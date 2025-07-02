Азербайджан стал для россиян опасным

Tекст: Олег Исайченко

МИД призвал россиян, находящихся в Азербайджане или планирующих поездку в республику, учитывать текущую обстановку, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова на фоне резкого обострения отношений между Москвой и Баку. Она также напомнила, что в республике продолжается давление на отечественных журналистов.

Так, 30 июня в Баку прошла операция силовых структур против информационного агентства Sputnik. По ее итогам были задержаны руководитель филиала Игорь Картавых (страдает от диабета и нуждается в инсулине) и его заместитель Евгений Белоусов. По решению Хатаинского районного суда они были заключены под стражу на четыре месяца.

По словам Захаровой, они годами работали в Азербайджане «без каких-либо нареканий». При этом местные силовики не допускали российских дипломатов к задержанным журналистам. Москва также запросила возможность посещения граждан РФ сотрудниками консульства, однако она не была удовлетворена.

Подверглись преследованию и другие россияне: бывший сотрудник нефтяных компаний РФ Валерий Дулов, экс-работник крупных IT-корпораций Дмитрий Безуглый, IT-специалист Сергей Софронов, психолог и путешественник Алексей Васильченко, турист Александр Вайсеро, студент Дмитрий Федоров и IT-специалист Антон Драчев.

Напомним, ухудшение диалога Москвы и Баку произошло после массовых задержаний членов этнической ОПГ в Екатеринбурге. В воскресенье суд сообщил об официальном аресте Мазахира и Акифа Сафаровых. Они были взяты под стражу до 19 июля по статье 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Обвинения также предъявлены Аязу Сафарову, Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову.

«Нужно прямо сказать, что на данный момент времени Азербайджан не является безопасной страной для граждан России», – прокомментировал задержание россиян в Азербайджане сенатор Андрей Клишас. А в среду посольство России в республике сообщило уже о массовом поступлении жалоб на применение к гражданам РФ физического насилия и внезапные проверки документов. В связи с этим посольство открыло горячую линию для жалоб россиян на насилие в Азербайджане, указав контактный номер телефона: +994 50 270 26 59.

«Ситуация дошла до того, что Баку начал преследовать конкретную этническую группу. Здесь очевиден циничный подход со стороны властей Азербайджана, которые сознательно разжигают ненависть между нашими странами и народами», – отметил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

«России, со своей стороны, следует избегать подобных провокаций и не поддаваться на попытки разжигания межнациональной вражды в чьих-либо интересах. В этой ситуации Москва обязана решительно и жестко пресекать преступные действия этнических группировок на своей территории независимо от их происхождения. Сейчас силовые структуры продолжают эту работу», – добавил эксперт.

«В то же время действия Баку похожи на попытку взять заложников для последующего торга, чтобы обменять их на преступников из Екатеринбурга. И то, каким образом бакинские силовики обращались с нашими журналистами, наносит оскорбление не только российскому народу, но и представителям этой важной профессии. Поэтому сейчас у многих граждан РФ возникает вопрос: а стоит ли им в будущем планировать посещение Азербайджана?», – отметил Данилин.

Непонятно, почему Баку так сильно возмутила абсолютно законная работа правоохранительных органов России,

отмечает политолог Александр Асафов. «Преступному сообществу, в отношении которого и ведутся следственные мероприятия, предъявляются очень серьезные обвинения, а именно – в убийствах. Дальше расследование должно вестись согласно принципам верховенства закона», – добавляет он.

«К тому же задержанные имели гражданство России. Соответственно, они полностью подпадают под нашу юрисдикцию. И более того, ни один факт столь громкого дела не свидетельствует о том, что их преследовали по национальному признаку», – отмечает собеседник. Что касается гибели двух заключенных при задержании, то это, вне всяких сомнений, трагедия, и ее расследование которой должно проводиться в рамках российской правовой системы.

Однако Баку не вправе давать Москве советы, как именно относиться к гражданам азербайджанского происхождения, если они совершают преступления на территории России, считает политолог. «У нас многонациональное государство, в котором исторически проживают представители разных этносов. Между ними царит взаимопонимание, а потому любые упреки в принижении какой-либо народности или религиозной группы абсолютно беспочвенны. Политизировать произошедшее в Екатеринбурге – абсурдно», – акцентирует эксперт.

«Видимо, Баку пытается использовать произошедшее в качестве повода к пересмотру наших отношений.

В чем причина подобных намерений Азербайджана – большой вопрос. Отмена культурных мероприятий, отказ от участия во встрече с Федеральным собранием и, тем более, беседа Алиева с Зеленским – все это никак не поможет в разрешении сложившегося кризиса», – говорит он.

«Кроме того, Азербайджан приступил к демонстративным задержаниям наших сограждан, работающих на его территории легально. Дипломатов к ним не допускали, издевательски снимали на камеру и «смаковали» произошедшее в СМИ. Все это – избыточные и непонятные действия, которые не способствуют улучшению ситуации», – отмечает собеседник.

«При этом Россия всегда стремилась к добрососедским отношениям со всеми постсоветскими странами. Конечно, иногда между нами возникают спорные вопросы, но все они должны решаться в рамках нормальных межгосударственных контактов. Будем надеяться, что официальному Баку хватит политической сознательности, чтобы спокойно и трезво обсудить все недопонимания. Пока, к сожалению, мы видим, как лишние эмоции способствуют разрушению общих связей», – полагает Асафов.