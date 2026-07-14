Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Подмосковье

Tекст: Антон Антонов

По предварительной информации, родители оставили ребенка в комнате с открытым окном без присмотра. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и сорвался вниз, сообщает ведомство в «Максе».

С различными травмами пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. «Одинцовская городская прокуратура устанавливает обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна многоквартирного дома», – заявили в ведомстве.

Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Одинцовской городской прокуратуры. В ведомстве напомнили взрослым о недопустимости оставления детей без присмотра рядом с открытыми окнами, отметив, что москитные сетки не защищают от падения, и рекомендовали устанавливать блокираторы, а также не ставить мебель у подоконников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани погиб пятилетний мальчик, который выпал из окна 11-го этажа после того, как оперся на москитную сетку.

В конце мая пятилетний мальчик выжил после падения из окна девятого этажа в Москве.

В середине того же месяца в Ивановской области двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа.