Вот сейчас наше посольство в Азербайджане сообщает, что пошел вал обращений от россиян, к которым приходят люди в штатском, проверяют документы, применяют физическое насилие...

Я не знаю, что это за россияне, зачем они поехали в Азербайджан, поддерживают ли они СВО или стали релокантами. Но я не разделяю злорадства по поводу того, что бежавших из России от мобилизации избивают, унижают, заставляя ходить гуськом с заломанными руками.

Во-первых, они – российские граждане. И их в любом случае из этого ада надо вытаскивать. Это и вопрос внешнеполитического имиджа, и терапевтический эффект для задержанных. Ты от Родины сбежал, но Родина-мать тебя никогда не бросит.

Во-вторых, тем, кто разбивал айтишникам лица в кровь, все равно, релоканты они, туристы или наркобароны. Их избивали, потому что они из России. И все издевательства они проецировали на нашу страну. Они хотели унизить не программистов, а российское государство. И тут не о чем зубоскалить.

Унизили они, правда, больше себя, чем Россию.

Очень мелочное и немужское поведение.

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