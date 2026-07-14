  • Новость часаОбесточены 14 муниципалитетов Херсонской области
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    ЕС нашел лазейку в Черное море для своих военных кораблей
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Каллас заявила о провале идеи ЕС запретить поставки российских морепродуктов
    Иран заявил об ударах по судну США и американским объектам в Кувейте
    Путин обсудил с военкором ложь ЦИПСО
    Путин: Ситуация с нефтепродуктами будет постепенно выправляться
    Путин заявил о создании защищенной системы снабжения Крыма топливом
    СВО проявила историческую способность россиян объединяться перед вызовами
    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Милосердие – поповское слово?

    Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.

    13 комментариев
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Как россияне поменяли символы престижа

    Перемены последних 20 лет изменили сам подход российского общества к престижности. От «пустим деньги на ветер, потому что до светлого будущего все равно не доживем» до «строим благополучную жизнь себе и своим детям здесь и сейчас».

    14 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Почему Европу захлестнул сифилис

    Уже даже про СПИД говорят и пишут в менее истеричной и алармистской манере, что позволяет подумать, что с пандемией AIDS более-менее справились. А тут – старые добрые сифилис и гонорея массово гуляют по Европе? Откуда, почему?

    18 комментариев
    14 июля 2026, 06:00 • Новости дня

    Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Подмосковье

    Tекст: Антон Антонов

    Двухлетний ребенок получил травмы при падении из окна квартиры на четвертом этаже в подмосковном поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» Одинцовского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.

    По предварительной информации, родители оставили ребенка в комнате с открытым окном без присмотра. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и сорвался вниз, сообщает ведомство в «Максе».

    С различными травмами пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. «Одинцовская городская прокуратура устанавливает обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна многоквартирного дома», – заявили в ведомстве.

    Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Одинцовской городской прокуратуры. В ведомстве напомнили взрослым о недопустимости оставления детей без присмотра рядом с открытыми окнами, отметив, что москитные сетки не защищают от падения, и рекомендовали устанавливать блокираторы, а также не ставить мебель у подоконников.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани погиб пятилетний мальчик, который выпал из окна 11-го этажа после того, как оперся на москитную сетку.

    В конце мая пятилетний мальчик выжил после падения из окна девятого этажа в Москве.

    В середине того же месяца в Ивановской области двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа.

    13 июля 2026, 18:06 • Новости дня
    Собянин предложил перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Собянин: Надо перенести платежи регионов по бюджетным кредитам в 2027-2029 годах

    Tекст: Валерия Городецкая

    Мэр Москвы, член Бюро Высшего совета партии «Единая Россия» Сергей Собянин предложил отсрочить возврат бюджетных кредитов регионами. С этой инициативой он выступил во время встречи с врио губернатора Белгородской области Александром Шуваевым и врио губернатора Тверской области Виталием Королевым.

    Собянин отметил, что ранее бюджетные кредиты помогали регионам сохранять устойчивость финансовой системы и выполнять запланированные проекты, включая национальные проекты, развитие промышленности и экономики, сообщается в канале «Единой России» в Max. «Ранее Правительство с помощью бюджетных кредитов перекрывало эти проблемы для того, чтобы регионы могли стабильно выстраивать свою бюджетную политику, включая выполнение национальных проектов, инвестиционных проектов, развитие промышленности, экономики и так далее», – заявил Собянин.

    По словам мэра Москвы, сейчас вопрос возврата таких средств стал актуальным не только для субъектов, но и для федерального бюджета. В связи с этим обсуждается возможность переноса сроков выплат. «Сегодня это является проблемой и для федерального бюджета, поэтому с Правительством обсуждаем вопрос о переносе сроков возврата бюджетных кредитов, которые есть в регионах. Это в общей сумме где-то около 300 миллиардов рублей на три года», – отметил мэр.

    Собянин подчеркнул, что для реализации инициативы потребуется решение на уровне главы государства. «Конечно, необходимо будет выходить для этого решения на уровень президента. Я думаю, что этот вопрос будет в недалеком будущем обсуждаться», – сказал мэр Москвы.

    В апреле Владимир Путин согласился с инициативой «Единой России» о переносе срока погашения задолженностей по бюджетным кредитам регионами с 2026 года на более поздний срок.

    Позже Министерство финансов внесло в правительство законопроект о переносе срока погашения части задолженности на 2030 год.

    В мае премьер-министр Михаил Мишустин выступил с инициативой частичного списания долгов шести областям.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 10:48 • Новости дня
    Алиев оценил отношения Азербайджана и России

    Ильхам Алиев заявил о полной нормализации отношений Азербайджана с Россией

    Алиев оценил отношения Азербайджана и России
    @ Пресс-служба президента Азербайджана/РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Глава азербайджанского государства Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Россия нормализовали отношения, которые, по его словам, развиваются позитивно.

    Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил о полной нормализации отношений с Россией, передает РИА «Новости». Выступая на IV Шушинском глобальном медиафоруме, он отметил важность двусторонних связей для всего региона.

    «Мы придаем большое значение отношениям с Россией. Мы также видели заявления официальных лиц Российской Федерации, в том числе президента Путина, о том, что отношения между нашими странами развиваются с положительной динамикой», – подчеркнул глава государства.

    Алиев добавил, что контакты на различных уровнях, включая правительственный и министерский, продолжаются. Сотрудничество охватывает традиционные и новые направления, среди которых особое место занимают транспорт, торговля и гуманитарная сфера.

    Кроме того, азербайджанский лидер заявил, что отношения Баку и США находятся на пике. Он напомнил о встречах с Дональдом Трампом и подписании хартии о стратегическом партнерстве. По его словам, Вашингтон снял все ограничения на поставки вооружений Азербайджану, аналогичные решения приняли Британия и страны Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом прошлого года лидеры Украины и Азербайджана обсудили обострение отношений между Москвой и Баку.

    Позже Кремль подчеркнул стремление сохранить союзническое партнерство с республикой.

    Комментарии (13)
    13 июля 2026, 19:47 • Видео
    Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

    Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    Комментарии (0)
    13 июля 2026, 16:25 • Новости дня
    Путин: Россия будет идти только вперед
    Путин: Россия будет идти только вперед
    @ Сергей Гунеев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Сила России в том, что она всегда преодолевает все трудности, заявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, именно это позволяет России всегда двигаться вперед.

    «Наша с вами сила в том, что мы всегда преодолеваем все трудности и все страхи. И это делает нас сильнее. И мы именно поэтому, безусловно, всегда идем и будем идти только вперед», – подчеркнул президент на форуме Народного фронта «Все для Победы!» - передает ТАСС. По словам главы государства, страна неизбежно одержит победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал встречу Владимира Путина с руководством Общероссийского народного фронта.

    Представитель Кремля высоко оценил помощь этой организации бойцам специальной военной операции. Ранее глава государства выразил непоколебимую уверенность в победе российских военнослужащих.

    Комментарии (19)
    13 июля 2026, 18:45 • Новости дня
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    Deutsche Bank и UniCredit подали иск к Linde из-за потерь после ухода из России
    @ Matthias Balk/dpa/picture-alliance/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Крупнейшие европейские банки Deutsche Bank и UniCredit начали судебное разбирательство с германской промышленной группой Linde, требуя компенсировать убытки, возникшие после прекращения ее деятельности в России.

    Как пишет FT, финансовые организации пытаются вернуть сотни миллионов евро активов, которые были заморожены российскими судами. Как отмечает FT, Deutsche Bank оценивает свои потери примерно в 244 млн евро, UniCredit – около 460 млн евро, а Commerzbank – примерно в 90 млн евро, передает ТАСС.

    Первое заседание по делу Deutsche Bank состоится 14 июля во Франкфурте. Банк требует от Linde выплатить 260 млн евро компенсации.

    В основе спора лежат контракты, заключенные в 2021 году между консорциумом с участием Linde и компанией «Русхимальянс» на строительство газоперерабатывающего комплекса в Усть-Луге. В рамках соглашения российская сторона перечислила Linde около одного млрд евро, а европейские банки предоставили гарантии по авансовым платежам и исполнению обязательств перед «Русхимальянсом».

    После начала специальной военной операции и введения санкций Евросоюза Linde в 2022 году приостановила работу в России. Банки, в свою очередь, отказались выполнять выданные гарантии, заявив, что соответствующие выплаты могут нарушать ограничения ЕС. Теперь кредитные организации настаивают на возмещении понесенных убытков, связанных с невозможностью исполнения обязательств и последующим замораживанием средств.

    Ранее российский суд арестовал активы Deutsche Bank по иску компании «Русхимальянс». Позже петербургский арбитраж взыскал с Commerzbank почти 95 млн евро по гарантиям контракта с Linde.

    В конце 2024 года «Русхимальянс» подал очередной иск к нидерландскому подразделению этой германской группы.

    Комментарии (6)
    13 июля 2026, 09:58 • Новости дня
    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска

    ВС России поразили док для подводных дронов ВСУ и склад ракет в Черноморске

    Названы пораженные цели российского удара по порту Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ходе удара высокоточным оружием по порту Черноморск в Одесской области российские военные поразили несколько инфраструктурных объектов, использовавшихся ВСУ, включая плавучий док для автономных необитаемых подводных аппаратов, сообщило Минобороны.

    В ходе удара поражены объекты портовой инфраструктуры, которую применяли для разгрузки и хранения военных грузов, резервуары с ГСМ, наливные эстакады и насосная станция перекачки горючего, указало ведомство в Max.

    Также поражены склад с боеприпасами и ракетным вооружением, пункт управления контейнерными перевозками.

    Поражены два морских парома типа «РО-РО» и контейнеровоз, которыми доставляли грузы для ВСУ.

    Под удар попало коллекторное судно проекта 416 «Шостка» и плавучий док для хранения и спуска автономных необитаемых подводных аппаратов (АНПА), отметило ведомство.

    Военное судно «Шостка» (бортовой номер A852, ранее U852) – килекторное судно (судно обеспечения) проекта 419, входящее в состав ВМС Украины.

    Оно использовалось для десантных операций и было переоборудовано под западные образцы вооружения – десантные и безэкипажные катера.

    Спущено на воду в 1976 году на верфи Neptun Werft в городе Росток (ГДР). Первоначально вошло в состав Черноморского флота СССР под именем КИЛ-33. В 1997 году при разделе флота было передано Украине и переименовано в «Шостку».

    Длина судна – 87,3 метров, ширина – 14,8 метров, водоизмещение – 3151 тонн, грузоподъемность стрелы – до 65 тонн.

    Напомним, Минобороны поясняло, что этот удар наносился высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, а также ударными БПЛА.

    В воскресенье российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны отмечало, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений.

    Комментарии (5)
    13 июля 2026, 16:21 • Новости дня
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    NYT: Экс-президента Ирана Ахмадинежада арестовали за связи с «Моссадом»
    @ AP Photo/Ebrahim Noroozi/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад находится под домашним арестом по подозрению в многолетнем сотрудничестве с израильской разведслужбой «Моссад», пишет The New York Times (NYT).

    По данным NYT, израильская спецслужба в течение года проводила тайную операцию по вербовке иранского политика. Планировалось, что он станет новым лидером страны после возможной смены власти.

    По данным расследования, в 2024 году «Моссад» организовал личную встречу Ахмадинежада с занимавшим пост директора разведки Давидом Барнеа в Будапеште. Для прикрытия израильтяне задействовали венгерского ученого, который пригласил политика на климатическую конференцию.

    Израиль неоднократно перечислял значительные суммы пресс-секретарю экс-президента Акбару Джаванфекру. Кульминацией операции стал день атаки на Тегеран 28 февраля, когда ракеты разрушили здание охраны Ахмадинежада, после чего его вывезли в безопасное место агенты «Моссада».

    Впоследствии политик покинул укрытие после предполагаемой ссоры с израильскими кураторами. На публике он появился лишь недавно на похоронах аятоллы Али Хаменеи в окружении сотрудников КСИР, которые, по словам источников, «выглядели как охранники». Сейчас он находится под домашним арестом.

    Напомним, Соединенные Штаты и Израиль планировали вернуть к власти бывшего иранского президента. Американские СМИ назвали Махмуда Ахмадинежада желаемым для Вашингтона новым руководителем страны.

    Офис политика официально опроверг мартовские слухи о его гибели при ракетном обстреле.

    Комментарии (6)
    13 июля 2026, 13:55 • Новости дня
    Создатель облика кроссоверов BMW Леклерк получил российское гражданство

    Путин предоставил гражданство бывшему шеф-дизайнеру BMW M Леклерку

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент Владимир Путин дал гражданство России бывшему шеф-дизайнеру BMW M Пьеру Леклерку.

    Владимир Путин подписал документ о выдаче паспорта РФ Пьеру Леклерку, передает РИА «Новости». Выдающийся специалист родился 29 июля 1972 года в Бельгии.

    На протяжении 13 лет бельгиец трудился в баварском концерне BMW. В период с 2000 по 2013 год он создал дизайн известных кроссоверов X5 и X6. Также специалист занимал пост шеф-дизайнера спортивного подразделения BMW M.

    После ухода из немецкой компании Леклерк продолжил профессиональную деятельность в Азии. Он успешно работал в китайском автомобильном концерне Great Wall Motors, а затем перешел в корейскую компанию KIA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле прошлого года бывший боец UFC Франсимар Баррозу попросил предоставить ему российское гражданство.

    Весной 2025 года паспорт гражданина России получил шеф-повар из Германии Максим Житников.

    До этого президент подписал указ о принятии в гражданство разработчика электромобиля «Атом» Харальда Грюбеля.

    Комментарии (2)
    13 июля 2026, 08:01 • Новости дня
    ВС России поразили порт Черноморска

    ВС России нанесли ночной удар по портовой инфраструктуре Черноморска

    ВС России поразили порт Черноморска
    @ Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ночь с воскресенья на понедельник нанесли удары высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по портовой инфраструктуре Черноморска в Одесской области, сообщило Минобороны.

    Удар наносился в том числе ударными беспилотниками, указало ведомство в Max.

    Порт использовался для разгрузки и хранения грузов военного назначения и горюче-смазочных материалов, добавили в Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российские военные поразили портовую инфраструктуру в Одессе и Черноморске. Министерство обороны уточнило, что удар наносился по местам хранения ГСМ и складам вооружений на побережье Черного моря.

    Днем ранее армия России нанесла удары по резервуарам с топливом в портах Южный и Измаил.

    Комментарии (9)
    13 июля 2026, 14:39 • Новости дня
    Лукашенко призвал перевести отопление в Белоруссии с газа на пеллеты

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белоруссии планируют активно внедрять использование древесных гранул для обогрева помещений, оставив традиционные виды топлива в качестве запасного варианта.

    Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал настойчиво переходить на отопление пеллетами, а природный газ использовать только как резерв, передает БелТА. Это заявление прозвучало во время рабочей поездки главы республики в Шкловский район.

    В ходе визита лидеру страны продемонстрировали реконструированный агросервис, котельная которого работает на древесных гранулах. «Правильно. Постепенно, настойчиво надо переходить на отопление пеллетами, дровами и прочим. Вон у поляков сейчас заоблачные цены на пеллеты», – подчеркнул глава государства.

    Белорусский лидер отметил наличие в стране огромных запасов местного древесного сырья, которое необходимо эффективно перерабатывать.

    Он добавил, что республика обладает достаточным количеством профильных заводов для производства такого вида топлива.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, зимой стоимость древесных пеллет в Польше достигла трех тысяч злотых за тонну.

    Прошлым летом президент Белоруссии поручил очистить территорию страны от поваленных деревьев для получения ценного сырья.

    Осенью 2025 года Александр Лукашенко заявил о сохранении прежних объемов закупок российского газа.

    Комментарии (20)
    13 июля 2026, 14:20 • Новости дня
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    Зеленский подтвердил убийство мирных жителей Киевской области военными ВСУ
    @ VALDA KALNINA/EPA/TASS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Владимир Зеленский подтвердил жестокое убийство двух гражданских лиц в селе Калиновка Киевской области военнослужащими 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

    По делу задержаны 10 человек, среди которых бывший командир бригады Станислав Лучанов, передает ТАСС.

    «Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о задержании еще одного человека из группы, которая жестоко убила двух жителей села Калиновка Киевской области. Ужасная трагедия, – написал Зеленский в своем Telegram-канале. – Уже задержаны 10 человек. Это, к сожалению, военнослужащие и бывший командир 155-й бригады».

    Глава МВД Украины Игорь Клименко также подтвердил задержание десятого подозреваемого. Он назвал действия украинских военных бандитскими и отметил, что преступление вызвало широкий резонанс, запустив публичную дискуссию о поведении солдат ВСУ в тылу. Клименко подчеркнул недопустимость разрешения конфликтов подобными методами.

    Напомним, командир 155-й бригады ВСУ Станислав Лучанов тайно покинул место службы на фоне расследования пропажи мирных жителей.

    Российские силовики рассказали о массовом дезертирстве бойцов этого подразделения.

    В Харьковской области правоохранители разоблачили преступную группу украинских военных из-за убийств гражданского населения.

    Комментарии (5)
    13 июля 2026, 09:27 • Новости дня
    Церковь Грузии назвала имена европейских лоббистов ЛГБТ

    Церковь Грузии назвала Кубилюса и Юкнявичене лоббистами ЛГБТ

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Еврокомиссар по обороне и космосу Андрюс Кубилюс и постоянный докладчик Европарламента по Грузии Раса Юкнявичене лоббировали во время встреч в Грузинской патриархии интересы ЛГБТ (движение признано в России экстремистским и запрещено) и радикальной оппозиции, заявил телекомпании «Имеди» представитель ГПЦ Александрэ Галдава, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    По словам протоиерея, «особенно (выделялись) Кубилюс и Юкнявичене, которым мы никак не смогли объяснить, какие злодеяния совершило в Грузии (саакашвилевское) «Единое национальное движение», сколько крови пролило и как не соответствуют их оценки реальности».

    «Мы говорили им, что те, кого они называют «маяком демократии», преследовали и пытали людей в Грузии, однако признать это (Кубилюс и Юкнявичене) не хотели», – сказал священнослужитель.

    Также Александрэ Галдава сообщил, что ГПЦ передала европейским эмиссарам «разочарование народа Грузии в том, что ему навязывают повестку дня ЛГБТ».

    Он отметил, что было сказано о неприемлемости проведения в Грузии гей-парадов, пропаганды ЛГБТ в школах и в публичных местах, однако понимания это не встретило.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, ранее руководитель службы по связям с общественностью ГПЦ Андриа Джагмаидзе рассказал, что еврокомиссар по преодолению кризисов и равноправию Хаджа Лабиб настойчиво призывала патриархию Грузии помочь с популяризацией однополых браков.

    Комментарии (2)
    13 июля 2026, 14:36 • Новости дня
    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море

    Каллас: ЕС создаст центр для обеспечения морской безопасности в Черном море

    Каллас сообщила о планах создать морской центр ЕС в Черном море
    @ Michael Brandt/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министры иностранных дел государств Евросоюза обсуждают стратегию безопасности в Черном море, сообщила глава европейской дипломатии Кая Каллас.

    По ее словам, планируется создать специальный центр для защиты критической инфраструктуры, передает РИА «Новости».

    «Сегодня мы обсудим стратегию по Черному морю. У нас уже готов проект морского центра, над которым совместно работают Болгария и Румыния. Он направлен на защиту критической инфраструктуры, а также противодействие гибридным угрозам в этом регионе», – заявила Каллас перед заседанием Совета ЕС.

    По данным издания Euractiv, европейские дипломаты планируют согласовать практические детали работы новой структуры. В повестке дня значатся вопросы ротационной системы командования и выбор места для размещения штаб-квартиры. Ожидается, что инициативу реализуют под руководством Софии и Бухареста.

    При этом между странами объединения сохраняются разногласия о роли Турции как долгосрочного партнера проекта. Создаваемый центр должен улучшить контроль за ситуацией на море и дополнить совместную противоминную деятельность Анкары, Бухареста и Софии.

    Ранее Румыния, Болгария и Турция договорились совместно обеспечивать безопасность подводной инфраструктуры Черного моря.

    Еврокомиссия в прошлом году разработала план создания специального хаба для мониторинга судоходства.

    Министр обороны Турции Яшар Гюлер заявил о готовности Анкары возглавить морскую оперативную зону в регионе.

    Комментарии (12)
    13 июля 2026, 19:48 • Новости дня
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    Галустян рассказал Путину о новом телешоу «Битва дронов»
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Актер и телеведущий Михаил Галустян представил президенту России Владимиру Путину проект телевизионного шоу «Битва дронов». Глава государства пожелал успехов в реализации программы, которая будет посвящена теме беспилотных технологий.

    Путин в понедельник посетил форум Народного фронта «Все для Победы!» и ознакомился с выставкой, посвященной направлениям работы организации. Один из разделов экспозиции был посвящен подготовке операторов беспилотных летательных аппаратов – там представлены учебные тренажеры и игровые форматы для освоения навыков управления дронами. В рамках презентации президенту рассказали о программе обучения операторов БПЛА, которая реализуется на базе 200 колледжей более чем в 70 регионах России при поддержке профильных ведомств, передает РИА «Новости».

    О будущем телевизионном проекте «Битва дронов» Путину рассказал Михаил Галустян. По словам телеведущего, шоу должно сделать тему беспилотных технологий более понятной и популярной среди широкой аудитории.

    «Шоу "Битва дронов", которые мы придумали – это возможность раскрыть эту тему, сделать ее понятной, интересной и популярной. Планируем съемки проводить в самых красивых местах нашей с вами Родины», – заявил Галустян. Он отметил, что участниками программы станут представители разных сфер, включая участников специальной военной операции, студентов, блогеров и известных людей.

    «Участники СВО, студенты, блогеры, звезды будут соревноваться в одной команде. Это очень хорошая возможность проявить себя, показать свои навыки для всех желающих», – добавил телеведущий.
    Президент России, в свою очередь, пожелал проекту успехов, подчеркнув важность популяризации темы. «Успехов, пропаганда – чрезвычайно важная вещь», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе текущего года президент России Владимир Путин поручил привлечь ветеранов спецоперации к работе с гражданскими беспилотниками.

    Осенью прошлого года в Москве стартовал финал Всероссийского чемпионата по пилотированию дронов.

    Ранее глава государства утвердил запуск детских соревнований по управлению беспилотными аппаратами.

    Комментарии (10)
    13 июля 2026, 07:30 • Новости дня
    При атаке беспилотников в Подмосковье погибли три человека

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Три человека погибли, еще трое ранены из-за атаки БПЛА в поселке Пионерский в Истре в Московской области, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

    Минувшей ночью средства противовоздушной обороны отразили масштабный налет на Московскую область, передает канал губернатора Андрея Воробьева на платформе Mах. Над территорией региона удалось сбить и подавить 81 аппарат. «В поселке Пионерский в Истре в результате падения беспилотника погибли три человека, еще трое получили ранения... Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», – заявил глава региона.

    Из-за падения обломков вспыхнул пожар в пяти частных жилых домах. Беспилотники были уничтожены над множеством населенных пунктов, включая Одинцово, Подольск, Домодедово и Коломну. В Солнечногорске повреждения получил многоквартирный дом, там ранены два человека. Разрушения также зафиксированы в деревне Бабкино, где пострадали два частных домовладения. В Можайске повреждены карниз и остекление многоквартирного здания, однако обошлось без жертв. На местах происшествий продолжают работу оперативные службы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня при падении беспилотника в подмосковном Егорьевске погиб шестимесячный ребенок.

    В середине прошлого месяца в результате массированного налета дронов на регион пострадали семнадцать человек.

    За несколько дней до этого системы противовоздушной обороны уничтожили над территорией области 86 аппаратов.

    Комментарии (11)
    13 июля 2026, 15:14 • Новости дня
    ВСУ потребовали любой ценой записать видео о присутствии в Константиновке

    Командование ВСУ приказало снять фейковое видео присутствия в Константиновке

    ВСУ потребовали любой ценой записать видео о присутствии в Константиновке
    @ Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинское командование приказало своим солдатам любым способом создать постановочные кадры из освобожденной российской армией Константиновки в ДНР.

    Информацию подтвердили в пресс-центре Южной группировки войск, предоставив соответствующий радиоперехват, передает ТАСС.

    «Подразделения разведки ЮГВ перехватили радиопереговоры ВСУ на Константиновском направлении. Радиоперехват с требованием командования ВСУ любой ценой снять постановочное видео своего присутствия в Константиновке», – сообщили в группировке.

    Из аудиозаписи следует, что руководство требовало записать 10 коротких роликов с участием разных бойцов. Цель заключалась в создании иллюзии контроля ВСУ над населенным пунктом. Военным поручили найти приметные места для съемок, однако один из солдат ответил, что выполнить задачу практически невозможно из-за высокого риска для жизни.

    Напомним, Министерство обороны России объявило о завершении зачистки Константиновки от украинских боевиков.

    При освобождении города российские войска прорвали четыре рубежа обороны противника.

    Пленный военнослужащий ВСУ рассказал о приказах командования снимать фейковые ролики для имитации контроля над населенным пунктом.

    Комментарии (2)
    Главное
    Трамп объявил о планах США устроить бомбардировку ядерного объекта в Натанзе
    Кличко сообщил о российском ракетном ударе по складам в Киеве
    Хуситы заявили о планах Йемена перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив
    Макрон объявил о вступлении Молдавии в «коалицию желающих»
    Комбриг ВСУ расстрелял двух гражданских в Киевской области из-за жены
    Вывеска «коалиции желающих» упала при прибытии Зеленского на саммит в Париже
    Геронтологи поддержали пересмотр границ молодого возраста в России

    Бюджет России получил временное облегчение

    В июне главный финансовый документ страны впервые в этом году получился профицитным. Минфин словил настоящий куш. Однако в целом картина не такая радужная. Бюджетный дефицит за полгода вырос сильнее, чем планировалось. И во втором полугодии чуда ждать не стоит. Почему растет дефицит бюджета и как власти будут его сокращать? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сломала 40-дневный план Зеленского против России

    Украина планировала беспрецедентную серию терактов в России, сообщает ФСБ. Однако намерения противника пресечены силами спецслужбы. Целями были высокопоставленные военнослужащие Минобороны РФ. Задержана 25-летняя девушка, следившая за одним из офицеров, и мужчина, завербованный под угрозой уголовного преследования жены. Какие цели преследует Киев и что может предпринять Россия? Подробности

    Перейти в раздел

    ФСБ сорвала попытку Украины повторить операцию «Паутина»

    Киев планировал дронами атаковать аэродромы стратегической авиации ВКС России Украинка и Шагол в Амурской и Челябинской областях. Сначала БПЛА с помощью беспилотников и аэростатов были заброшены в Брянскую область, а затем украинские агенты на машинах с бытовой техникой перевезли их к аэродромам и в арендованных гаражах готовили к ударам. Эксперты считают, что Киев под кураторством Лондона хотел повторить операцию «Паутина», но вмешалась ФСБ. Подробности

    Перейти в раздел

    Зачем Зеленский меняет правительство Украины

    Владимир Зеленский намерен отправить в отставку главу правительства Украины и даже говорит о некоей «новой политической стратегии». Чем не устроила Зеленского проработавшая всего год премьер-министром Юлия Свириденко и при чем тут два громких скандала, случившихся на Украине за последние дни? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Зеленский разогнал кабмин. Чего ждать?

      Владимир Зеленский заявил об отставке премьер-министра Юлии Свириденко и о «новой политической стратегии», главной частью которой, судя по всему, станет новый министр обороны.

    • МОК снял санкции с России. Что это с ним?

      Международный олимпийский комитет объявил о восстановлении в правах Олимпийского комитета России, с российских спортсменов будут снимать ограничения. Как этого добились?

    • США возобновили войну с Ираном

      Президент США Дональд Трамп заявил, что декларация о прекращении боевых действий с Ираном более не действует. Стороны возобновили обмен ракетными ударами. Надолго ли вернулась война?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Как подключить домашний телефон в 2026 году: пошаговая инструкция для квартиры и дома

      Домашний телефон можно подключить в квартире, частном доме или новостройке, если у оператора есть техническая возможность провести линию или подключить номер через современную сеть связи. Рассказываем, куда обращаться, какие документы могут понадобиться, сколько стоит подключение стационарного телефона и чем отличается классическая линия от телефона через роутер.

    • Самозапрет на кредиты в 2026 году: как оформить через Госуслуги, как снять и на какие займы действует

      Самозапрет на кредиты в 2026 году позволяет защититься от мошенников и запретить оформление потребительских займов и кредитов на свое имя. Ограничение можно бесплатно установить через Госуслуги или МФЦ, а информация о нем автоматически попадет в кредитную историю. Разбираемся, как оформить самозапрет на кредиты, как снять ограничение, на какие займы оно распространяется и сможет ли банк выдать деньги при действующем запрете.

    • Как уменьшить расход топлива на автомобиле в 2026 году: способы сэкономить бензин

      Снизить расход топлива можно без сложных доработок автомобиля. Для этого достаточно следить за давлением в шинах, плавно ездить, вовремя обслуживать двигатель, не перегружать машину и разумно пользоваться кондиционером. Разбираем простые способы, которые помогут экономить бензин в городе и на трассе.

    Перейти в раздел

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

    • Зеленский прощается с очередным премьером Британии

      Вот уже четвертый британский премьер уходит со своего поста за время пребывания у власти главы киевского режима Владимира Зеленского. На Даунинг-стрит, 10 остается стабильным положение лишь официального кота резиденции британских премьеров – Ларри.

    • Евросоюз сажает Зеленского на кредитную цепь

      Еврокомиссия одобрила выделение кредита в 90 млрд евро киевскому режиму – но тут же в ответ потребовала от Киева выполнения целого ряда требований. Фактически ЕС будет держать Зеленского на кредитном поводке, чтобы Украина выполняла все требования евросообщества.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации