Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Ребенок выпал из окна четвертого этажа в Подмосковье
Двухлетний ребенок получил травмы при падении из окна квартиры на четвертом этаже в подмосковном поселке базы отдыха «Солнечная Поляна» Одинцовского городского округа, сообщает прокуратура Московской области.
По предварительной информации, родители оставили ребенка в комнате с открытым окном без присмотра. Мальчик забрался на подоконник, оперся на москитную сетку и сорвался вниз, сообщает ведомство в «Максе».
С различными травмами пострадавший доставлен в больницу, где ему оказывают необходимую помощь. «Одинцовская городская прокуратура устанавливает обстоятельства падения малолетнего ребенка из окна многоквартирного дома», – заявили в ведомстве.
Ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле Одинцовской городской прокуратуры. В ведомстве напомнили взрослым о недопустимости оставления детей без присмотра рядом с открытыми окнами, отметив, что москитные сетки не защищают от падения, и рекомендовали устанавливать блокираторы, а также не ставить мебель у подоконников.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Астрахани погиб пятилетний мальчик, который выпал из окна 11-го этажа после того, как оперся на москитную сетку.
В конце мая пятилетний мальчик выжил после падения из окна девятого этажа в Москве.
В середине того же месяца в Ивановской области двухлетний малыш выпал из окна пятого этажа.