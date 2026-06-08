На Украине отчислили 30 тыс. студентов мобилизационного возраста

Tекст: Вера Басилая

На Украине в 2025 году отчислили почти 30 тыс. студентов мобилизационного возраста, передают «Вести». Соответствующая информация стала известна после проверок заведений профессионального и высшего образования.

В настоящее время на Украине продолжаются инспекции учащихся старше 25 лет, которые имеют право на отсрочку от призыва. «Государственная служба качества образования проводит проверки в учебных заведениях, в том числе в прошлом году по результатам отчислено почти 30 тыс. студентов», – говорится в исходном материале.

Глава госслужбы качества образования Руслан Гурак подтвердил факты отчислений в текущем году. По его словам, массовое обучение мужчин данной возрастной категории стало серьезным вызовом для государства. Он подчеркнул важность контроля за процессом зачисления, чтобы выяснить истинные мотивы поступления граждан и исключить попытки уклонения от мобилизации.

В начале года украинские учебные заведения начали массово отчислять студентов за пропуски занятий.

Весной прошлого года кабинет министров Украины предложил лишить отсрочки от мобилизации учащихся старше 25 лет.

До этого власти Украины утвердили правило об отчислении молодых людей за отказ от прохождения базовой военной подготовки.