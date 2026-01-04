Tекст: Ольга Иванова

На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».

По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.

Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.

Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.

Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.