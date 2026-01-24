Пентагон отказался раскрыть автора названия «Дискомбобулятор» для оружия

Пентагон не раскрыл автора названия секретного оружия «Дискомбобулятор»

Tекст: Мария Иванова

Пентагон отказался раскрывать подробности о том, кто придумал название «Дискомбобулятор» для секретного оружия США, передает РИА «Новости».

«Мы направляем вас к Белому дому для ответа на ваш вопрос», – сказали в министерстве войны в ответ на официальный запрос агентства. Происхождение необычного названия оружия остается неизвестным.

Ранее бывший президент Дональд Трамп сообщил, что 3 января США применили секретное оружие, получившее имя «Discombobulator», в ходе операции в Венесуэле. Предполагается, что «дезориентатор» используется для дезориентации противника, однако никаких технических деталей или официальных комментариев о характеристиках системы не приводится.

Ранее эксперты описали характеристики этого устройства, использованного во время штурма резиденции Николаса Мадуро.

Венесуэльский военный рассказал, что при попытке захвата Мадуро в Каракасе американские военные использовали установку, вызывающую сильную боль в голове и кровотечение из носа.