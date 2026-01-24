New York Post описала принцип работы секретного оружия «дискомбобулятора»

New York Post: Эффект «Дискомбобулятора» напоминает взрывную звуковую волну

Tекст: Мария Иванова

Действие секретного американского оружия под названием «Дискомбобулятор» похоже на мощную звуковую волну, сообщает New York Post.

Свидетель, участвовавший в операции, рассказал изданию: «В какой-то момент они запустили что-то, не знаю, как описать, было похоже на очень сильную звуковую волну. Внезапно я почувствовал, что моя голова взрывается изнутри».

Согласно публикации, предполагается, что это оружие использовали во время атаки на Венесуэлу. После применения этого устройства охранники президента Венесуэлы Николаса Мадуро упали на колени, у них началась рвота с кровью и открылось носовое кровотечение, передает РИА «Новости»

Информацию о существовании «Дискомбобулятора» в субботу подтвердил президент США Дональд Трамп.

Представители Пентагона при этом рекомендовали обратиться в Белый дом, чтобы уточнить, кто придумал название этого секретного средства.

Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.