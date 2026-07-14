Многим кажется, что для эффективного пресечения безобразий надо карать с непоколебимой суровостью, чтобы нагнать страха на потенциальных нарушителей. Однако любые карательные меры, как и любое сильное лекарство, имеют свои побочные эффекты.13 комментариев
Принадлежащий Telegram домен t.me исчез из зоны доменных имен DNS
Сервис по поиску доменных имен Whois зафиксировал, что принадлежащий Telegram домен t.me полностью удален из пространства доменных имен – зоны DNS – реестра .me, сообщают информационные агентства.
В карточке домена указано, что данные были обновлены 13 июля, а нынешний статус означает полную блокировку на уровне регистратора и реестра, передает РИА «Новости».
По информации портала, среди статусов домена значится отметка serverHold. В документации ICANN поясняется, что такой статус устанавливается оператором реестра и говорит о том, что домен исключен из DNS и фактически перестал работать в сети.
Короткие ссылки t.me больше не открываются в обычных браузерах. При этом Telegram-канал TelegramInfo сообщил, что внутри мобильных и десктопных клиентов мессенджера переходы по таким ссылкам продолжают работать, а в качестве временной альтернативы для внешних ресурсов предлагается использовать адреса telegram.me.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация Telegram 16 апреля заблокировала в мире более 100 тыс. каналов и групп, нарушающих правила платформы.
Роскомнадзор рассказал о продолжающихся нарушениях российского законодательства со стороны мессенджера Telegram.