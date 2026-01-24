На концертах Надежды Кадышевой толпы молодых людей, на улицах все чаще – мужчины в косоворотках и женщины в стилизованных кокошниках, в любом приличном ресторане – обязательные русские блюда, о туризме и говорить нечего – россияне потянулись в свою собственную страну, в её глубинку и её суть.17 комментариев
В Минобороны США отказались раскрыть, кто стал автором необычного названия «Дискомбобулятор» (Discombobulator) для секретного оружия, предположительно использованного при атаке на Венесуэлу.
«Мы направляем вас к Белому дому для ответа на ваш вопрос», – сказали в министерстве войны в ответ на официальный запрос агентства. Происхождение необычного названия оружия остается неизвестным.
Ранее бывший президент Дональд Трамп сообщил, что 3 января США применили секретное оружие, получившее имя «Discombobulator», в ходе операции в Венесуэле. Предполагается, что «дезориентатор» используется для дезориентации противника, однако никаких технических деталей или официальных комментариев о характеристиках системы не приводится.
Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.
Венесуэльский военный рассказал, что при попытке захвата Мадуро в Каракасе американские военные использовали установку, вызывающую сильную боль в голове и кровотечение из носа.