Доклад Хрущева «О культе личности» нанес непоправимый удар по всемирному левому движению – настоящему левому, не нынешнему. Это было очень серьезное поражение, и оно сильно повлияло на надежды миллионов людей по всему миру «жить иначе». Последствия этой смуты мы ощущаем по сей день.8 комментариев
Кремль заявил о стремлении сохранить союзнические отношения с Азербайджаном
Москва стремится сохранить партнерские и союзнические отношения с Баку, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.
По его словам, страны связывают общая история, настоящее и будущее, а все возникающие разногласия должны решаться конструктивно, передает ТАСС.
Песков отметил: «Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами. Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом. Таким образом, чтобы он соответствовал этому общему духу наших двусторонних отношений».
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалась текущая напряженность между Баку и Москвой.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.