Принадлежащий Telegram домен t.me исчез из зоны доменных имен DNS

Tекст: Антон Антонов

В карточке домена указано, что данные были обновлены 13 июля, а нынешний статус означает полную блокировку на уровне регистратора и реестра, передает РИА «Новости».

По информации портала, среди статусов домена значится отметка serverHold. В документации ICANN поясняется, что такой статус устанавливается оператором реестра и говорит о том, что домен исключен из DNS и фактически перестал работать в сети.

Короткие ссылки t.me больше не открываются в обычных браузерах. При этом Telegram-канал TelegramInfo сообщил, что внутри мобильных и десктопных клиентов мессенджера переходы по таким ссылкам продолжают работать, а в качестве временной альтернативы для внешних ресурсов предлагается использовать адреса telegram.me.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Telegram 16 апреля заблокировала в мире более 100 тыс. каналов и групп, нарушающих правила платформы.

Роскомнадзор рассказал о продолжающихся нарушениях российского законодательства со стороны мессенджера Telegram.

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