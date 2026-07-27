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Жители Кирова поймали на одеяло сорвавшегося с четвертого этажа ребенка
Прохожие в Кирове спасли четырехлетнего мальчика при падении с четвертого этажа
Оставленный без присмотра четырехлетний малыш сорвался с высоты, однако избежал травм благодаря быстрой реакции случайных свидетелей с растянутым покрывалом.
Чрезвычайное происшествие зафиксировали накануне в Нововятском районе города, передает РИА «Новости».
Информация о падении малыша из окна дома по переулку Школьному поступила в дежурную часть полиции. На место немедленно направили бригаду медиков и следственно-оперативную группу.
«Полицейские выяснили, что четырехлетний ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном. Мальчик смог взобраться на подоконник. К моменту, когда ребенок не удержался и сорвался вниз, ребенка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его», – уточнили в управлении МВД.
Прибывшие врачи осмотрели спасенного и не выявили никаких телесных повреждений. В настоящий момент здоровью малыша ничто не угрожает.
Сотрудники правоохранительных органов проводят детальную проверку, по итогам которой действиям матери дадут соответствующую правовую оценку.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июля прохожие в Калининграде поймали выпавшего из окна четвертого этажа двухлетнего мальчика.
В середине месяца двухлетний ребенок получил травмы при падении с четвертого этажа в Подмосковье.
В феврале жители Петербурга спасли летящего с десятого этажа малыша с помощью растянутой куртки.