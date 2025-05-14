Американский генерал заявил об угрозе для США из-за российских ракет

Зеленский выдвинул условие встречи с Путиным в Стамбуле

Зеленский заявил о намерении встретиться только с Путиным в Стамбуле

Tекст: Вера Басилая

Подоляк подчеркнул, что Зеленский не будет в Стамбуле встречаться ни с кем, кроме Путина, передает Газета.Ru.

Советник подчеркнул, что украинский лидер отвергает любые встречи с другими представителями России и рассчитывает только на прямой контакт с главой российского государства.

Ранее президент США Дональд Трамп потребовал немедленного начала прямых переговоров между Россией и Украиной, пригрозив выходом США из переговорного процесса.

Зеленский заявил о готовности провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Эксперт отметил, что слова Зеленского о встрече с Путиным в Стамбуле не имеют смысла. Владимир Путин предложил начать прямой диалог с Украиной 15 мая без предварительных условий.

