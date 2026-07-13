Ребенок погиб после падения из окна в Астрахани

Tекст: Антон Антонов

«В Астрахани следователи СК проводят процессуальную проверку по факту гибели малолетнего ребенка», – говорится в сообщении ведомства в «Максе».

По предварительным данным, вечером 13 июля пятилетний мальчик находился в квартире одного из многоквартирных домов в Советском районе города. Он облокотился на москитную сетку открытого окна, конструкция не выдержала, и ребенок выпал с высоты 11-го этажа. От полученных травм мальчик скончался на месте происшествия.

Сейчас следователи проводят комплекс проверочных мероприятий для установления всех обстоятельств трагедии, по итогам будет принято процессуальное решение.

Следственное управление обратилось к родителям с призывом не полагаться на москитные сетки, которые лишь создают иллюзию защиты и не удерживают вес даже маленького ребенка, а также не оставлять детей без присмотра и оснащать окна блокираторами и ограничителями открывания.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на северо-востоке Москвы пятилетняя девочка выпала из окна седьмого этажа после попытки опереться на москитную сетку и погибла.

В центре Москвы четырехлетний ребенок упал со второго этажа жилого дома, облокотившись на москитную сетку, и был госпитализирован

В Москве шестилетний мальчик выпал из окна пятого этажа жилого дома на улице Чертановской и был госпитализирован после происшествия.