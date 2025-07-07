Кремль заявил о стремлении сохранить союзнические отношения с Азербайджаном

Tекст: Дарья Григоренко

По его словам, страны связывают общая история, настоящее и будущее, а все возникающие разногласия должны решаться конструктивно, передает ТАСС.

Песков отметил: «Мы по-прежнему считаем, что логика говорит только об одном: Россия и Азербайджан являются и должны оставаться ближайшими партнерами, союзниками и странами. Те проблемы, которые возникают, безусловно, должны урегулироваться конструктивным образом. Таким образом, чтобы он соответствовал этому общему духу наших двусторонних отношений».

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которых обсуждалась текущая напряженность между Баку и Москвой.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Баку обостряет отношения с Москвой после задержания членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. МИД России рекомендовал россиянам проявлять осторожность из-за ситуации в Азербайджане.