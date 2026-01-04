Выкрадывание американцами Мадуро показывает, что в глазах США главы государств фактически лишаются статуса неприкосновенных. Да, Каддафи тоже уничтожили, а Кастро сколько раз пытались, но все-таки так открыто и лихо – это, пожалуй, впервые.24 комментария
На Украине начали массово отчислять студентов за пропуски
В учебных заведениях на Украине стали массово отчислять студентов, пропустивших даже одно или два занятия, сообщает украинское издание «НВ».
На Украине стартовали массовые отчисления студентов из-за пропусков занятий, даже если речь идет об одном или двух случаях. Секретарь образовательного комитета Верховной рады Наталья Пипа заявила: «Есть массовое отчисление студентов за пропуски, даже если это один или два случая».
По словам Пипы, сейчас в учебных заведениях проходят серьезные проверки зачисленных студентов. Это связано с резким увеличением числа мужчин призывного возраста среди поступающих в вузы.
Учеба в вузе традиционно дает право на отсрочку от мобилизации, поэтому вузы и колледжи усилили контроль за посещаемостью и массово проверяют студентов.
Экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что Владимир Зеленский разрешил выезд тысяч молодых граждан с Украины для формирования в Польше нового центра украинского влияния.
Депутат Верховной рады Сергей Евтушок ранее подчеркивал, что из-за отмены ограничений многие украинцы в возрасте от 18 до 22 лет больше не собираются возвращаться домой.