жапаров также рассказал, что заранее сообщил Ташиеву о его увольнении, и заверил, что их личные отношения не изменятся. По его словам, решение об отставке было принято ради спокойствия и единства страны. Он добавил, что инициатива по разделению общества на сторонников Жапарова и Ташиева исходила от отдельных депутатских групп в парламенте.

Президент отметил, что некоторых депутатов запугивали, требуя выбрать «сторону генерала» или «сторону президента». По словам Жапарова, если бы не было отставки, раскол мог бы распространиться на все общество, поэтому решение об увольнении Ташиева стало необходимым шагом для сохранения единства.

Накануне спикер парламента Киргизии Нурланбек Тургунбек уулу подал в отставку.

Во вторник Жапаров подписал указ об освобождении Камчыбека Ташиева от должностей главы Госкомитета нацбезопасности и заместителя председателя кабмина.

Как писала газета ВЗГЛЯД, парламент Киргизии объявил о самороспуске.